https://ria.ru/20250313/pasynok-2004674426.html

Жителя Красноярского края арестовали за систематические избиения пасынков

Жителя Красноярского края арестовали за систематические избиения пасынков - РИА Новости, 13.03.2025

Жителя Красноярского края арестовали за систематические избиения пасынков

Жителя Красноярского края арестовали на два месяца за систематическое избиение троих пасынков, сообщает краевая прокуратура. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T09:26:00+03:00

2025-03-13T09:26:00+03:00

2025-03-13T12:28:00+03:00

происшествия

красноярский край

енисейск

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КРАСНОЯРСК, 13 мар – РИА Новости. Жителя Красноярского края арестовали на два месяца за систематическое избиение троих пасынков, сообщает краевая прокуратура. По данным ведомства, 33-летний житель Енисейска проживал с матерью пятерых детей. Он с декабря 2023 года по март 2025 года регулярно подвергал насилию своих пасынков в возрасте от 6 до 9 лет. Мужчина бил мальчиков по головам рукояткой ножа, портфелем и металлическим ключом. "Семья считалась благополучной, пока однажды учителя не заметили следы побоев у мальчиков… Сегодня с учетом позиции прокурора суд заключил мужчину под стражу на 2 месяца… Подозреваемый будет содержаться в СИЗО до 11 мая 2025 года", - говорится в сообщении. Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела об истязании малолетних.По данным регионального СК, пострадавшим детям 7, 9 и 10 лет. Они были изъяты из семьи и помещены в КГКУ СО Центр семьи "Лесосибирский", где им оказывается необходимая психологическая помощь. Также отмечается, что еще одним методом наказаний детей было многочасовое заключение в комнате, откуда фигурант предварительно убрал всю мебель.

https://ria.ru/20250206/chernjahovsk-1997782063.html

https://ria.ru/20250305/perm-2003160681.html

красноярский край

енисейск

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происшествия, красноярский край, енисейск