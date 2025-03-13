https://ria.ru/20250313/odkb-2004856579.html

Москва и Минск выразили готовность развивать Коллективные силы ОДКБ

Москва и Минск выразили готовность развивать Коллективные силы ОДКБ - РИА Новости, 13.03.2025

Москва и Минск выразили готовность развивать Коллективные силы ОДКБ

Российская Федерация и Республика Белоруссия готовы развивать коллективные силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), укреплять потенциал... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:38:00+03:00

2025-03-13T19:38:00+03:00

2025-03-13T19:39:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российская Федерация и Республика Белоруссия готовы развивать коллективные силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), укреплять потенциал объединения в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, говорится в совместном заявлении президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко."Стороны будут способствовать укреплению потенциала ОДКБ в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, транснациональной организованной преступностью и нелегальной миграцией. Подтверждена готовность развивать Коллективные силы ОДКБ, координацию оборонных ведомств государств-членов и механизмы кризисного реагирования, а также наращивать совместные усилия в сферах информационной и биологической безопасности", - говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте Кремля.В заявлении также отмечается, что главы государств признают ведущую роль ОДКБ в обеспечении региональной стабильности и подчеркивают нацеленность на дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, в том числе в рамках председательства России в ОДКБ в 2026 году.

https://ria.ru/20250313/peregovory--2004823096.html

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россия, москва, минск, александр лукашенко, владимир путин, одкб, политика