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В Госдуме предложили дать Судже особое название - РИА Новости, 13.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:37 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/nazvanie-2004752802.html
В Госдуме предложили дать Судже особое название
В Госдуме предложили дать Судже особое название - РИА Новости, 13.03.2025
В Госдуме предложили дать Судже особое название
Город Суджа, освобожденный Вооруженными силами РФ, стал символом сопротивления оккупации, ему следует дать особое звание, по которому потомки могли бы... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T14:37:00+03:00
2025-03-13T14:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
валерий герасимов
алексей журавлев
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Город Суджа, освобожденный Вооруженными силами РФ, стал символом сопротивления оккупации, ему следует дать особое звание, по которому потомки могли бы вспоминать о подвигах российских войск, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Об освобождении Суджи в четверг сообщило Минобороны России. "Операция российской армии в Курской области тоже была тяжелой и сложной, противник цеплялся за каждую улицу, каждый дом, и выбит был оттуда только неимоверными усилиями русского солдата. В память об этом и Судже, думаю, следует носить особое звание, по которому потомки могли бы вспоминать о нынешних ратных подвигах российских войск", - сказал Журавлев. Депутат считает, что сама Суджа, ставшая символом сопротивления оккупации, должна остаться в российской военной истории. Он напомнил, что некоторые страницы СВО уже увековечены - звания городов воинской славы президентским указом присвоены Мариуполю и Мелитополю. "Все, кто принимает участие в защите Родины с оружием в руках, достойны наград, а в особенности те, кто освобождал Курскую область, выбив из лап врага этот последний козырь", - добавил парламентарий. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
https://ria.ru/20250313/khinshteyn-2004721674.html
https://ria.ru/20250313/minoborony-2004678706.html
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россия
курская область
суджа
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россия, курская область, суджа, валерий герасимов, алексей журавлев , владимир путин, вооруженные силы украины, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Валерий Герасимов, Алексей Журавлев , Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
В Госдуме предложили дать Судже особое название

Депутат Журавлев: город Суджа должен стать символом сопротивления оккупации

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Родина" Алексей Журавлев. Архивное фото
Председатель партии Родина Алексей Журавлев. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Родина" Алексей Журавлев. Архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Город Суджа, освобожденный Вооруженными силами РФ, стал символом сопротивления оккупации, ему следует дать особое звание, по которому потомки могли бы вспоминать о подвигах российских войск, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Об освобождении Суджи в четверг сообщило Минобороны России.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Хинштейн прокомментировал освобождение Суджи
Вчера, 12:42
"Операция российской армии в Курской области тоже была тяжелой и сложной, противник цеплялся за каждую улицу, каждый дом, и выбит был оттуда только неимоверными усилиями русского солдата. В память об этом и Судже, думаю, следует носить особое звание, по которому потомки могли бы вспоминать о нынешних ратных подвигах российских войск", - сказал Журавлев.
Депутат считает, что сама Суджа, ставшая символом сопротивления оккупации, должна остаться в российской военной истории. Он напомнил, что некоторые страницы СВО уже увековечены - звания городов воинской славы президентским указом присвоены Мариуполю и Мелитополю.
"Все, кто принимает участие в защите Родины с оружием в руках, достойны наград, а в особенности те, кто освобождал Курскую область, выбив из лап врага этот последний козырь", - добавил парламентарий.
Новые кадры поражения бронетехники украинских боевиков, отступающих из курской Суджи - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Минобороны показало кадры поражения бронетехники ВСУ в Судже
Вчера, 09:42
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
Первые кадры из освобожденной Суджи - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Минобороны показало первые кадры из освобожденной Суджи
Вчера, 12:29
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджаВалерий ГерасимовАлексей ЖуравлевВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныГосдума РФ
 
 
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