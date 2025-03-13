https://ria.ru/20250313/nato-2004659917.html

НАТО планирует активнее атаковать российские трубопроводы, заявил Патрушев

НАТО планирует активнее атаковать российские трубопроводы, заявил Патрушев - РИА Новости, 13.03.2025

НАТО планирует активнее атаковать российские трубопроводы, заявил Патрушев

НАТО планирует активнее атаковать российские подводные трубопроводы, танкеры и сухогрузы, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T07:07:00+03:00

2025-03-13T07:07:00+03:00

2025-03-13T09:39:00+03:00

россия

николай патрушев

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155125/60/1551256072_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_1c4871984173da13eca92e2811f1115d.jpg

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. НАТО планирует активнее атаковать российские подводные трубопроводы, танкеры и сухогрузы, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона"."Эксперты склоняются к мнению, что сами страны НАТО являются организаторами, спонсорами и исполнителями участившихся нештатных ситуаций на торговых судах, выходе из строя подводной инфраструктуры. По имеющейся информации, их ВМС планируют усилить террористическую деятельность в отношении российских подводных трубопроводов, танкеров и сухогрузов", — сказал он.С конца 2024 года в рамках операции "Балтийский часовой" на Балтику перебрасываются дополнительные силы якобы для противодействия участившимся диверсиям, напомнил Патрушев.Председатель Морской коллегии обратил внимание, что страны НАТО во время учений уделяют особое внимание подготовке диверсантов. Он также не исключил усиления угроз российским портам и свободе судоходства на Балтике со стороны европейского крыла альянса.Другие заявления Патрушева:

https://ria.ru/20250207/baltika-1997872188.html

https://ria.ru/20250206/nato-1997791589.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, николай патрушев, нато, в мире