https://ria.ru/20250313/nato-2004867250.html

Рютте не хочет втягивать НАТО в вопрос присоединения Гренландии к США

Рютте не хочет втягивать НАТО в вопрос присоединения Гренландии к США - РИА Новости, 13.03.2025

Рютте не хочет втягивать НАТО в вопрос присоединения Гренландии к США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не хочет втягивать Североатлантический альянс в вопрос возможного присоединения Гренландии к США. РИА Новости, 13.03.2025

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в мире

гренландия

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марк рютте

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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не хочет втягивать Североатлантический альянс в вопрос возможного присоединения Гренландии к США. "Я не хочу втягивать в это НАТО", - сообщил он журналистам в Белом доме перед началом встречи с американским президентом Дональдом Трампом, комментируя возможность присоединения Гренландии к США.

https://ria.ru/20250205/kreml-1997484979.html

гренландия

сша

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, гренландия, сша, марк рютте, дональд трамп, нато