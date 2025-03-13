https://ria.ru/20250313/pashinjan-2004883501.html

Пашинян призвал к терпеливой нормализации отношений с Турцией

Пашинян призвал к терпеливой нормализации отношений с Турцией - РИА Новости, 13.03.2025

Пашинян призвал к терпеливой нормализации отношений с Турцией

Армения и Турция должны терпеливо продвигаться в процессе нормализации отношений, заявил в интервью турецким журналистам премьер-министр республики Никол... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T22:47:00+03:00

2025-03-13T22:47:00+03:00

2025-03-13T22:47:00+03:00

в мире

армения

турция

никол пашинян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989097772_0:290:2738:1830_1920x0_80_0_0_e1a76e975f12c6fcd39703c2fcb5f616.jpg

АНКАРА, 13 мар – РИА Новости. Армения и Турция должны терпеливо продвигаться в процессе нормализации отношений, заявил в интервью турецким журналистам премьер-министр республики Никол Пашинян. "Эта нормализация может запоздать на три месяца, шесть месяцев или год. Однако сегодня я считаю, что это лишь вопрос времени, и мы должны терпеливо продвигаться вперед в этом процессе", - сказал армянский премьер, добавив, что его заявления в этом контексте не у всех нашли позитивный отклик в Армении, его цитирует турецкое госагентство Anadolu. Премьер-министр также подчеркнул, что между Арменией и Турцией "идет очень прямой диалог, очень прямой разговор". "И если рассматривать предыдущий период наших отношений, то это очень важное изменение. Дипломатические представители Армении и Турции постоянно находятся в прямом контакте", - приводит слова Пашиняна агентство. Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции по Карабаху и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном и неполитизированном ключе. Еще ряд встреч прошел в Вене.

https://ria.ru/20250307/odkb-2003541316.html

https://ria.ru/20250312/armenija-2004499469.html

армения

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, турция, никол пашинян