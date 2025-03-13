https://ria.ru/20250313/obrazovanie-2004606941.html

Действительно ли настолько хорошо российское образование

Действительно ли настолько хорошо российское образование - РИА Новости, 13.03.2025

Действительно ли настолько хорошо российское образование

Еще не завершилась СВО, а из Лондона пришла интересная новость: Санкт-Петербургский горный университет вошел в пятерку лучших вузов мира по версии QS World... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T08:00:00+03:00

2025-03-13T08:00:00+03:00

2025-03-13T08:02:00+03:00

аналитика

россия

образование

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Еще не завершилась СВО, а из Лондона пришла интересная новость: Санкт-Петербургский горный университет вошел в пятерку лучших вузов мира по версии QS World University Ranking by Subject 2025.Опубликован Предметный рейтинг британского рейтингового агентства QS 2025 года (QS World University Ranking by Subject 2025). Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II вошел в пятерку лучших вузов мира по основному профилю подготовки "Инженерное дело — добыча полезных ископаемых и горная промышленность" (Engineering — Mineral & Mining Engineering) и занял четвертое место, а в рейтинге по направлению "Инженерное дело — нефтегазовый инжиниринг" (Engineering — Petroleum Engineering) вошел в топ-100. Это лучший результат среди всех российских высших учебных заведений в этом году. Горный является основным специализированным вузом минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплексов страны.Всего в предметном рейтинге приняли участие свыше 5200 университетов из 148 стран мира, из которых 1747 были ранжированы и вошли в рейтинг.Что такое Предметный рейтинг QS? Это ежегодный рейтинг высших учебных заведений, составленный британским агентством Quacquarelli Symonds (QS), который является лидером большой тройки авторитетных агентств (два других — Times Higher Education и Шанхайский рейтинг ARWU). Он оценивает университеты по различным предметам и областям знаний, позволяя получить более детальное представление об их сильных сторонах и специализации. В рамках Предметного рейтинга QS анализируются различные показатели, такие как академическая репутация, репутация среди работодателей, цитируемость научных публикаций, процент иностранных преподавателей, студентов и другие. Это позволяет оценить качество образования и исследований в конкретных областях.С чем связан успех вуза в условиях беспрецедентного санкционного давления на Россию? В отличие от политического истеблишмента, академическое сообщество Европы знает петербургских горняков как давних и проверенных коллег по научному цеху. Это благодаря и проводимым с начала века Российско-Германскому и Российско- Британскому сырьевым форумам, и форуму "Недра Африки", инициатором которого был вуз, и деятельности единственного в мире Международного центра компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО, и, конечно, 250-летней репутации. В следующем году на базе Горного пройдет Всемирный съезд горнопромышленников, а также церемония открытия Российско-Китайского сырьевого университета.И последнее. Специалисты Горного провели уникальную операцию по вскрытию озера Восток в Антарктиде на глубине более 3000 метров, и сейчас идет подготовка к бурению сверхглубокой скважины на территории Коми. Цель — изучение генезиса земли и определение наличия новых запасов, извлекаемых природных ресурсов.Конечно, уже отработанная здесь модель по переходу на шестилетнее высшее образование привлекает внимание не исключительно в России. Заявки на методологическое изучение процесса идут не только из КНР, Индии, Ирана, Белоруссии, но и из США, Африки, Латинской Америки.В числе прочего — и это крайне важно — российское образование успешно возвращается к корням научного знания, в то время как университеты западных стран были буквально поражены ультралиберальной воук-культурой, точнее, стали ее рассадником, включая доведенную до абсурда позитивную дискриминацию под лозунгом "многообразия, равенства и инклюзивности". Итоги говорят сами за себя. Мы же свое наследие успешно возвращаем себе. Это понимают и наши зарубежные партнеры — квоты на прием иностранцев в российские вузы растут. Уже не говоря о том, что это — одно из ключевых направлений обеспечения технологического суверенитета страны.

https://ria.ru/20250312/kiselev-2004585651.html

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аналитика, россия, образование