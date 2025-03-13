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В Греции оценили отказ МИД продлить аккредитацию РИА Новости - РИА Новости, 13.03.2025
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16:33 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/otsenka-2004790813.html
В Греции оценили отказ МИД продлить аккредитацию РИА Новости
В Греции оценили отказ МИД продлить аккредитацию РИА Новости - РИА Новости, 13.03.2025
В Греции оценили отказ МИД продлить аккредитацию РИА Новости
Отказ греческого министерства иностранных дел продлить аккредитацию корреспонденту РИА Новости призван навредить России, но на деле это удар по самой демократии РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T16:33:00+03:00
2025-03-13T16:33:00+03:00
греция
россия
панайотис лафазанис
мария захарова
алексис ципрас
в мире
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АФИНЫ, 13 мар - РИА Новости. Отказ греческого министерства иностранных дел продлить аккредитацию корреспонденту РИА Новости призван навредить России, но на деле это удар по самой демократии в Греции и по греко-российским отношениям, сказал РИА Новости греческий политик Панайотис Лафазанис. Министерство иностранных дел Греции без объяснения причин отказалось продлить аккредитацию корреспонденту РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") Геннадию Мельнику на 2025 год, корпункт закрывается после более 20 лет работы. Решение Афин осудили официальный представитель МИД России Мария Захарова, медиагруппа "Россия сегодня", посольство РФ в Греции и Европейская федерация журналистов (EFJ). Лафазанис был одним из влиятельных членов партии СИРИЗА, в правительстве Алексиса Ципраса в 2015 году он был министром энергетики. Сейчас он возглавляет "Демократическое движение национального освобождения" (ДИКЕА), которое поддерживает Россию в украинском конфликте. В последние годы Лафазанис и его партия были в информационной блокаде - по неофициальным данным, его имя внесено в "черный список" системных СМИ вместе с именами ряда известных политиков, политологов, учёных. Узнав о решении МИДа, Лафазанис позвонил корреспонденту РИА Новости, чтобы выразить поддержку и сказать, что далеко не весь греческий народ поддерживает действия правительства Кириакоса Мицотакиса. "Этот подлый поступок призван навредить России, но на самом деле это удар по самой демократии в Греции и удар по греко-российским отношениям. Этот акт направлен не против вас. Вы были честным журналистом в Греции, уважали свою профессию, были объективным, уважали нашу страну и внесли большой вклад своими репортажами. Вы чтили многовековую греко-российскую дружбу. Этот шаг направлен не против вас, он направлен против интересов, самых жизненно важных интересов нашей страны - Греции, которая должна как зеницу ока беречь дружбу в греко-российских отношениях", - сказал Лафазанис. По его словам, антироссийская, русофобская политика правительства наносит ущерб Греции, которая без дружбы с Россией в буквальном смысле слова находится в опасности. "Она в опасности в национальном, экономическом, социальном и - прежде всего - культурном плане", - сказал Лафазанис. Он выразил надежду, что в Греции отреагируют на эти действия правительства. "И я надеюсь, что журналистский мир нашей страны, независимо от политических предпочтений и политических взглядов, поднимет голос, большой и сильный голос протеста в адрес правительства, осудит его за авторитаризм и недемократичность, чтобы вы продолжили достойную и уважаемую работу в нашей стране", - сказал Лафазанис.
https://ria.ru/20250312/melnik-2004600278.html
https://ria.ru/20250313/gretsiya-2004693634.html
https://ria.ru/20250312/es-2004619217.html
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греция, россия, панайотис лафазанис, мария захарова, алексис ципрас, в мире
Греция, Россия, Панайотис Лафазанис, Мария Захарова, Алексис Ципрас, В мире
В Греции оценили отказ МИД продлить аккредитацию РИА Новости

Лафазанис: отказ МИД продлить аккредитацию РИА Новости стал ударом по демократии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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АФИНЫ, 13 мар - РИА Новости. Отказ греческого министерства иностранных дел продлить аккредитацию корреспонденту РИА Новости призван навредить России, но на деле это удар по самой демократии в Греции и по греко-российским отношениям, сказал РИА Новости греческий политик Панайотис Лафазанис.
Министерство иностранных дел Греции без объяснения причин отказалось продлить аккредитацию корреспонденту РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") Геннадию Мельнику на 2025 год, корпункт закрывается после более 20 лет работы. Решение Афин осудили официальный представитель МИД России Мария Захарова, медиагруппа "Россия сегодня", посольство РФ в Греции и Европейская федерация журналистов (EFJ).
Афины - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
EFJ осудила отказ Греции аккредитовать собкора РИА Новости
12 марта, 18:45
Лафазанис был одним из влиятельных членов партии СИРИЗА, в правительстве Алексиса Ципраса в 2015 году он был министром энергетики. Сейчас он возглавляет "Демократическое движение национального освобождения" (ДИКЕА), которое поддерживает Россию в украинском конфликте. В последние годы Лафазанис и его партия были в информационной блокаде - по неофициальным данным, его имя внесено в "черный список" системных СМИ вместе с именами ряда известных политиков, политологов, учёных.
Узнав о решении МИДа, Лафазанис позвонил корреспонденту РИА Новости, чтобы выразить поддержку и сказать, что далеко не весь греческий народ поддерживает действия правительства Кириакоса Мицотакиса.
"Этот подлый поступок призван навредить России, но на самом деле это удар по самой демократии в Греции и удар по греко-российским отношениям. Этот акт направлен не против вас. Вы были честным журналистом в Греции, уважали свою профессию, были объективным, уважали нашу страну и внесли большой вклад своими репортажами. Вы чтили многовековую греко-российскую дружбу. Этот шаг направлен не против вас, он направлен против интересов, самых жизненно важных интересов нашей страны - Греции, которая должна как зеницу ока беречь дружбу в греко-российских отношениях", - сказал Лафазанис.
Здание МИД Греции - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Телефон собкора РИА Новости в Греции пытались взломать
Вчера, 10:38
По его словам, антироссийская, русофобская политика правительства наносит ущерб Греции, которая без дружбы с Россией в буквальном смысле слова находится в опасности.
"Она в опасности в национальном, экономическом, социальном и - прежде всего - культурном плане", - сказал Лафазанис.
Он выразил надежду, что в Греции отреагируют на эти действия правительства.
"И я надеюсь, что журналистский мир нашей страны, независимо от политических предпочтений и политических взглядов, поднимет голос, большой и сильный голос протеста в адрес правительства, осудит его за авторитаризм и недемократичность, чтобы вы продолжили достойную и уважаемую работу в нашей стране", - сказал Лафазанис.
Логотип РИА Новости - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
EFJ заявила, что санкции не препятствуют работе РИА Новости в ЕС
12 марта, 20:43
 
ГрецияРоссияПанайотис ЛафазанисМария ЗахароваАлексис ЦипрасВ мире
 
 
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