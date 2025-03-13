https://ria.ru/20250313/opasnost-2004885846.html
В Саратовской области объявили опасность атаки беспилотника
В Саратовской области объявили опасность атаки беспилотника - РИА Новости, 13.03.2025
В Саратовской области объявили опасность атаки беспилотника
Опасность атаки БПЛА объявлена в Саратовской области, локально работают системы оповещения, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T23:13:00+03:00
2025-03-13T23:13:00+03:00
2025-03-13T23:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
саратовская область
роман бусаргин
беспилотники
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Саратовской области, локально работают системы оповещения, сообщил губернатор Роман Бусаргин. "От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения", - написал он в Telegram-канале. Бусаргин уточнил, что все экстренные службы приведены в полную готовность.
https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html
саратовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратовская область, роман бусаргин, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Саратовская область, Роман Бусаргин, Беспилотники
В Саратовской области объявили опасность атаки беспилотника
Губернатор Бусаргин сообщил об угрозе атаки беспилотника в Саратовской области