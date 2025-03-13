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В Саратовской области объявили опасность атаки беспилотника - РИА Новости, 13.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:13 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/opasnost-2004885846.html
В Саратовской области объявили опасность атаки беспилотника
В Саратовской области объявили опасность атаки беспилотника - РИА Новости, 13.03.2025
В Саратовской области объявили опасность атаки беспилотника
Опасность атаки БПЛА объявлена в Саратовской области, локально работают системы оповещения, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T23:13:00+03:00
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специальная военная операция на украине
саратовская область
роман бусаргин
беспилотники
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Саратовской области, локально работают системы оповещения, сообщил губернатор Роман Бусаргин. "От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения", - написал он в Telegram-канале. Бусаргин уточнил, что все экстренные службы приведены в полную готовность.
https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html
саратовская область
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саратовская область, роман бусаргин, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Саратовская область, Роман Бусаргин, Беспилотники
В Саратовской области объявили опасность атаки беспилотника

Губернатор Бусаргин сообщил об угрозе атаки беспилотника в Саратовской области

© РИА Новости / Андрей Васильев | Перейти в медиабанкВид на вечерний Саратов
Вид на вечерний Саратов - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Андрей Васильев
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Саратовской области, локально работают системы оповещения, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
«
"От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения", - написал он в Telegram-канале.
Бусаргин уточнил, что все экстренные службы приведены в полную готовность.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Самый массированный налет БПЛА: Россия — под ударом, Украина — на коленях
11 марта, 11:35
 
Специальная военная операция на УкраинеСаратовская областьРоман БусаргинБеспилотники
 
 
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