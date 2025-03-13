В Госдуме предложили дать Судже особое название
Депутат Журавлев: город Суджа должен стать символом сопротивления оккупации
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Родина" Алексей Журавлев. Архивное фото
Председатель партии "Родина" Алексей Журавлев. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Город Суджа, освобожденный Вооруженными силами РФ, стал символом сопротивления оккупации, ему следует дать особое звание, по которому потомки могли бы вспоминать о подвигах российских войск, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Об освобождении Суджи в четверг сообщило Минобороны России.
Хинштейн прокомментировал освобождение Суджи
Вчера, 12:42
"Операция российской армии в Курской области тоже была тяжелой и сложной, противник цеплялся за каждую улицу, каждый дом, и выбит был оттуда только неимоверными усилиями русского солдата. В память об этом и Судже, думаю, следует носить особое звание, по которому потомки могли бы вспоминать о нынешних ратных подвигах российских войск", - сказал Журавлев.
Депутат считает, что сама Суджа, ставшая символом сопротивления оккупации, должна остаться в российской военной истории. Он напомнил, что некоторые страницы СВО уже увековечены - звания городов воинской славы президентским указом присвоены Мариуполю и Мелитополю.
"Все, кто принимает участие в защите Родины с оружием в руках, достойны наград, а в особенности те, кто освобождал Курскую область, выбив из лап врага этот последний козырь", - добавил парламентарий.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.