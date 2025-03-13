https://ria.ru/20250313/nato-2004867250.html
Рютте не хочет втягивать НАТО в вопрос присоединения Гренландии к США
Рютте не хочет втягивать НАТО в вопрос присоединения Гренландии к США - РИА Новости, 13.03.2025
Рютте не хочет втягивать НАТО в вопрос присоединения Гренландии к США
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не хочет втягивать Североатлантический альянс в вопрос возможного присоединения Гренландии к США. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T20:27:00+03:00
2025-03-13T20:27:00+03:00
2025-03-13T20:28:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не хочет втягивать Североатлантический альянс в вопрос возможного присоединения Гренландии к США. "Я не хочу втягивать в это НАТО", - сообщил он журналистам в Белом доме перед началом встречи с американским президентом Дональдом Трампом, комментируя возможность присоединения Гренландии к США.
https://ria.ru/20250205/kreml-1997484979.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, сша, марк рютте, дональд трамп, нато
В мире, Гренландия, США, Марк Рютте, Дональд Трамп, НАТО
Рютте не хочет втягивать НАТО в вопрос присоединения Гренландии к США
Рютте не хочет втягивать НАТО в вопрос возможного присоединения Гренландии к США