https://ria.ru/20250313/patrushev-2004660063.html

Патрушев заявил об активизации подготовки Балтийского флота

Патрушев заявил об активизации подготовки Балтийского флота - РИА Новости, 13.03.2025

Патрушев заявил об активизации подготовки Балтийского флота

Боевая подготовка Балтийского флота активизируется по всем параметрам, он способен эффективно действовать как в акватории Балтики, так и в дальних походах,... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T07:08:00+03:00

2025-03-13T07:08:00+03:00

2025-03-13T07:08:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Боевая подготовка Балтийского флота активизируется по всем параметрам, он способен эффективно действовать как в акватории Балтики, так и в дальних походах, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Москва не допустит посягательства на свои национальные интересы на Балтике, укрепление военной мощи России в этом регионе - гарант ее суверенитета на этом стратегическом направлении, отметил Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона". "На Балтике у России есть мощный союзник – Балтийский флот. В настоящее время его боевая подготовка активизируется по всем качественным параметрам. Флот способен действовать эффективно как в акватории Балтики, так и на значительном удалении от баз в ходе дальних походов", - подчеркнул помощник главы государства. По словам Патрушева, совершенствуется выучка Балтфлота в области противодействия подводным диверсионным силам. Проводятся масштабные учения, направленные на повышение уровня готовности к отражению атак с использованием беспилотников и безэкипажных катеров, обороны морских коммуникаций. В ходе учений отрабатывается алгоритм обнаружения, сопровождения и условного уничтожения малоразмерных надводных целей. Продолжается оснащение флота кораблями новых поколений, в том числе малыми ракетными кораблями, несущими на борту морской вариант зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь". Флот пополняется за счет новых фрегатов, корветов, противоминных кораблей, гидрографических судов и катеров. Развивается комплексная инфраструктура базирования сил флота, перечислил помощник президента.

https://ria.ru/20250313/nato-2004659917.html

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безопасность, космос - риа наука, россия, москва, николай патрушев, балтийский флот вмф россии