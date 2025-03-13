https://ria.ru/20250313/niger-2004870520.html
Маск запустил Starlink в Нигере
Маск запустил Starlink в Нигере - РИА Новости, 13.03.2025
Маск запустил Starlink в Нигере
Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил, что спутниковый интернет Starlink теперь доступен в Нигере. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T20:45:00+03:00
2025-03-13T20:45:00+03:00
2025-03-13T21:10:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил, что спутниковый интернет Starlink теперь доступен в Нигере. В октябре 2024 года нигерский министр по делам коммуникаций и цифровой экономики Сиди Мохамед Ралиу заявлял, что власти Нигера подписали соглашение со Starlink для улучшения доступа к интернету в стране. "Starlink теперь доступен в Нигере", - говорится в сообщении Маска в социальной сети X. Летом 2023 года власти Нигера предупреждали о наказании за использование терминалов спутниковой сети Starlink на территории страны без соответствующего разрешения. В Нигере 26 июля 2023 года группа военных из президентской гвардии объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани, который 10 августа подписал указ о формировании правительства переходного периода. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот.
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в мире, технологии, нигер, илон маск, мохамед базум, spacex
В мире, Технологии, Нигер, Илон Маск, Мохамед Базум, SpaceX
Маск запустил Starlink в Нигере
Маск сообщил, что спутниковый интернет Starlink теперь доступен в Нигере