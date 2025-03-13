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Патрушев вспомнил об отношениях Москвы и Финляндии - РИА Новости, 13.03.2025
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07:12 13.03.2025 (обновлено: 08:46 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/otnosheniya-2004660795.html
Патрушев вспомнил об отношениях Москвы и Финляндии
Патрушев вспомнил об отношениях Москвы и Финляндии - РИА Новости, 13.03.2025
Патрушев вспомнил об отношениях Москвы и Финляндии
Отношения между Москвой и Хельсинки после Второй мировой и вплоть до недавнего времени были примером конструктива и взаимной выгоды, заявил помощник президента... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T07:12:00+03:00
2025-03-13T08:46:00+03:00
россия
хельсинки
финляндия
николай патрушев
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Отношения между Москвой и Хельсинки после Второй мировой и вплоть до недавнего времени были примером конструктива и взаимной выгоды, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Уроки истории следовало бы помнить, отметил Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона"."Ведь после Второй мировой войны и вплоть до недавнего времени отношения между Москвой и Хельсинки были нередко примером конструктива. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 1948 года заложил основу для долгосрочного взаимовыгодного партнерства, а сама Финляндия в годы "холодной войны" воспринималась чуть ли не единственной страной из западного лагеря, у которой всегда оставались хорошие отношения с СССР, чрезвычайно выгодные для Хельсинки с экономической точки зрения", - сказал Патрушев. Россия всегда была многонациональной страной, уважающей традиции и культуры всех проживающих на ее территории народов, в том числе финнов, добавил помощник президента РФ. "В Российской империи Финляндии была предоставлена широкая автономия - создано Великое княжество Финляндское, возрожден и сохранен финский язык. Кстати, и русские во времена империи охотно селились в Финляндии. Скажем, 21 марта исполнится 200 лет со дня рождения военного моряка и известного русского изобретателя Александра Федоровича Можайского. Родился он в Российской империи, в городе Роченсальме, ныне – это территория Финляндии", - напомнил Патрушев. Население Финляндии сейчас доброжелательно относится к России в отличие от официального Хельсинки, отметил он.
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987633433.html
https://ria.ru/20240902/patrushev-1970048229.html
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россия, хельсинки, финляндия, николай патрушев
Россия, Хельсинки, Финляндия, Николай Патрушев
Патрушев вспомнил об отношениях Москвы и Финляндии

Патрушев: отношения с Хельсинки были примером конструктива и взаимной выгоды

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Отношения между Москвой и Хельсинки после Второй мировой и вплоть до недавнего времени были примером конструктива и взаимной выгоды, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
Уроки истории следовало бы помнить, отметил Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона".
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"Ведь после Второй мировой войны и вплоть до недавнего времени отношения между Москвой и Хельсинки были нередко примером конструктива. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 1948 года заложил основу для долгосрочного взаимовыгодного партнерства, а сама Финляндия в годы "холодной войны" воспринималась чуть ли не единственной страной из западного лагеря, у которой всегда оставались хорошие отношения с СССР, чрезвычайно выгодные для Хельсинки с экономической точки зрения", - сказал Патрушев.
Россия всегда была многонациональной страной, уважающей традиции и культуры всех проживающих на ее территории народов, в том числе финнов, добавил помощник президента РФ.
"В Российской империи Финляндии была предоставлена широкая автономия - создано Великое княжество Финляндское, возрожден и сохранен финский язык. Кстати, и русские во времена империи охотно селились в Финляндии. Скажем, 21 марта исполнится 200 лет со дня рождения военного моряка и известного русского изобретателя Александра Федоровича Можайского. Родился он в Российской империи, в городе Роченсальме, ныне – это территория Финляндии", - напомнил Патрушев.
Население Финляндии сейчас доброжелательно относится к России в отличие от официального Хельсинки, отметил он.
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РоссияХельсинкиФинляндияНиколай Патрушев
 
 
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