https://ria.ru/20250313/odessa-2004757506.html
ЕСПЧ признал Украину виновной в непредотвращении насилия в Одессе
ЕСПЧ признал Украину виновной в непредотвращении насилия в Одессе - РИА Новости, 13.03.2025
ЕСПЧ признал Украину виновной в непредотвращении насилия в Одессе
Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия в ходе протестов в Одессе в 2014 году, следует из решения суда. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T14:54:00+03:00
2025-03-13T14:54:00+03:00
2025-03-13T16:59:00+03:00
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ПАРИЖ, 13 мар — РИА Новости. Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия в ходе протестов в Одессе в 2014 году, следует из решения суда."Суд единогласно постановил, что была нарушена статья 2 Европейской конвенции по правам человека о том, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения насилия в Одессе 2 мая 2014 года, остановить это насилие после его вспышки, обеспечить своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне, а также организовать и провести эффективное расследование событий", — говорится в документе.Отмечается, что власти должны были принять меры безопасности, чтобы не допустить провокацией. "Однако ничего не было сделано. Напротив, правительство признало, что полицейские власти проигнорировали имеющиеся разведданные и соответствующие предупреждающие знаки и подготовились к обычному футбольному матчу. Не было предпринято никаких усилий по отправке подкреплений полиции или никаких значимых попыток предотвратить столкновения", — подчеркивается в материале. Также суд добавил, что пассивность полиции в ходе беспорядков — это известный факт."Прибытие пожарных машин к месту пожара было намеренно задержано на 40 минут, а полиция не вмешалась, чтобы помочь эвакуировать людей из здания быстро и безопасно. Таким образом, государство не смогло обеспечить своевременные спасательные меры", — сказали судьи.ЕСПЧ также обязал Украину выплатить компенсации пострадавшим в беспорядках.В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "Антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на "Куликовом поле".Второго мая поддерживающие Майдан радикалы и футбольные ультрас подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись активисты. Многие из тех, кто пытались спастись, попали под обстрел. Жертвами трагедии стали 48 человек, большинство сгорело заживо, еще 250 пострадали.Международные организации не раз указывали киевским властям на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требовали наказать виновных за гибель людей.
https://ria.ru/20241119/odessa-1984499860.html
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киев, одесса, украина, европейский суд по правам человека (еспч), в мире, антимайдан
Киев, Одесса, Украина, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), В мире, Антимайдан
ЕСПЧ признал Украину виновной в непредотвращении насилия в Одессе
ЕСПЧ признал Украину виновной в непредотвращении насилия на протестах в Одессе
ПАРИЖ, 13 мар — РИА Новости. Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия в ходе протестов в Одессе в 2014 году, следует из решения суда.
"Суд единогласно постановил, что была нарушена статья 2 Европейской конвенции по правам человека о том, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения насилия в Одессе
2 мая 2014 года, остановить это насилие после его вспышки, обеспечить своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне, а также организовать и провести эффективное расследование событий", — говорится в документе.
Отмечается, что власти должны были принять меры безопасности, чтобы не допустить провокацией.
"Однако ничего не было сделано. Напротив, правительство признало, что полицейские власти проигнорировали имеющиеся разведданные и соответствующие предупреждающие знаки и подготовились к обычному футбольному матчу. Не было предпринято никаких усилий по отправке подкреплений полиции или никаких значимых попыток предотвратить столкновения", — подчеркивается в материале.
Также суд добавил, что пассивность полиции в ходе беспорядков — это известный факт.
"Прибытие пожарных машин к месту пожара было намеренно задержано на 40 минут, а полиция не вмешалась, чтобы помочь эвакуировать людей из здания быстро и безопасно. Таким образом, государство не смогло обеспечить своевременные спасательные меры", — сказали судьи.
ЕСПЧ
также обязал Украину выплатить компенсации
пострадавшим в беспорядках.
Речь идет о поданных в ЕСПЧ в 2016-2018 годах семи исках от 28 граждан, которые суд рассмотрел одновременно. Среди них 25 потеряли близких в ходе пожара в Доме профсоюзов.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "Антимайдана
" в знак протеста разбили палаточный лагерь на "Куликовом поле".
Второго мая поддерживающие Майдан радикалы и футбольные ультрас подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись активисты. Многие из тех, кто пытались спастись, попали под обстрел. Жертвами трагедии стали 48 человек, большинство сгорело заживо, еще 250 пострадали.
Международные организации не раз указывали киевским властям на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требовали наказать виновных за гибель людей.