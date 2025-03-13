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Пашинян призвал к терпеливой нормализации отношений с Турцией - РИА Новости, 13.03.2025
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22:47 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/pashinjan-2004883501.html
Пашинян призвал к терпеливой нормализации отношений с Турцией
Пашинян призвал к терпеливой нормализации отношений с Турцией - РИА Новости, 13.03.2025
Пашинян призвал к терпеливой нормализации отношений с Турцией
Армения и Турция должны терпеливо продвигаться в процессе нормализации отношений, заявил в интервью турецким журналистам премьер-министр республики Никол... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T22:47:00+03:00
2025-03-13T22:47:00+03:00
в мире
армения
турция
никол пашинян
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АНКАРА, 13 мар – РИА Новости. Армения и Турция должны терпеливо продвигаться в процессе нормализации отношений, заявил в интервью турецким журналистам премьер-министр республики Никол Пашинян. "Эта нормализация может запоздать на три месяца, шесть месяцев или год. Однако сегодня я считаю, что это лишь вопрос времени, и мы должны терпеливо продвигаться вперед в этом процессе", - сказал армянский премьер, добавив, что его заявления в этом контексте не у всех нашли позитивный отклик в Армении, его цитирует турецкое госагентство Anadolu. Премьер-министр также подчеркнул, что между Арменией и Турцией "идет очень прямой диалог, очень прямой разговор". "И если рассматривать предыдущий период наших отношений, то это очень важное изменение. Дипломатические представители Армении и Турции постоянно находятся в прямом контакте", - приводит слова Пашиняна агентство. Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции по Карабаху и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном и неполитизированном ключе. Еще ряд встреч прошел в Вене.
https://ria.ru/20250307/odkb-2003541316.html
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в мире, армения, турция, никол пашинян
В мире, Армения, Турция, Никол Пашинян
Пашинян призвал к терпеливой нормализации отношений с Турцией

Пашинян: Армения и Турция должны терпеливо продвигаться в нормализации отношений

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
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АНКАРА, 13 мар – РИА Новости. Армения и Турция должны терпеливо продвигаться в процессе нормализации отношений, заявил в интервью турецким журналистам премьер-министр республики Никол Пашинян.
"Эта нормализация может запоздать на три месяца, шесть месяцев или год. Однако сегодня я считаю, что это лишь вопрос времени, и мы должны терпеливо продвигаться вперед в этом процессе", - сказал армянский премьер, добавив, что его заявления в этом контексте не у всех нашли позитивный отклик в Армении, его цитирует турецкое госагентство Anadolu.
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Премьер-министр также подчеркнул, что между Арменией и Турцией "идет очень прямой диалог, очень прямой разговор".
"И если рассматривать предыдущий период наших отношений, то это очень важное изменение. Дипломатические представители Армении и Турции постоянно находятся в прямом контакте", - приводит слова Пашиняна агентство.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции по Карабаху и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном и неполитизированном ключе. Еще ряд встреч прошел в Вене.
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