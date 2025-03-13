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Пентагон проведет масштабную проверку стандартов физподготовки - РИА Новости, 13.03.2025
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03:10 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/pentagon-2004650591.html
Пентагон проведет масштабную проверку стандартов физподготовки
Пентагон проведет масштабную проверку стандартов физподготовки - РИА Новости, 13.03.2025
Пентагон проведет масштабную проверку стандартов физподготовки
Министерство обороны США проведет всеобъемлющую проверку стандартов физической подготовки и внешнего вида военнослужащих, включая нормы по ношению бороды,... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T03:10:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Министерство обороны США проведет всеобъемлющую проверку стандартов физической подготовки и внешнего вида военнослужащих, включая нормы по ношению бороды, заявил в среду глава Пентагона Пит Хегсет. "Мы должны сохранять бдительность в поддержании стандартов, которые позволяют нашим военнослужащим защищать американский народ и нашу родину как самую смертоносную и эффективную боевую силу в мире", – отметил он в заявлении, распространенном американским военным ведомством. По его словам, анализ позволит оценить, как менялись требования в последние годы и соответствуют ли они нынешним вызовам. Проверка охватит все виды вооруженных сил США, а ее результаты, как отмечается, могут повлиять на будущие нормативы для прохождения военной службы.
https://ria.ru/20250307/pentagon-2003635974.html
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в мире, сша, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Пентагон проведет масштабную проверку стандартов физподготовки

Пентагон проведет масштабную проверку стандартов физподготовки и внешнего вида

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Министерство обороны США проведет всеобъемлющую проверку стандартов физической подготовки и внешнего вида военнослужащих, включая нормы по ношению бороды, заявил в среду глава Пентагона Пит Хегсет.
"Мы должны сохранять бдительность в поддержании стандартов, которые позволяют нашим военнослужащим защищать американский народ и нашу родину как самую смертоносную и эффективную боевую силу в мире", – отметил он в заявлении, распространенном американским военным ведомством.
По его словам, анализ позволит оценить, как менялись требования в последние годы и соответствуют ли они нынешним вызовам.
Проверка охватит все виды вооруженных сил США, а ее результаты, как отмечается, могут повлиять на будущие нормативы для прохождения военной службы.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
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В миреСШАПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
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