https://ria.ru/20250313/opasnost-2004885846.html

В Саратовской области объявили опасность атаки беспилотника

В Саратовской области объявили опасность атаки беспилотника - РИА Новости, 13.03.2025

В Саратовской области объявили опасность атаки беспилотника

Опасность атаки БПЛА объявлена в Саратовской области, локально работают системы оповещения, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T23:13:00+03:00

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2025-03-13T23:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

саратовская область

роман бусаргин

беспилотники

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Саратовской области, локально работают системы оповещения, сообщил губернатор Роман Бусаргин. "От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения", - написал он в Telegram-канале. Бусаргин уточнил, что все экстренные службы приведены в полную готовность.

https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html

саратовская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

саратовская область, роман бусаргин, беспилотники