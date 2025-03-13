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Патрушев рассказал о наработках России по защите подводной инфраструктуры - РИА Новости, 13.03.2025
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07:08 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/patrushev-2004660350.html
Патрушев рассказал о наработках России по защите подводной инфраструктуры
Патрушев рассказал о наработках России по защите подводной инфраструктуры - РИА Новости, 13.03.2025
Патрушев рассказал о наработках России по защите подводной инфраструктуры
Россия имеет прорывные наработки по развитию подводных беспилотных систем для обеспечения безопасности отечественной подводной инфраструктуры, заявил помощник... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T07:08:00+03:00
2025-03-13T07:08:00+03:00
безопасность
технологии
россия
николай патрушев
нато
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия имеет прорывные наработки по развитию подводных беспилотных систем для обеспечения безопасности отечественной подводной инфраструктуры, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. В интервью журналу "Национальная оборона" Патрушев рассказал, как РФ может обезопасить свою подводную инфраструктуру на фоне угроз со стороны НАТО на море. "Прежде всего, важно провести анализ имеющихся наработок в области безопасности подводной инфраструктуры, обобщить отечественный и зарубежный опыт. Россия обладает серьезными профессионалами, изучающими вопросы безопасности в этой сфере. Существуют прорывные наработки по дальнейшему развитию подводных беспилотных систем – автономных необитаемых подводных аппаратов, организации систем мониторинга трасс трубопроводов и подводной обстановки", - отметил Патрушев. "В России принимаются меры, направленные на обеспечение технологического суверенитета, в том числе создаются отечественные суда-трубоукладчики, производится оборудование для технического диагностирования и ремонтов, а также современные подводные робототехнические комплексы для мониторинга состояния подводных объектов, выявления и парирования террористических угроз", - добавил он.
https://ria.ru/20250313/patrushev-2004659766.html
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безопасность, технологии, россия, николай патрушев, нато
Безопасность, Технологии, Россия, Николай Патрушев, НАТО
Патрушев рассказал о наработках России по защите подводной инфраструктуры

Патрушев: Россия имеет наработки для безопасности подводной инфраструктуры

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия имеет прорывные наработки по развитию подводных беспилотных систем для обеспечения безопасности отечественной подводной инфраструктуры, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
В интервью журналу "Национальная оборона" Патрушев рассказал, как РФ может обезопасить свою подводную инфраструктуру на фоне угроз со стороны НАТО на море.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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07:05
"Прежде всего, важно провести анализ имеющихся наработок в области безопасности подводной инфраструктуры, обобщить отечественный и зарубежный опыт. Россия обладает серьезными профессионалами, изучающими вопросы безопасности в этой сфере. Существуют прорывные наработки по дальнейшему развитию подводных беспилотных систем – автономных необитаемых подводных аппаратов, организации систем мониторинга трасс трубопроводов и подводной обстановки", - отметил Патрушев.
"В России принимаются меры, направленные на обеспечение технологического суверенитета, в том числе создаются отечественные суда-трубоукладчики, производится оборудование для технического диагностирования и ремонтов, а также современные подводные робототехнические комплексы для мониторинга состояния подводных объектов, выявления и парирования террористических угроз", - добавил он.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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07:07
 
БезопасностьТехнологииРоссияНиколай ПатрушевНАТО
 
 
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