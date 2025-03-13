https://ria.ru/20250313/netanjahu-2004877912.html

Нетаньяху назвал ООН антисемитской организацией

Нетаньяху назвал ООН антисемитской организацией - РИА Новости, 13.03.2025

Нетаньяху назвал ООН антисемитской организацией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко высказался о заявлении Совета по правам человека ООН о том, что Израиль устраивает геноцид палестинцев в... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T21:43:00+03:00

2025-03-13T21:43:00+03:00

2025-03-13T21:43:00+03:00

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биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко высказался о заявлении Совета по правам человека ООН о том, что Израиль устраивает геноцид палестинцев в секторе Газа. "Антиизраильский цирк под названием Совет по правам человека ООН давно разоблачен как антисемитская, прогнившая, поддерживающая террор и нерелевантная организация… Вместо того чтобы сосредоточиться на преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных террористической организацией ХАМАС во время самой страшной резни против еврейского народа со времен Холокоста, ООН снова выбирает путь нападок на Государство Израиль, выдвигая ложные обвинения, в том числе абсурдные обвинения в сексуальном насилии", - цитирует речь премьера его канцелярия. Ранее в четверг Совет по правам человека ООН обвинил Израиль в актах геноцида по отношению к палестинцам во время военных действий в секторе Газа. В докладе, опубликованном организацией, утверждается, что израильские войска намеренно разрушают медицинские учреждения для женщин, а также "вводятся меры, направленные на предотвращение рождаемости". В феврале министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар вслед за США объявил о выходе Израиля из Совета по правам человека ООН. Пресс-секретарь СПЧ ООН Паскаль Сим заявил РИА Новости, что США и Израиль технически не могут выйти из Совета, поскольку они не являются его участниками.

https://ria.ru/20250205/izrail-1997614466.html

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в мире, сша, израиль, биньямин нетаньяху