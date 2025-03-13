https://ria.ru/20250313/ogranicheniya-2004664707.html

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 13.03.2025

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения для обеспечения безопасности введены на работу аэропорта Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T07:57:00+03:00

2025-03-13T07:57:00+03:00

2025-03-13T08:08:00+03:00

саратов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939315596_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bb3c67e3889ab9a78c03a0db726a0235.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Временные ограничения для обеспечения безопасности введены на работу аэропорта Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения в 07:45 МСК введены на работу аэропорта Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)", - говорится в сообщении.Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250313/ogranicheniya-2004658346.html

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации