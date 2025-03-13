https://ria.ru/20250313/obstrel-2004824579.html
Съемочная группа "Звезды" попала под обстрел ВСУ в Курской области
Съемочная группа "Звезды" попала под обстрел ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.03.2025
Съемочная группа "Звезды" попала под обстрел ВСУ в Курской области
Телеканал "Звезда" сообщил, что его съемочная группа попала под обстрел кассетными боеприпасами ВСУ в Казачьей Локне Курской области, никто не пострадал. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:16:00+03:00
2025-03-13T18:16:00+03:00
2025-03-13T18:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004745539_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2ce8ff24e1dae5ce2ab7f1d0dd02a7c.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Телеканал "Звезда" сообщил, что его съемочная группа попала под обстрел кассетными боеприпасами ВСУ в Казачьей Локне Курской области, никто не пострадал. "Съемочная группы "Звезды" попала под обстрел ВСУ в Казачьей Локне в Курской области — враг бил кассетными боеприпасами по точке эвакуации мирных жителей", - сообщается в Telegram-канале "Звезды". По словам корреспондента Антона Войтовича, вражеский беспилотник выследил их. "По нам первая кассета прилетела. Я упал на землю, потом вскочил, побежал в дом, мы укрылись в подвале. И вторая кассета прилетела — они промахнулись буквально на 50 метров. Было бы ближе, то уже никто бы не вернулся оттуда", - сказал он. Добавляется, что вместе с корреспондентами "Звезды" съемку вели французские журналисты, они успели забежать в дом. Подчеркивается, что никто из репортеров не пострадал.
https://ria.ru/20240815/ruptly-1966404618.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004745539_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_b674d2abf86b42a824d8b70873be6e50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины
Съемочная группа "Звезды" попала под обстрел ВСУ в Курской области
Съемочная группа "Звезды" попала под обстрел кассетными боеприпасами ВСУ
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Телеканал "Звезда" сообщил, что его съемочная группа попала под обстрел кассетными боеприпасами ВСУ в Казачьей Локне Курской области, никто не пострадал.
«
"Съемочная группы "Звезды" попала под обстрел ВСУ
в Казачьей Локне в Курской области
— враг бил кассетными боеприпасами по точке эвакуации мирных жителей", - сообщается в Telegram-канале "Звезды".
По словам корреспондента Антона Войтовича, вражеский беспилотник выследил их.
"По нам первая кассета прилетела. Я упал на землю, потом вскочил, побежал в дом, мы укрылись в подвале. И вторая кассета прилетела — они промахнулись буквально на 50 метров. Было бы ближе, то уже никто бы не вернулся оттуда", - сказал он.
Добавляется, что вместе с корреспондентами "Звезды" съемку вели французские журналисты, они успели забежать в дом. Подчеркивается, что никто из репортеров не пострадал.