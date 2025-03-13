Рейтинг@Mail.ru
"Окажется парализован". В США указали на фатальную уязвимость НАТО - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/nato-2004801789.html
"Окажется парализован". В США указали на фатальную уязвимость НАТО
"Окажется парализован". В США указали на фатальную уязвимость НАТО - РИА Новости, 13.03.2025
"Окажется парализован". В США указали на фатальную уязвимость НАТО
Североатлантический альянс не сможет обеспечить полноценную оборону от воздушных атак и быструю переброску военного контингента без помощи США, заявил бывший... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T17:07:00+03:00
2025-03-13T17:07:00+03:00
в мире
нато
сша
скотт риттер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_177a9ec19089dd9be4a94bf5ad98fe02.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Североатлантический альянс не сможет обеспечить полноценную оборону от воздушных атак и быструю переброску военного контингента без помощи США, заявил бывший разведчик Скотт Риттер в статье для Energy Intelligence."НАТО не располагает жизнеспособной интегрированной системой противовоздушной обороны. В случае крупного конфликта с силами, сопоставимыми с НАТО, без полноценного участия США, альянс окажется уязвим для воздушных атак на всей своей оперативной и стратегической глубине. То же самое справедливо и в отношении противоракетной обороны", — говорится в публикации.Аналитик отметил, что из всех членов военного блока только США обладают достаточными логистическими возможностями на случай срочной переброски войск. По словам Риттера, если США перестанут поддерживать НАТО, альянс "окажется фактически парализован" из-за того, что не будет способен мобилизовать достаточные силы для отражения потенциального военного вызова.Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из НАТО в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.По словам генсека НАТО Марка Рютте, в настоящее время определяются целевые показатели для усиления вооруженных сил стран альянса, под которые и потребуется новое финансирование.Позднее Трамп заявил, что сомневается в готовности других участников НАТО защищать Штаты в случае необходимости, хотя у альянса есть потенциал, нужно оценить несправедливость в расходах на оборону. По его словам, США не будут защищать те страны НАТО, которые не тратят справедливый бюджет на оборону.
https://ria.ru/20250313/voyna-2004653583.html
https://ria.ru/20250309/musk-2003903237.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_421:59:3072:2048_1920x0_80_0_0_08a5f99475e1271845804538fbce22a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, сша, скотт риттер
В мире, НАТО, США, Скотт Риттер
"Окажется парализован". В США указали на фатальную уязвимость НАТО

Риттер: страны НАТО не смогут обеспечить противовоздушную оборону без США

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Североатлантический альянс не сможет обеспечить полноценную оборону от воздушных атак и быструю переброску военного контингента без помощи США, заявил бывший разведчик Скотт Риттер в статье для Energy Intelligence.
"НАТО не располагает жизнеспособной интегрированной системой противовоздушной обороны. В случае крупного конфликта с силами, сопоставимыми с НАТО, без полноценного участия США, альянс окажется уязвим для воздушных атак на всей своей оперативной и стратегической глубине. То же самое справедливо и в отношении противоракетной обороны", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Трамп заявил о войне НАТО с Россией
Вчера, 04:40
Аналитик отметил, что из всех членов военного блока только США обладают достаточными логистическими возможностями на случай срочной переброски войск. По словам Риттера, если США перестанут поддерживать НАТО, альянс "окажется фактически парализован" из-за того, что не будет способен мобилизовать достаточные силы для отражения потенциального военного вызова.
Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из НАТО в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
По словам генсека НАТО Марка Рютте, в настоящее время определяются целевые показатели для усиления вооруженных сил стран альянса, под которые и потребуется новое финансирование.
Позднее Трамп заявил, что сомневается в готовности других участников НАТО защищать Штаты в случае необходимости, хотя у альянса есть потенциал, нужно оценить несправедливость в расходах на оборону. По его словам, США не будут защищать те страны НАТО, которые не тратят справедливый бюджет на оборону.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Маск поддержал идею выхода США из НАТО
9 марта, 12:00
 
В миреНАТОСШАСкотт Риттер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала