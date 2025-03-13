https://ria.ru/20250313/nazvanie-2004752802.html

В Госдуме предложили дать Судже особое название

В Госдуме предложили дать Судже особое название - РИА Новости, 13.03.2025

В Госдуме предложили дать Судже особое название

Город Суджа, освобожденный Вооруженными силами РФ, стал символом сопротивления оккупации, ему следует дать особое звание, по которому потомки могли бы... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T14:37:00+03:00

2025-03-13T14:37:00+03:00

2025-03-13T14:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджа

валерий герасимов

алексей журавлев

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Город Суджа, освобожденный Вооруженными силами РФ, стал символом сопротивления оккупации, ему следует дать особое звание, по которому потомки могли бы вспоминать о подвигах российских войск, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Об освобождении Суджи в четверг сообщило Минобороны России. "Операция российской армии в Курской области тоже была тяжелой и сложной, противник цеплялся за каждую улицу, каждый дом, и выбит был оттуда только неимоверными усилиями русского солдата. В память об этом и Судже, думаю, следует носить особое звание, по которому потомки могли бы вспоминать о нынешних ратных подвигах российских войск", - сказал Журавлев. Депутат считает, что сама Суджа, ставшая символом сопротивления оккупации, должна остаться в российской военной истории. Он напомнил, что некоторые страницы СВО уже увековечены - звания городов воинской славы президентским указом присвоены Мариуполю и Мелитополю. "Все, кто принимает участие в защите Родины с оружием в руках, достойны наград, а в особенности те, кто освобождал Курскую область, выбив из лап врага этот последний козырь", - добавил парламентарий. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.

https://ria.ru/20250313/khinshteyn-2004721674.html

https://ria.ru/20250313/minoborony-2004678706.html

https://ria.ru/20250313/minoborony-2004716775.html

россия

курская область

суджа

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россия, курская область, суджа, валерий герасимов, алексей журавлев , владимир путин, вооруженные силы украины, госдума рф