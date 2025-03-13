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Первого проректора ПИМУ задержали по подозрению в мошенничестве - РИА Новости, 13.03.2025
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13:42 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/novgorod-2004739030.html
Первого проректора ПИМУ задержали по подозрению в мошенничестве
Первого проректора ПИМУ задержали по подозрению в мошенничестве - РИА Новости, 13.03.2025
Первого проректора ПИМУ задержали по подозрению в мошенничестве
Первый проректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) и начальник контрактной службы вуза задержаны по подозрению в мошенничестве... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T13:42:00+03:00
2025-03-13T13:42:00+03:00
происшествия
россия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мар - РИА Новости. Первый проректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) и начальник контрактной службы вуза задержаны по подозрению в мошенничестве при закупке дорогостоящего медоборудования, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области. Предварительно установлено, что в 2021 году сотрудники ПИМУ в составе организованной группы с директором коммерческой организации с целью хищения бюджетных средств, выделенных по федеральной программе на закупку дорогостоящего медицинского оборудования, подготовили документы с завышенными ценами на оборудование от аффилированных юридических лиц и обеспечили дальнейшую победу на аукционе. В дальнейшем между ПИМУ и коммерческой организацией заключен контракт на поставку велоэргометров на сумму свыше 7 миллионов рублей, которые были переведены на счет коммерческой организации, а затем распределены между участниками организованной группы. По факту мошеннических действий сотрудниками ПИМУ и директором организации по продаже медицинских изделий возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершенное организованной группой). "По подозрению в совершении данного преступления следователем СК России задержаны первый проректор и начальник контрактной службы ПИМУ, руководитель коммерческой организации. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - подчеркивается в сообщении. Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе ПИМУ, с утра в вузе проходят следственные действия, вуз работает в штатном режиме.
https://ria.ru/20250228/nikonova-2002197733.html
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происшествия, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Первого проректора ПИМУ задержали по подозрению в мошенничестве

СК: первого проректора ПИМУ задержали по подозрению в мошенничестве

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мар - РИА Новости. Первый проректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) и начальник контрактной службы вуза задержаны по подозрению в мошенничестве при закупке дорогостоящего медоборудования, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Предварительно установлено, что в 2021 году сотрудники ПИМУ в составе организованной группы с директором коммерческой организации с целью хищения бюджетных средств, выделенных по федеральной программе на закупку дорогостоящего медицинского оборудования, подготовили документы с завышенными ценами на оборудование от аффилированных юридических лиц и обеспечили дальнейшую победу на аукционе. В дальнейшем между ПИМУ и коммерческой организацией заключен контракт на поставку велоэргометров на сумму свыше 7 миллионов рублей, которые были переведены на счет коммерческой организации, а затем распределены между участниками организованной группы.
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По факту мошеннических действий сотрудниками ПИМУ и директором организации по продаже медицинских изделий возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершенное организованной группой).
"По подозрению в совершении данного преступления следователем СК России задержаны первый проректор и начальник контрактной службы ПИМУ, руководитель коммерческой организации. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - подчеркивается в сообщении.
Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе ПИМУ, с утра в вузе проходят следственные действия, вуз работает в штатном режиме.
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ПроисшествияРоссияНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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