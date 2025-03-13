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НАТО отрабатывает кибератаки на навигационное оборудование российских судов
НАТО отрабатывает кибератаки на навигационное оборудование российских судов - РИА Новости, 13.03.2025
НАТО отрабатывает кибератаки на навигационное оборудование российских судов
НАТО отрабатывает кибератаки на навигационное оборудование российских судов для создания нештатных ситуаций, в том числе ведущих к авариям, заявил помощник... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T07:10:00+03:00
2025-03-13T07:10:00+03:00
2025-03-13T07:10:00+03:00
россия
николай патрушев
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. НАТО отрабатывает кибератаки на навигационное оборудование российских судов для создания нештатных ситуаций, в том числе ведущих к авариям, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Натовцами отрабатывается применение кибератак на навигационное оборудование российских судов с целью организации нештатных ситуаций, в том числе ведущих к авариям", - сказал Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона".
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россия, николай патрушев, нато, в мире
Россия, Николай Патрушев, НАТО, В мире
НАТО отрабатывает кибератаки на навигационное оборудование российских судов
Патрушев: НАТО отрабатывает кибератаки на оборудование российских судов