https://ria.ru/20250313/nato-2004660555.html

НАТО отрабатывает кибератаки на навигационное оборудование российских судов

НАТО отрабатывает кибератаки на навигационное оборудование российских судов - РИА Новости, 13.03.2025

НАТО отрабатывает кибератаки на навигационное оборудование российских судов

НАТО отрабатывает кибератаки на навигационное оборудование российских судов для создания нештатных ситуаций, в том числе ведущих к авариям, заявил помощник... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T07:10:00+03:00

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россия

николай патрушев

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. НАТО отрабатывает кибератаки на навигационное оборудование российских судов для создания нештатных ситуаций, в том числе ведущих к авариям, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Натовцами отрабатывается применение кибератак на навигационное оборудование российских судов с целью организации нештатных ситуаций, в том числе ведущих к авариям", - сказал Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона".

https://ria.ru/20250218/baltika-1999971145.html

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