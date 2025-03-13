https://ria.ru/20250313/pentagon-2004650591.html

Пентагон проведет масштабную проверку стандартов физподготовки

Пентагон проведет масштабную проверку стандартов физподготовки - РИА Новости, 13.03.2025

Пентагон проведет масштабную проверку стандартов физподготовки

Министерство обороны США проведет всеобъемлющую проверку стандартов физической подготовки и внешнего вида военнослужащих, включая нормы по ношению бороды,... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T03:10:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Министерство обороны США проведет всеобъемлющую проверку стандартов физической подготовки и внешнего вида военнослужащих, включая нормы по ношению бороды, заявил в среду глава Пентагона Пит Хегсет. "Мы должны сохранять бдительность в поддержании стандартов, которые позволяют нашим военнослужащим защищать американский народ и нашу родину как самую смертоносную и эффективную боевую силу в мире", – отметил он в заявлении, распространенном американским военным ведомством. По его словам, анализ позволит оценить, как менялись требования в последние годы и соответствуют ли они нынешним вызовам. Проверка охватит все виды вооруженных сил США, а ее результаты, как отмечается, могут повлиять на будущие нормативы для прохождения военной службы.

https://ria.ru/20250307/pentagon-2003635974.html

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в мире, сша, пит хегсет, министерство обороны сша