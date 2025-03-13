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Guardian: американским военным разрешат вести себя агрессивнее - РИА Новости, 13.03.2025
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17:17 13.03.2025 (обновлено: 17:20 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/pentagon-2004804201.html
Guardian: американским военным разрешат вести себя агрессивнее
Guardian: американским военным разрешат вести себя агрессивнее - РИА Новости, 13.03.2025
Guardian: американским военным разрешат вести себя агрессивнее
Глава Пентагона Пит Хегсет намерен провести реорганизацию американской системы военной юриспруденции для изменения ограничений на действия американских солдат в РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T17:17:00+03:00
2025-03-13T17:20:00+03:00
пит хегсет
министерство обороны сша
в мире
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет намерен провести реорганизацию американской системы военной юриспруденции для изменения ограничений на действия американских солдат в вооруженных конфликтах, сообщает газета Guardian со ссылкой на осведомленные источники. По информации газеты, Хегсет рассматривает возможность внесения изменений в интерпретацию правил ведения боевых действий и переподготовку военных юристов, после который они смогут предоставлять военным консультации о "более агрессивных тактиках" на поле боя, а также "более мягкого подхода" к обвинению солдат в военных преступлениях. Хегсет считает, что в текущем состоянии военная юриспруденция "слишком строго" интерпретирует правила ведения боевых действий.
https://ria.ru/20250227/pentagon-2001878415.html
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пит хегсет, министерство обороны сша, в мире
Пит Хегсет, Министерство обороны США, В мире
Guardian: американским военным разрешат вести себя агрессивнее

Guardian: Хегсет хочет пересмотреть правила ведения боевых действий

© AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe GarbarinoАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe Garbarino
Американские военнослужащие . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет намерен провести реорганизацию американской системы военной юриспруденции для изменения ограничений на действия американских солдат в вооруженных конфликтах, сообщает газета Guardian со ссылкой на осведомленные источники.
По информации газеты, Хегсет рассматривает возможность внесения изменений в интерпретацию правил ведения боевых действий и переподготовку военных юристов, после который они смогут предоставлять военным консультации о "более агрессивных тактиках" на поле боя, а также "более мягкого подхода" к обвинению солдат в военных преступлениях.
Хегсет считает, что в текущем состоянии военная юриспруденция "слишком строго" интерпретирует правила ведения боевых действий.
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