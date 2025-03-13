https://ria.ru/20250313/nato-2004801789.html

"Окажется парализован". В США указали на фатальную уязвимость НАТО

"Окажется парализован". В США указали на фатальную уязвимость НАТО - РИА Новости, 13.03.2025

"Окажется парализован". В США указали на фатальную уязвимость НАТО

Североатлантический альянс не сможет обеспечить полноценную оборону от воздушных атак и быструю переброску военного контингента без помощи США, заявил бывший... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T17:07:00+03:00

2025-03-13T17:07:00+03:00

2025-03-13T17:07:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Североатлантический альянс не сможет обеспечить полноценную оборону от воздушных атак и быструю переброску военного контингента без помощи США, заявил бывший разведчик Скотт Риттер в статье для Energy Intelligence."НАТО не располагает жизнеспособной интегрированной системой противовоздушной обороны. В случае крупного конфликта с силами, сопоставимыми с НАТО, без полноценного участия США, альянс окажется уязвим для воздушных атак на всей своей оперативной и стратегической глубине. То же самое справедливо и в отношении противоракетной обороны", — говорится в публикации.Аналитик отметил, что из всех членов военного блока только США обладают достаточными логистическими возможностями на случай срочной переброски войск. По словам Риттера, если США перестанут поддерживать НАТО, альянс "окажется фактически парализован" из-за того, что не будет способен мобилизовать достаточные силы для отражения потенциального военного вызова.Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из НАТО в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.По словам генсека НАТО Марка Рютте, в настоящее время определяются целевые показатели для усиления вооруженных сил стран альянса, под которые и потребуется новое финансирование.Позднее Трамп заявил, что сомневается в готовности других участников НАТО защищать Штаты в случае необходимости, хотя у альянса есть потенциал, нужно оценить несправедливость в расходах на оборону. По его словам, США не будут защищать те страны НАТО, которые не тратят справедливый бюджет на оборону.

https://ria.ru/20250313/voyna-2004653583.html

https://ria.ru/20250309/musk-2003903237.html

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в мире, нато, сша, скотт риттер