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В Тверской области найдена усадьба древнего ювелира - РИА Новости, 13.03.2025
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Наука
 
07:00 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/nauka-2004552645.html
В Тверской области найдена усадьба древнего ювелира
В Тверской области найдена усадьба древнего ювелира - РИА Новости, 13.03.2025
В Тверской области найдена усадьба древнего ювелира
Остатки строений IХ-Х веков, связанные с ювелирным производством, обнаружили археологи во время раскопок в Тверской области. Найдены статусные предметы из... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T07:00:00+03:00
2025-03-13T07:00:00+03:00
наука
наука
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европа
балтийское море
социальный навигатор
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Остатки строений IХ-Х веков, связанные с ювелирным производством, обнаружили археологи во время раскопок в Тверской области. Найдены статусные предметы из разных регионов мира, а также металлические полуцилиндры неизвестного назначения. Некоторые обнаруженные предметы позволяют предполагать контакты местного населения с народами Северного Кавказа и Предкавказья, рассказал РИА Новости руководитель Раннесредневековой экспедиции ГИМ Сергей Стефутин.В эпоху раннего средневековья на территории восточной Европы активно развивалась торговля. В качестве транспортных магистралей в это время активно использовали реки. Упомянутый в летописи "путь из варяг в греки" был одним из маршрутов перемещения из Балтийского моря в Черное. На этих торговых маршрутах возникали новые поселения и формировалось будущее Древнерусское государство.Однако большинство поселений существовали сравнительно недолго и не сохранились до наших дней, и теперь только археологи могут раскрыть их тайны, рассказали специалисты Государственного исторического музея (ГИМ). Одним из таких поселений является селище Шниткино, расположенное недалеко от города Торопца Тверской области.Сотрудники Раннесредневековой археологической экспедиции ГИМ в ходе полевых работ выявили остатки постройки, сочетающей в себе признаки жилого дома и ювелирной мастерской. Строение, предварительно, датируется рубежом IX–X веков н.э.За несколько лет раскопок найдены многочисленные фрагменты литейных форм, в том числе с остатками металла на внутренней поверхности, металлические выплески, заготовки и обрезки тонких проволочных спиралей, из которых изготавливали плетеные позументы.Как рассказал руководитель экспедиции Сергей Стефутин, эти и иные предметы, обнаруженные в мастерской, свидетельствуют о высокой квалификации изготовителя украшений. Большой загадкой стали три маленьких серебряных предмета, имеющие форму полуцилиндра. По выпуклой стороне эти предметы украшены чернью.&quot;Незавершенность двух предметов позволяет предполагать, что они производились ювелиром, работавшим в этой постройке. Однако назначение этих предметов совершенно не ясно, очень редкие аналогии на других археологических памятниках (Рюриково городище и Гнездовский археологический комплекс) не помогают прояснить ситуацию. Это могут быть части сложносоставных украшений, но полное отсутствие следов крепления не позволяет уточнить, каких именно&quot;, — добавил Стефутин.Кроме изделий местного производства, в постройке найдены бусины, произведенные в Северной Европе и в Арабском мире, осколки тончайшего стекла, редчайшие для той эпохи шарнирные ножницы, римская гемма-инталия (рельефное изображение на камне), что позволяет специалистам говорить о богатстве владельца этого комплекса."Но для ученых больший интерес могут представлять и весьма непримечательные находки, например, недавно обнаруженный бронзовый кольцевидный амулет с птичьими головами. Подобные предметы характерны для традиционного аланского женского убора. Амулет мог попасть на Торопу вместе с женщиной, привезенной из торгового или военного похода", — пояснил руководитель экспедиции.В письменных источниках упоминаются подобные походы вплоть до территорий Северного Кавказа.Археологи ГИМ планируют продолжить исследования на памятнике, чтобы узнать больше о быте и торговых связях населения Торопецкой земли в эпоху формирования государственности.
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наука, университетская наука, северный кавказ, европа, балтийское море, социальный навигатор, что не найдешь в учебнике, россия, исторический музей, история, археология, ювелирные украшения
Наука, Наука, Университетская наука, Северный Кавказ, Европа, Балтийское море, Социальный навигатор, Что не найдешь в учебнике, Россия, Исторический музей, история, Археология, ювелирные украшения

