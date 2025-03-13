https://ria.ru/20250313/nikitiny-2004799577.html

Садисты или гении? Что стало детьми Никитиных, которых бросали в снег

Садисты или гении? Что стало детьми Никитиных, которых бросали в снег - РИА Новости, 13.03.2025

Садисты или гении? Что стало детьми Никитиных, которых бросали в снег

Детей Никитиных, которых отдавали в школу в 5 лет и выгуливали босиком по снегу, часто показывали по телевизору во времена СССР. Их родители,... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:18:00+03:00

2025-03-13T18:18:00+03:00

2025-03-13T18:18:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Детей Никитиных, которых отдавали в школу в 5 лет и выгуливали босиком по снегу, часто показывали по телевизору во времена СССР. Их родители, педагоги-экспериментаторы Борис и Елена, разработали собственную методику воспитания. Многие считали ее гениальной, при чем не только в Союзе, но в Японии, Европе, США. Однако встречались и те, кто не принял эксперимент, называя семью опасными сумасшедшими.Босиком по снегуБудущие супруги познакомились в школе. Елена была учительницей русского и литературы, Борис - военный в отставке, работал учителем труда. Ей было 28, ему - 42. У Бориса уже было трое детей от первого брака, с которыми ему запрещено было видеться.Оба педагога имели схожие взгляды на воспитание и изучали возможность создания трудовой школы, используя принципы Макаренко. Чиновники такую идею не оценили и не разрешили открыть учебное заведение.Когда у супругов появились дети, они решили применить свои педагогические наработки к собственной семье. Родители наблюдали за детьми, описывали их реакции, внедряли различные методы воспитания и развития.Чета Никитиных воспитала по своей новаторской системе семерых детей. Началось всё со старшего — Алексея, родившегося в 1959 году. В 1960-м у пары родился второй сын Антон, затем Оля, Аня, Юля, Ваня, а в 1971-м — самая младшая — Люба.Важнейшей частью жизни в семье Никитиных было закаливание. Они могли делать зарядку зимой в одном белье и босиком, обливались холодной водой. Дети носили минимум одежды, но при этом практически не болели.Соседей, да и простых зевак это шокировало, ведь они были совсем маленькие. Некоторые даже жаловались участковому на родителей "садистов".Даже младенцыМладенцы так же много времени проводили на свежем воздухе, их не закутывали, чтобы иммунитет формировался с первых дней.Кроме этого, дети Никитиных были чрезвычайно физически развиты. Отец соорудил для ребят деревянный гимнастический комплекс: маленький турник, кольца, шведскую стенку. Здесь дети проводили всё свое свободное время.В школе они учились хорошо, перескакивали через классы, но из-за того, что им приходилось учиться с детьми старше себя, возникали проблемы с социализацией. Родители разрешали им пропускать занятия, если в школу идти не хотелось.Всесоюзная славаВ 1965 году о семье, где "дети бегают босиком по снегу", написали несколько центральных газет, и о педагогических методах Никитиных заговорили по всей стране. Тогда же вышел первый короткий 15-минутный фильм под названием "Правы ли мы?", вызвавший огромный общественный резонанс.Мнения людей разделились: одни поддержали Никитиных и стали использовать прогрессивную методику для воспитании собственных детей, другие — осуждали родителей-педагогов, говоря, что такое воспитание губит детскую психику и лишает ребенка детства.Раздавались голоса, что Никитины просто издеваются над своими детьми, превратив семью в "педагогическую лабораторию".Однако выдающиеся советские педагоги поддержали право Никитиных на свой подход к воспитанию. Ученые регулярно проводили медицинские исследования и не обнаруживали отклонений от нормы в здоровье.Что стало с детьмиНикто из детей Бориса Павловича и Елены Алексеевны не стал суперменом, хотя все семеро выросли творческими и интеллигентными людьми, нашедшими свое место в жизни.Старший сын Алексей в 14 лет решил уйти жить к бабушке. Ему не нравилась публичность их семьи. Иногда "поглазеть" на семью педагогов-новаторов приходило до 100 человек в день.Женился он рано, его супруга оказалась на 10 лет старше, они вместе переехали жить в Лондон, у них двое детей. У Алексея высшее образование, сейчас он занимается электроникой и редко общается с родными.Второй сын — Антон окончил химический факультет МГУ. Трудился на руководящей должности. У Антона двое детей и четверо внуков.Дочь Ольга окончила юридический факультет МГУ, вырастила двух дочерей, которые уже сделали её бабушкой трёх внуков.Её сестра Анна окончила медицинское училище, родила четверых детей.Юлия — журналист. Окончила Московский государственный институт культуры. У нее две дочери.Сын Иван получил высшее образование в сфере телевещания. Они с женой воспитали пятерых детей.Самая младшая — Любовь окончила библиотечный техникум. Сейчас домохозяйка. У нее десять детей и уже двое внуков.Никто из младших Никитиных своих детей не отправлял в школу раньше срока.Борис Никитин умер в январе 1999 года в возрасте 83 лет от разрыва аорты. До самой старости он занимался спортом и физическим трудом. Жена пережила его на пятнадцать лет и скончалась дома в мае 2014 года в окружении детей и внуков.

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общество, ссср, япония, европа, московский государственный институт культуры