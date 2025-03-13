Инженеры РВСН провели взрывные работы на Оби во избежание ледяных заторов
Инженеры-саперы РВСН провели взрывные работы во избежание ледяных заторов на Оби
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВзрывные работы на притоке реки Обь для предотвращения образования ледяных заторов в преддверии паводка в Новосибирской области
Взрывные работы на притоке реки Обь для предотвращения образования ледяных заторов в преддверии паводка в Новосибирской области
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Новосибирского соединения РВСН провели взрывные работы во избежание ледяных заторов на Оби, сообщили в Минобороны России.
"Специалисты замерили толщину ледяного покрова, пробурили лунки и заложили заряды. Организации взрывных работ предшествовала тщательная подготовка с учетом площади подрыва и толщины льда. Для эффективности взрыва специалисты-подрывники Новосибирского соединения РВСН просчитали необходимое число скважин, расстояния между ними и количество требуемой взрывчатки", - сказали в ведомстве.
В зимний период обучения в соединении взрывные работы проводятся с двойной пользой - и в целях боевого обучения личного состава, и для ликвидации ледяных заторов на сибирских реках. Уже несколько лет в это весеннее время внештатные команды подрывников инженерно-саперных подразделений ракетных войск ликвидируют ледяные заторы. Это делается для снижения негативного воздействия весенних паводков на населенные пункты, хозяйственные угодья и объекты сельскохозяйственной и промышленной инфраструктуры региона.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКоманда подрывников инженерно-саперного подразделения Новосибирского ракетного соединения во время подготовки к взрывным работам на притоке реки Обь для предотвращения образования ледяных заторов в преддверии паводка в Новосибирской области
Команда подрывников инженерно-саперного подразделения Новосибирского ракетного соединения во время подготовки к взрывным работам на притоке реки Обь для предотвращения образования ледяных заторов в преддверии паводка в Новосибирской области
Инженеры Новосибирского ракетного соединения провели работы с соблюдением мер безопасности, уточнили в министерстве.
"Сегодня у нас проходит практическая отработка мероприятий по противодействию паводковым последствиям. То есть мы делаем расчеты, рисуем схемы и устанавливаем практически взрывчатое вещество на озере, производим подрыв. Закрепляем теорию практикой", - отметил командир взвода инженерного подразделения РВСН гвардии старший лейтенант Даниил Захарцев.
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