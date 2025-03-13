https://ria.ru/20250313/patrushev-2004660350.html

Патрушев рассказал о наработках России по защите подводной инфраструктуры

Патрушев рассказал о наработках России по защите подводной инфраструктуры - РИА Новости, 13.03.2025

Патрушев рассказал о наработках России по защите подводной инфраструктуры

Россия имеет прорывные наработки по развитию подводных беспилотных систем для обеспечения безопасности отечественной подводной инфраструктуры, заявил помощник... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T07:08:00+03:00

2025-03-13T07:08:00+03:00

2025-03-13T07:08:00+03:00

безопасность

технологии

россия

николай патрушев

нато

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия имеет прорывные наработки по развитию подводных беспилотных систем для обеспечения безопасности отечественной подводной инфраструктуры, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. В интервью журналу "Национальная оборона" Патрушев рассказал, как РФ может обезопасить свою подводную инфраструктуру на фоне угроз со стороны НАТО на море. "Прежде всего, важно провести анализ имеющихся наработок в области безопасности подводной инфраструктуры, обобщить отечественный и зарубежный опыт. Россия обладает серьезными профессионалами, изучающими вопросы безопасности в этой сфере. Существуют прорывные наработки по дальнейшему развитию подводных беспилотных систем – автономных необитаемых подводных аппаратов, организации систем мониторинга трасс трубопроводов и подводной обстановки", - отметил Патрушев. "В России принимаются меры, направленные на обеспечение технологического суверенитета, в том числе создаются отечественные суда-трубоукладчики, производится оборудование для технического диагностирования и ремонтов, а также современные подводные робототехнические комплексы для мониторинга состояния подводных объектов, выявления и парирования террористических угроз", - добавил он.

https://ria.ru/20250313/patrushev-2004659766.html

https://ria.ru/20250313/nato-2004659917.html

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безопасность, технологии, россия, николай патрушев, нато