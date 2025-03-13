https://ria.ru/20250313/nezavisimost-2004661425.html

Финляндия показывает, как Запад разрушает независимость, заявил Патрушев

Финляндия показывает, как Запад разрушает независимость, заявил Патрушев - РИА Новости, 13.03.2025

Финляндия показывает, как Запад разрушает независимость, заявил Патрушев

Пример Финляндии наглядно показывает, как Запад уничтожает независимость разных стран и делает из них послушных исполнителей своей воли, заявил помощник... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T07:17:00+03:00

2025-03-13T07:17:00+03:00

2025-03-13T08:46:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пример Финляндии наглядно показывает, как Запад уничтожает независимость разных стран и делает из них послушных исполнителей своей воли, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Власти Финляндии при полном одобрении англосаксов делают все, чтобы лишить свою страну суверенитета. Так, экс-премьер-министр Санна Марин за свои антироссийские действия, приведшие к беспрецедентному за последние 80 лет падению финской экономики, получила "хлебную" должность в Лондоне. Теперь она работает в Институте глобальных изменений под руководством Тони Блэра, фактически получив награду за разрушение российско-финляндских отношений", - сказал Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона". Ситуация с Финляндией - наглядный пример того, как Запад последовательно уничтожает независимость стран, считает он. "Пример Финляндии наглядно демонстрирует, как западные державы последовательно уничтожают независимость стран в различных частях мира, превращая их в послушных исполнителей своей воли", - подчеркнул Патрушев.

https://ria.ru/20250313/patrushev-2004660350.html

https://ria.ru/20240816/patrushev-1966503412.html

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в мире, финляндия, россия, лондон, николай патрушев