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Съемочная группа "Звезды" попала под обстрел ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.03.2025
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18:16 13.03.2025 (обновлено: 18:18 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/obstrel-2004824579.html
Съемочная группа "Звезды" попала под обстрел ВСУ в Курской области
Съемочная группа "Звезды" попала под обстрел ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.03.2025
Съемочная группа "Звезды" попала под обстрел ВСУ в Курской области
Телеканал "Звезда" сообщил, что его съемочная группа попала под обстрел кассетными боеприпасами ВСУ в Казачьей Локне Курской области, никто не пострадал. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:16:00+03:00
2025-03-13T18:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Телеканал "Звезда" сообщил, что его съемочная группа попала под обстрел кассетными боеприпасами ВСУ в Казачьей Локне Курской области, никто не пострадал. "Съемочная группы "Звезды" попала под обстрел ВСУ в Казачьей Локне в Курской области — враг бил кассетными боеприпасами по точке эвакуации мирных жителей", - сообщается в Telegram-канале "Звезды". По словам корреспондента Антона Войтовича, вражеский беспилотник выследил их. "По нам первая кассета прилетела. Я упал на землю, потом вскочил, побежал в дом, мы укрылись в подвале. И вторая кассета прилетела — они промахнулись буквально на 50 метров. Было бы ближе, то уже никто бы не вернулся оттуда", - сказал он. Добавляется, что вместе с корреспондентами "Звезды" съемку вели французские журналисты, они успели забежать в дом. Подчеркивается, что никто из репортеров не пострадал.
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происшествия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины
Съемочная группа "Звезды" попала под обстрел ВСУ в Курской области

Съемочная группа "Звезды" попала под обстрел кассетными боеприпасами ВСУ

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Телеканал "Звезда" сообщил, что его съемочная группа попала под обстрел кассетными боеприпасами ВСУ в Казачьей Локне Курской области, никто не пострадал.
«
"Съемочная группы "Звезды" попала под обстрел ВСУ в Казачьей Локне в Курской области — враг бил кассетными боеприпасами по точке эвакуации мирных жителей", - сообщается в Telegram-канале "Звезды".
По словам корреспондента Антона Войтовича, вражеский беспилотник выследил их.
"По нам первая кассета прилетела. Я упал на землю, потом вскочил, побежал в дом, мы укрылись в подвале. И вторая кассета прилетела — они промахнулись буквально на 50 метров. Было бы ближе, то уже никто бы не вернулся оттуда", - сказал он.
Добавляется, что вместе с корреспондентами "Звезды" съемку вели французские журналисты, они успели забежать в дом. Подчеркивается, что никто из репортеров не пострадал.
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