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Инженеры РВСН провели взрывные работы на Оби во избежание ледяных заторов - РИА Новости, 13.03.2025
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05:14 13.03.2025 (обновлено: 10:32 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/ob-2004654955.html
Инженеры РВСН провели взрывные работы на Оби во избежание ледяных заторов
Инженеры РВСН провели взрывные работы на Оби во избежание ледяных заторов - РИА Новости, 13.03.2025
Инженеры РВСН провели взрывные работы на Оби во избежание ледяных заторов
Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Новосибирского соединения РВСН провели взрывные работы во избежание ледяных заторов на Оби, сообщили в... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T05:14:00+03:00
2025-03-13T10:32:00+03:00
безопасность
обь
ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Новосибирского соединения РВСН провели взрывные работы во избежание ледяных заторов на Оби, сообщили в Минобороны России. "Специалисты замерили толщину ледяного покрова, пробурили лунки и заложили заряды. Организации взрывных работ предшествовала тщательная подготовка с учетом площади подрыва и толщины льда. Для эффективности взрыва специалисты-подрывники Новосибирского соединения РВСН просчитали необходимое число скважин, расстояния между ними и количество требуемой взрывчатки", - сказали в ведомстве. В зимний период обучения в соединении взрывные работы проводятся с двойной пользой - и в целях боевого обучения личного состава, и для ликвидации ледяных заторов на сибирских реках. Уже несколько лет в это весеннее время внештатные команды подрывников инженерно-саперных подразделений ракетных войск ликвидируют ледяные заторы. Это делается для снижения негативного воздействия весенних паводков на населенные пункты, хозяйственные угодья и объекты сельскохозяйственной и промышленной инфраструктуры региона. Инженеры Новосибирского ракетного соединения провели работы с соблюдением мер безопасности, уточнили в министерстве. "Сегодня у нас проходит практическая отработка мероприятий по противодействию паводковым последствиям. То есть мы делаем расчеты, рисуем схемы и устанавливаем практически взрывчатое вещество на озере, производим подрыв. Закрепляем теорию практикой", - отметил командир взвода инженерного подразделения РВСН гвардии старший лейтенант Даниил Захарцев.
https://ria.ru/20250309/spetsoperatsiya-2003871736.html
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безопасность, обь, ракетные войска стратегического назначения, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Обь, Ракетные войска стратегического назначения, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Инженеры РВСН провели взрывные работы на Оби во избежание ледяных заторов

Инженеры-саперы РВСН провели взрывные работы во избежание ледяных заторов на Оби

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВзрывные работы на притоке реки Обь для предотвращения образования ледяных заторов в преддверии паводка в Новосибирской области
Взрывные работы на притоке реки Обь для предотвращения образования ледяных заторов в преддверии паводка в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Взрывные работы на притоке реки Обь для предотвращения образования ледяных заторов в преддверии паводка в Новосибирской области
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Новосибирского соединения РВСН провели взрывные работы во избежание ледяных заторов на Оби, сообщили в Минобороны России.
"Специалисты замерили толщину ледяного покрова, пробурили лунки и заложили заряды. Организации взрывных работ предшествовала тщательная подготовка с учетом площади подрыва и толщины льда. Для эффективности взрыва специалисты-подрывники Новосибирского соединения РВСН просчитали необходимое число скважин, расстояния между ними и количество требуемой взрывчатки", - сказали в ведомстве.
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В зимний период обучения в соединении взрывные работы проводятся с двойной пользой - и в целях боевого обучения личного состава, и для ликвидации ледяных заторов на сибирских реках. Уже несколько лет в это весеннее время внештатные команды подрывников инженерно-саперных подразделений ракетных войск ликвидируют ледяные заторы. Это делается для снижения негативного воздействия весенних паводков на населенные пункты, хозяйственные угодья и объекты сельскохозяйственной и промышленной инфраструктуры региона.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКоманда подрывников инженерно-саперного подразделения Новосибирского ракетного соединения во время подготовки к взрывным работам на притоке реки Обь для предотвращения образования ледяных заторов в преддверии паводка в Новосибирской области
Команда подрывников инженерно-саперного подразделения Новосибирского ракетного соединения во время подготовки к взрывным работам на притоке реки Обь для предотвращения образования ледяных заторов в преддверии паводка в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Команда подрывников инженерно-саперного подразделения Новосибирского ракетного соединения во время подготовки к взрывным работам на притоке реки Обь для предотвращения образования ледяных заторов в преддверии паводка в Новосибирской области
Инженеры Новосибирского ракетного соединения провели работы с соблюдением мер безопасности, уточнили в министерстве.
"Сегодня у нас проходит практическая отработка мероприятий по противодействию паводковым последствиям. То есть мы делаем расчеты, рисуем схемы и устанавливаем практически взрывчатое вещество на озере, производим подрыв. Закрепляем теорию практикой", - отметил командир взвода инженерного подразделения РВСН гвардии старший лейтенант Даниил Захарцев.
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БезопасностьОбьРакетные войска стратегического назначенияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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