https://ria.ru/20250313/pentagon-2004804201.html

Guardian: американским военным разрешат вести себя агрессивнее

Guardian: американским военным разрешат вести себя агрессивнее - РИА Новости, 13.03.2025

Guardian: американским военным разрешат вести себя агрессивнее

Глава Пентагона Пит Хегсет намерен провести реорганизацию американской системы военной юриспруденции для изменения ограничений на действия американских солдат в РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T17:17:00+03:00

2025-03-13T17:17:00+03:00

2025-03-13T17:20:00+03:00

пит хегсет

министерство обороны сша

в мире

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет намерен провести реорганизацию американской системы военной юриспруденции для изменения ограничений на действия американских солдат в вооруженных конфликтах, сообщает газета Guardian со ссылкой на осведомленные источники. По информации газеты, Хегсет рассматривает возможность внесения изменений в интерпретацию правил ведения боевых действий и переподготовку военных юристов, после который они смогут предоставлять военным консультации о "более агрессивных тактиках" на поле боя, а также "более мягкого подхода" к обвинению солдат в военных преступлениях. Хегсет считает, что в текущем состоянии военная юриспруденция "слишком строго" интерпретирует правила ведения боевых действий.

https://ria.ru/20250227/pentagon-2001878415.html

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пит хегсет, министерство обороны сша, в мире