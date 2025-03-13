https://ria.ru/20250313/penza-2004669438.html

В пензенском аэропорту ввели временные ограничения

В пензенском аэропорту ввели временные ограничения - РИА Новости, 13.03.2025

В пензенском аэропорту ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пензы, сообщил в четверг представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 13.03.2025

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

безопасность

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пензы, сообщил в четверг представитель Росавиации Артем Кореняко. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 08:33 мск введены также в аэропорту Пенза (код ИКАО: UWPP)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250313/aeroport-2004666307.html

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пенза, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, безопасность