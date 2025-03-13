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Рютте не хочет втягивать НАТО в вопрос присоединения Гренландии к США - РИА Новости, 13.03.2025
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20:27 13.03.2025 (обновлено: 20:28 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/nato-2004867250.html
Рютте не хочет втягивать НАТО в вопрос присоединения Гренландии к США
Рютте не хочет втягивать НАТО в вопрос присоединения Гренландии к США - РИА Новости, 13.03.2025
Рютте не хочет втягивать НАТО в вопрос присоединения Гренландии к США
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не хочет втягивать Североатлантический альянс в вопрос возможного присоединения Гренландии к США. РИА Новости, 13.03.2025
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не хочет втягивать Североатлантический альянс в вопрос возможного присоединения Гренландии к США. "Я не хочу втягивать в это НАТО", - сообщил он журналистам в Белом доме перед началом встречи с американским президентом Дональдом Трампом, комментируя возможность присоединения Гренландии к США.
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в мире, гренландия, сша, марк рютте, дональд трамп, нато
В мире, Гренландия, США, Марк Рютте, Дональд Трамп, НАТО
Рютте не хочет втягивать НАТО в вопрос присоединения Гренландии к США

Рютте не хочет втягивать НАТО в вопрос возможного присоединения Гренландии к США

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не хочет втягивать Североатлантический альянс в вопрос возможного присоединения Гренландии к США.
«
"Я не хочу втягивать в это НАТО", - сообщил он журналистам в Белом доме перед началом встречи с американским президентом Дональдом Трампом, комментируя возможность присоединения Гренландии к США.
Москва - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
В Кремле ответили на вопрос по поводу размещения войск НАТО в Гренландии
5 февраля, 12:54
 
В миреГренландияСШАМарк РюттеДональд ТрампНАТО
 
 
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