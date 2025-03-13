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Нетаньяху назвал ООН антисемитской организацией - РИА Новости, 13.03.2025
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21:43 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/netanjahu-2004877912.html
Нетаньяху назвал ООН антисемитской организацией
Нетаньяху назвал ООН антисемитской организацией - РИА Новости, 13.03.2025
Нетаньяху назвал ООН антисемитской организацией
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко высказался о заявлении Совета по правам человека ООН о том, что Израиль устраивает геноцид палестинцев в... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T21:43:00+03:00
2025-03-13T21:43:00+03:00
в мире
сша
израиль
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко высказался о заявлении Совета по правам человека ООН о том, что Израиль устраивает геноцид палестинцев в секторе Газа. "Антиизраильский цирк под названием Совет по правам человека ООН давно разоблачен как антисемитская, прогнившая, поддерживающая террор и нерелевантная организация… Вместо того чтобы сосредоточиться на преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных террористической организацией ХАМАС во время самой страшной резни против еврейского народа со времен Холокоста, ООН снова выбирает путь нападок на Государство Израиль, выдвигая ложные обвинения, в том числе абсурдные обвинения в сексуальном насилии", - цитирует речь премьера его канцелярия. Ранее в четверг Совет по правам человека ООН обвинил Израиль в актах геноцида по отношению к палестинцам во время военных действий в секторе Газа. В докладе, опубликованном организацией, утверждается, что израильские войска намеренно разрушают медицинские учреждения для женщин, а также "вводятся меры, направленные на предотвращение рождаемости". В феврале министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар вслед за США объявил о выходе Израиля из Совета по правам человека ООН. Пресс-секретарь СПЧ ООН Паскаль Сим заявил РИА Новости, что США и Израиль технически не могут выйти из Совета, поскольку они не являются его участниками.
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в мире, сша, израиль, биньямин нетаньяху
В мире, США, Израиль, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху назвал ООН антисемитской организацией

Нетаньяху раскритиковал Совет ООН за обвинения в геноциде палестинцев

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко высказался о заявлении Совета по правам человека ООН о том, что Израиль устраивает геноцид палестинцев в секторе Газа.
"Антиизраильский цирк под названием Совет по правам человека ООН давно разоблачен как антисемитская, прогнившая, поддерживающая террор и нерелевантная организация… Вместо того чтобы сосредоточиться на преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных террористической организацией ХАМАС во время самой страшной резни против еврейского народа со времен Холокоста, ООН снова выбирает путь нападок на Государство Израиль, выдвигая ложные обвинения, в том числе абсурдные обвинения в сексуальном насилии", - цитирует речь премьера его канцелярия.
Ранее в четверг Совет по правам человека ООН обвинил Израиль в актах геноцида по отношению к палестинцам во время военных действий в секторе Газа. В докладе, опубликованном организацией, утверждается, что израильские войска намеренно разрушают медицинские учреждения для женщин, а также "вводятся меры, направленные на предотвращение рождаемости".
В феврале министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар вслед за США объявил о выходе Израиля из Совета по правам человека ООН. Пресс-секретарь СПЧ ООН Паскаль Сим заявил РИА Новости, что США и Израиль технически не могут выйти из Совета, поскольку они не являются его участниками.
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Израиль вышел из Совета ООН по правам человека
5 февраля, 21:34
 
В миреСШАИзраильБиньямин Нетаньяху
 
 
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