Пашинян призвал к терпеливой нормализации отношений с Турцией
Пашинян: Армения и Турция должны терпеливо продвигаться в нормализации отношений
Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
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АНКАРА, 13 мар – РИА Новости. Армения и Турция должны терпеливо продвигаться в процессе нормализации отношений, заявил в интервью турецким журналистам премьер-министр республики Никол Пашинян.
"Эта нормализация может запоздать на три месяца, шесть месяцев или год. Однако сегодня я считаю, что это лишь вопрос времени, и мы должны терпеливо продвигаться вперед в этом процессе", - сказал армянский премьер, добавив, что его заявления в этом контексте не у всех нашли позитивный отклик в Армении, его цитирует турецкое госагентство Anadolu.
Премьер-министр также подчеркнул, что между Арменией и Турцией "идет очень прямой диалог, очень прямой разговор".
"И если рассматривать предыдущий период наших отношений, то это очень важное изменение. Дипломатические представители Армении и Турции постоянно находятся в прямом контакте", - приводит слова Пашиняна агентство.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции по Карабаху и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном и неполитизированном ключе. Еще ряд встреч прошел в Вене.