В Тверской области найдена усадьба древнего ювелира

© Фото : Фото предоставлено Сергеем СтефутинымБусина. Изготовлена в Северной Европе
Бусина. Изготовлена в Северной Европе - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : Фото предоставлено Сергеем Стефутиным
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Остатки строений IХ-Х веков, связанные с ювелирным производством, обнаружили археологи во время раскопок в Тверской области. Найдены статусные предметы из разных регионов мира, а также металлические полуцилиндры неизвестного назначения. Некоторые обнаруженные предметы позволяют предполагать контакты местного населения с народами Северного Кавказа и Предкавказья, рассказал РИА Новости руководитель Раннесредневековой экспедиции ГИМ Сергей Стефутин.
В эпоху раннего средневековья на территории восточной Европы активно развивалась торговля. В качестве транспортных магистралей в это время активно использовали реки. Упомянутый в летописи "путь из варяг в греки" был одним из маршрутов перемещения из Балтийского моря в Черное. На этих торговых маршрутах возникали новые поселения и формировалось будущее Древнерусское государство.
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Однако большинство поселений существовали сравнительно недолго и не сохранились до наших дней, и теперь только археологи могут раскрыть их тайны, рассказали специалисты Государственного исторического музея (ГИМ). Одним из таких поселений является селище Шниткино, расположенное недалеко от города Торопца Тверской области.
Сотрудники Раннесредневековой археологической экспедиции ГИМ в ходе полевых работ выявили остатки постройки, сочетающей в себе признаки жилого дома и ювелирной мастерской. Строение, предварительно, датируется рубежом IX–X веков н.э.
За несколько лет раскопок найдены многочисленные фрагменты литейных форм, в том числе с остатками металла на внутренней поверхности, металлические выплески, заготовки и обрезки тонких проволочных спиралей, из которых изготавливали плетеные позументы.
© Фото : Фото предоставлено Сергеем СтефутинымВид на раскоп (процесс раскопок объекта "Дом ювелира")
Вид на раскоп (процесс раскопок объекта Дом ювелира)
Вид на раскоп (процесс раскопок объекта "Дом ювелира")
© Фото : Фото предоставлено Сергеем Стефутиным
1 из 3
© Фото : Фото предоставлено Сергеем СтефутинымОбщий вид на озеро Шниткино-Дербиш и поселение Шниткино, на первом плане археологический лагерь
Общий вид на озеро Шниткино-Дербиш и поселение Шниткино, на первом плане археологический лагерь
Общий вид на озеро Шниткино-Дербиш и поселение Шниткино, на первом плане археологический лагерь
© Фото : Фото предоставлено Сергеем Стефутиным
2 из 3
© Фото : Фото предоставлено Сергеем СтефутинымРабочий процесс
Рабочий процесс
Рабочий процесс
© Фото : Фото предоставлено Сергеем Стефутиным
3 из 3
Вид на раскоп (процесс раскопок объекта "Дом ювелира")
© Фото : Фото предоставлено Сергеем Стефутиным
1 из 3
Общий вид на озеро Шниткино-Дербиш и поселение Шниткино, на первом плане археологический лагерь
© Фото : Фото предоставлено Сергеем Стефутиным
2 из 3
Рабочий процесс
© Фото : Фото предоставлено Сергеем Стефутиным
3 из 3
Как рассказал руководитель экспедиции Сергей Стефутин, эти и иные предметы, обнаруженные в мастерской, свидетельствуют о высокой квалификации изготовителя украшений. Большой загадкой стали три маленьких серебряных предмета, имеющие форму полуцилиндра. По выпуклой стороне эти предметы украшены чернью.
«

"Незавершенность двух предметов позволяет предполагать, что они производились ювелиром, работавшим в этой постройке. Однако назначение этих предметов совершенно не ясно, очень редкие аналогии на других археологических памятниках (Рюриково городище и Гнездовский археологический комплекс) не помогают прояснить ситуацию. Это могут быть части сложносоставных украшений, но полное отсутствие следов крепления не позволяет уточнить, каких именно", — добавил Стефутин.

© Фото : Фото предоставлено Сергеем СтефутинымБусина сердоликовая (слева) и бусина глиняная
Бусина сердоликовая (слева) и бусина глиняная
Бусина сердоликовая (слева) и бусина глиняная
© Фото : Фото предоставлено Сергеем Стефутиным
1 из 3
© Фото : Фото предоставлено Сергеем СтефутинымКольцевидный амулет с птичьими головами и гемма-инталия с изображение Афины Паллады
Кольцевидный амулет с птичьими головами и гемма-инталия с изображение Афины Паллады
Кольцевидный амулет с птичьими головами и гемма-инталия с изображение Афины Паллады
© Фото : Фото предоставлено Сергеем Стефутиным
2 из 3
© Фото : Фото предоставлено Сергеем СтефутинымНожницы шарнирные (до реставрации)
Ножницы шарнирные (до реставрации)
Ножницы шарнирные (до реставрации)
© Фото : Фото предоставлено Сергеем Стефутиным
3 из 3
Бусина сердоликовая (слева) и бусина глиняная
© Фото : Фото предоставлено Сергеем Стефутиным
1 из 3
Кольцевидный амулет с птичьими головами и гемма-инталия с изображение Афины Паллады
© Фото : Фото предоставлено Сергеем Стефутиным
2 из 3
Ножницы шарнирные (до реставрации)
© Фото : Фото предоставлено Сергеем Стефутиным
3 из 3
Кроме изделий местного производства, в постройке найдены бусины, произведенные в Северной Европе и в Арабском мире, осколки тончайшего стекла, редчайшие для той эпохи шарнирные ножницы, римская гемма-инталия (рельефное изображение на камне), что позволяет специалистам говорить о богатстве владельца этого комплекса.
"Но для ученых больший интерес могут представлять и весьма непримечательные находки, например, недавно обнаруженный бронзовый кольцевидный амулет с птичьими головами. Подобные предметы характерны для традиционного аланского женского убора. Амулет мог попасть на Торопу вместе с женщиной, привезенной из торгового или военного похода", — пояснил руководитель экспедиции.
В письменных источниках упоминаются подобные походы вплоть до территорий Северного Кавказа.
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