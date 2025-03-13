https://ria.ru/20250313/obstrel-2004824579.html

Съемочная группа "Звезды" попала под обстрел ВСУ в Курской области

Съемочная группа "Звезды" попала под обстрел ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.03.2025

Съемочная группа "Звезды" попала под обстрел ВСУ в Курской области

Телеканал "Звезда" сообщил, что его съемочная группа попала под обстрел кассетными боеприпасами ВСУ в Казачьей Локне Курской области, никто не пострадал. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:16:00+03:00

2025-03-13T18:16:00+03:00

2025-03-13T18:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Телеканал "Звезда" сообщил, что его съемочная группа попала под обстрел кассетными боеприпасами ВСУ в Казачьей Локне Курской области, никто не пострадал. "Съемочная группы "Звезды" попала под обстрел ВСУ в Казачьей Локне в Курской области — враг бил кассетными боеприпасами по точке эвакуации мирных жителей", - сообщается в Telegram-канале "Звезды". По словам корреспондента Антона Войтовича, вражеский беспилотник выследил их. "По нам первая кассета прилетела. Я упал на землю, потом вскочил, побежал в дом, мы укрылись в подвале. И вторая кассета прилетела — они промахнулись буквально на 50 метров. Было бы ближе, то уже никто бы не вернулся оттуда", - сказал он. Добавляется, что вместе с корреспондентами "Звезды" съемку вели французские журналисты, они успели забежать в дом. Подчеркивается, что никто из репортеров не пострадал.

https://ria.ru/20240815/ruptly-1966404618.html

курская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, курская область, вооруженные силы украины