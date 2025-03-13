https://ria.ru/20250313/otnosheniya-2004660795.html

Патрушев вспомнил об отношениях Москвы и Финляндии

Патрушев вспомнил об отношениях Москвы и Финляндии - РИА Новости, 13.03.2025

Патрушев вспомнил об отношениях Москвы и Финляндии

Отношения между Москвой и Хельсинки после Второй мировой и вплоть до недавнего времени были примером конструктива и взаимной выгоды, заявил помощник президента... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T07:12:00+03:00

2025-03-13T07:12:00+03:00

2025-03-13T08:46:00+03:00

россия

хельсинки

финляндия

николай патрушев

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Отношения между Москвой и Хельсинки после Второй мировой и вплоть до недавнего времени были примером конструктива и взаимной выгоды, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Уроки истории следовало бы помнить, отметил Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона"."Ведь после Второй мировой войны и вплоть до недавнего времени отношения между Москвой и Хельсинки были нередко примером конструктива. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 1948 года заложил основу для долгосрочного взаимовыгодного партнерства, а сама Финляндия в годы "холодной войны" воспринималась чуть ли не единственной страной из западного лагеря, у которой всегда оставались хорошие отношения с СССР, чрезвычайно выгодные для Хельсинки с экономической точки зрения", - сказал Патрушев. Россия всегда была многонациональной страной, уважающей традиции и культуры всех проживающих на ее территории народов, в том числе финнов, добавил помощник президента РФ. "В Российской империи Финляндии была предоставлена широкая автономия - создано Великое княжество Финляндское, возрожден и сохранен финский язык. Кстати, и русские во времена империи охотно селились в Финляндии. Скажем, 21 марта исполнится 200 лет со дня рождения военного моряка и известного русского изобретателя Александра Федоровича Можайского. Родился он в Российской империи, в городе Роченсальме, ныне – это территория Финляндии", - напомнил Патрушев. Население Финляндии сейчас доброжелательно относится к России в отличие от официального Хельсинки, отметил он.

https://ria.ru/20241206/lavrov-1987633433.html

https://ria.ru/20240902/patrushev-1970048229.html

россия

хельсинки

финляндия

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россия, хельсинки, финляндия, николай патрушев