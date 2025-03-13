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Жителя Красноярского края арестовали за систематические избиения пасынков - РИА Новости, 13.03.2025
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09:26 13.03.2025 (обновлено: 12:28 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/pasynok-2004674426.html
Жителя Красноярского края арестовали за систематические избиения пасынков
Жителя Красноярского края арестовали за систематические избиения пасынков - РИА Новости, 13.03.2025
Жителя Красноярского края арестовали за систематические избиения пасынков
Жителя Красноярского края арестовали на два месяца за систематическое избиение троих пасынков, сообщает краевая прокуратура. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T09:26:00+03:00
2025-03-13T12:28:00+03:00
происшествия
красноярский край
енисейск
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КРАСНОЯРСК, 13 мар – РИА Новости. Жителя Красноярского края арестовали на два месяца за систематическое избиение троих пасынков, сообщает краевая прокуратура. По данным ведомства, 33-летний житель Енисейска проживал с матерью пятерых детей. Он с декабря 2023 года по март 2025 года регулярно подвергал насилию своих пасынков в возрасте от 6 до 9 лет. Мужчина бил мальчиков по головам рукояткой ножа, портфелем и металлическим ключом. "Семья считалась благополучной, пока однажды учителя не заметили следы побоев у мальчиков… Сегодня с учетом позиции прокурора суд заключил мужчину под стражу на 2 месяца… Подозреваемый будет содержаться в СИЗО до 11 мая 2025 года", - говорится в сообщении. Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела об истязании малолетних.По данным регионального СК, пострадавшим детям 7, 9 и 10 лет. Они были изъяты из семьи и помещены в КГКУ СО Центр семьи "Лесосибирский", где им оказывается необходимая психологическая помощь. Также отмечается, что еще одним методом наказаний детей было многочасовое заключение в комнате, откуда фигурант предварительно убрал всю мебель.
https://ria.ru/20250206/chernjahovsk-1997782063.html
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происшествия, красноярский край, енисейск
Происшествия, Красноярский край, Енисейск
Жителя Красноярского края арестовали за систематические избиения пасынков

Жителя Красноярского края арестовали за систематические избиения троих пасынков

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 13 мар – РИА Новости. Жителя Красноярского края арестовали на два месяца за систематическое избиение троих пасынков, сообщает краевая прокуратура.
По данным ведомства, 33-летний житель Енисейска проживал с матерью пятерых детей. Он с декабря 2023 года по март 2025 года регулярно подвергал насилию своих пасынков в возрасте от 6 до 9 лет. Мужчина бил мальчиков по головам рукояткой ножа, портфелем и металлическим ключом.
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"Семья считалась благополучной, пока однажды учителя не заметили следы побоев у мальчиков… Сегодня с учетом позиции прокурора суд заключил мужчину под стражу на 2 месяца… Подозреваемый будет содержаться в СИЗО до 11 мая 2025 года", - говорится в сообщении.
Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела об истязании малолетних.
По данным регионального СК, пострадавшим детям 7, 9 и 10 лет. Они были изъяты из семьи и помещены в КГКУ СО Центр семьи "Лесосибирский", где им оказывается необходимая психологическая помощь. Также отмечается, что еще одним методом наказаний детей было многочасовое заключение в комнате, откуда фигурант предварительно убрал всю мебель.
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