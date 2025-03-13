https://ria.ru/20250313/nato-2004876167.html

В НАТО признали отставание от России и Китая по объему производства

В НАТО признали отставание от России и Китая по объему производства - РИА Новости, 13.03.2025

В НАТО признали отставание от России и Китая по объему производства

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что члены альянса отстают от России и Китая по объему оборонно-промышленного производства, призвав к его... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T21:24:00+03:00

2025-03-13T21:24:00+03:00

2025-03-13T21:24:00+03:00

россия

сша

китай

марк рютте

дональд трамп

нато

рособоронэкспорт

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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что члены альянса отстают от России и Китая по объему оборонно-промышленного производства, призвав к его увеличению. "Мы также обсудим оборонное производство, потому что нам нужно производить больше. Мы делаем недостаточно - и в США, и в Европе. Мы отстаем по сравнению с россиянами и китайцами", - заявил он журналистам в Белом доме перед началом встречи с президентом США Дональдом Трампом. Как заявили в марте в "Рособоронэкспорте", Западная Европа и ее оборонно-промышленный комплекс навсегда лишились выгодного партнера в лице России как по кооперации в производстве продукции для других стран, так и в качестве экспортера. Ранее газета Financial Times со ссылкой на данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) сообщила, что Россия в рейтинге стран по экспорту вооружений перешла на третье место после Франции "из-за сокращения экспорта".

https://ria.ru/20241223/strany-1990776722.html

россия

сша

китай

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Наталья Макарова

россия, сша, китай, марк рютте, дональд трамп, нато, рособоронэкспорт