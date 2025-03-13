https://ria.ru/20250313/ob-2004654955.html

Инженеры РВСН провели взрывные работы на Оби во избежание ледяных заторов

Инженеры РВСН провели взрывные работы на Оби во избежание ледяных заторов - РИА Новости, 13.03.2025

Инженеры РВСН провели взрывные работы на Оби во избежание ледяных заторов

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Новосибирского соединения РВСН провели взрывные работы во избежание ледяных заторов на Оби, сообщили в... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T05:14:00+03:00

2025-03-13T05:14:00+03:00

2025-03-13T10:32:00+03:00

безопасность

обь

ракетные войска стратегического назначения

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004691085_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_c553f1109a5fa13ae100d7f3a516be3a.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Новосибирского соединения РВСН провели взрывные работы во избежание ледяных заторов на Оби, сообщили в Минобороны России. "Специалисты замерили толщину ледяного покрова, пробурили лунки и заложили заряды. Организации взрывных работ предшествовала тщательная подготовка с учетом площади подрыва и толщины льда. Для эффективности взрыва специалисты-подрывники Новосибирского соединения РВСН просчитали необходимое число скважин, расстояния между ними и количество требуемой взрывчатки", - сказали в ведомстве. В зимний период обучения в соединении взрывные работы проводятся с двойной пользой - и в целях боевого обучения личного состава, и для ликвидации ледяных заторов на сибирских реках. Уже несколько лет в это весеннее время внештатные команды подрывников инженерно-саперных подразделений ракетных войск ликвидируют ледяные заторы. Это делается для снижения негативного воздействия весенних паводков на населенные пункты, хозяйственные угодья и объекты сельскохозяйственной и промышленной инфраструктуры региона. Инженеры Новосибирского ракетного соединения провели работы с соблюдением мер безопасности, уточнили в министерстве. "Сегодня у нас проходит практическая отработка мероприятий по противодействию паводковым последствиям. То есть мы делаем расчеты, рисуем схемы и устанавливаем практически взрывчатое вещество на озере, производим подрыв. Закрепляем теорию практикой", - отметил командир взвода инженерного подразделения РВСН гвардии старший лейтенант Даниил Захарцев.

https://ria.ru/20250309/spetsoperatsiya-2003871736.html

https://ria.ru/20250225/spetsoperatsiya-2001395789.html

обь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, обь, ракетные войска стратегического назначения, министерство обороны рф (минобороны рф)