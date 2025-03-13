https://ria.ru/20250313/nato-2004876167.html
В НАТО признали отставание от России и Китая по объему производства
В НАТО признали отставание от России и Китая по объему производства - РИА Новости, 13.03.2025
В НАТО признали отставание от России и Китая по объему производства
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что члены альянса отстают от России и Китая по объему оборонно-промышленного производства, призвав к его... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T21:24:00+03:00
2025-03-13T21:24:00+03:00
2025-03-13T21:24:00+03:00
россия
сша
китай
марк рютте
дональд трамп
нато
рособоронэкспорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93395/63/933956346_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_857737b5c1ea6165d9b4092d1348bf70.jpg
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что члены альянса отстают от России и Китая по объему оборонно-промышленного производства, призвав к его увеличению. "Мы также обсудим оборонное производство, потому что нам нужно производить больше. Мы делаем недостаточно - и в США, и в Европе. Мы отстаем по сравнению с россиянами и китайцами", - заявил он журналистам в Белом доме перед началом встречи с президентом США Дональдом Трампом. Как заявили в марте в "Рособоронэкспорте", Западная Европа и ее оборонно-промышленный комплекс навсегда лишились выгодного партнера в лице России как по кооперации в производстве продукции для других стран, так и в качестве экспортера. Ранее газета Financial Times со ссылкой на данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) сообщила, что Россия в рейтинге стран по экспорту вооружений перешла на третье место после Франции "из-за сокращения экспорта".
https://ria.ru/20241223/strany-1990776722.html
россия
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93395/63/933956346_2:0:1999:1498_1920x0_80_0_0_19460f53bce58793ca2d42c81a2d6c75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, китай, марк рютте, дональд трамп, нато, рособоронэкспорт
Россия, США, Китай, Марк Рютте, Дональд Трамп, НАТО, Рособоронэкспорт
В НАТО признали отставание от России и Китая по объему производства
Рютте: НАТО отстает от РФ и Китая по объему оборонно-промышленного производства