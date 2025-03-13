https://ria.ru/20250313/patrushev-2004660063.html
Патрушев заявил об активизации подготовки Балтийского флота
Патрушев заявил об активизации подготовки Балтийского флота - РИА Новости, 13.03.2025
Патрушев заявил об активизации подготовки Балтийского флота
Боевая подготовка Балтийского флота активизируется по всем параметрам, он способен эффективно действовать как в акватории Балтики, так и в дальних походах,... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T07:08:00+03:00
2025-03-13T07:08:00+03:00
2025-03-13T07:08:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Боевая подготовка Балтийского флота активизируется по всем параметрам, он способен эффективно действовать как в акватории Балтики, так и в дальних походах, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Москва не допустит посягательства на свои национальные интересы на Балтике, укрепление военной мощи России в этом регионе - гарант ее суверенитета на этом стратегическом направлении, отметил Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона". "На Балтике у России есть мощный союзник – Балтийский флот. В настоящее время его боевая подготовка активизируется по всем качественным параметрам. Флот способен действовать эффективно как в акватории Балтики, так и на значительном удалении от баз в ходе дальних походов", - подчеркнул помощник главы государства. По словам Патрушева, совершенствуется выучка Балтфлота в области противодействия подводным диверсионным силам. Проводятся масштабные учения, направленные на повышение уровня готовности к отражению атак с использованием беспилотников и безэкипажных катеров, обороны морских коммуникаций. В ходе учений отрабатывается алгоритм обнаружения, сопровождения и условного уничтожения малоразмерных надводных целей. Продолжается оснащение флота кораблями новых поколений, в том числе малыми ракетными кораблями, несущими на борту морской вариант зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь". Флот пополняется за счет новых фрегатов, корветов, противоминных кораблей, гидрографических судов и катеров. Развивается комплексная инфраструктура базирования сил флота, перечислил помощник президента.
https://ria.ru/20250313/nato-2004659917.html
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безопасность, космос - риа наука, россия, москва, николай патрушев, балтийский флот вмф россии
Безопасность, Космос - РИА Наука, Россия, Москва, Николай Патрушев, Балтийский флот ВМФ России
Патрушев заявил об активизации подготовки Балтийского флота
Патрушев: боевая подготовка Балтфлота активизируется по всем параметрам
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Боевая подготовка Балтийского флота активизируется по всем параметрам, он способен эффективно действовать как в акватории Балтики, так и в дальних походах, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
Москва не допустит посягательства на свои национальные интересы на Балтике, укрепление военной мощи России в этом регионе - гарант ее суверенитета на этом стратегическом направлении, отметил Патрушев в интервью журналу
"Национальная оборона".
"На Балтике у России есть мощный союзник – Балтийский флот. В настоящее время его боевая подготовка активизируется по всем качественным параметрам. Флот способен действовать эффективно как в акватории Балтики, так и на значительном удалении от баз в ходе дальних походов", - подчеркнул помощник главы государства.
По словам Патрушева, совершенствуется выучка Балтфлота в области противодействия подводным диверсионным силам. Проводятся масштабные учения, направленные на повышение уровня готовности к отражению атак с использованием беспилотников и безэкипажных катеров, обороны морских коммуникаций. В ходе учений отрабатывается алгоритм обнаружения, сопровождения и условного уничтожения малоразмерных надводных целей. Продолжается оснащение флота кораблями новых поколений, в том числе малыми ракетными кораблями, несущими на борту морской вариант зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь". Флот пополняется за счет новых фрегатов, корветов, противоминных кораблей, гидрографических судов и катеров. Развивается комплексная инфраструктура базирования сил флота, перечислил помощник президента.