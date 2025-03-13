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В пензенском аэропорту ввели временные ограничения - РИА Новости, 13.03.2025
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09:03 13.03.2025 (обновлено: 09:05 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/penza-2004669438.html
В пензенском аэропорту ввели временные ограничения
В пензенском аэропорту ввели временные ограничения - РИА Новости, 13.03.2025
В пензенском аэропорту ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пензы, сообщил в четверг представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 13.03.2025
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пенза
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
безопасность
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пензы, сообщил в четверг представитель Росавиации Артем Кореняко. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 08:33 мск введены также в аэропорту Пенза (код ИКАО: UWPP)", - говорится в сообщении.
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пенза, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, безопасность
Пенза, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации, Безопасность
В пензенском аэропорту ввели временные ограничения

Росавиация: в пензенском аэропорту ввели временные ограничения

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пензы, сообщил в четверг представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 08:33 мск введены также в аэропорту Пенза (код ИКАО: UWPP)", - говорится в сообщении.
Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
08:25
 
ПензаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Международная организация гражданской авиацииБезопасность
 
 
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