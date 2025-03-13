НАТО планирует активнее атаковать российские трубопроводы, заявил Патрушев
Патрушев: НАТО планирует активнее атаковать российские трубопроводы и танкеры
Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. НАТО планирует активнее атаковать российские подводные трубопроводы, танкеры и сухогрузы, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона".
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"Эксперты склоняются к мнению, что сами страны НАТО являются организаторами, спонсорами и исполнителями участившихся нештатных ситуаций на торговых судах, выходе из строя подводной инфраструктуры. По имеющейся информации, их ВМС планируют усилить террористическую деятельность в отношении российских подводных трубопроводов, танкеров и сухогрузов", — сказал он.
С конца 2024 года в рамках операции "Балтийский часовой" на Балтику перебрасываются дополнительные силы якобы для противодействия участившимся диверсиям, напомнил Патрушев.
Председатель Морской коллегии обратил внимание, что страны НАТО во время учений уделяют особое внимание подготовке диверсантов. Он также не исключил усиления угроз российским портам и свободе судоходства на Балтике со стороны европейского крыла альянса.
Другие заявления Патрушева:
- Великобритания заинтересована в срыве нормализации отношений между Россией и США, а также переговоров по Украине;
- Военные угрозы со стороны европейских стран НАТО будут только расти.
- НАТО отрабатывает применение кибератак на навигационное оборудование российских судов для организации нештатных ситуаций, в том числе ведущих к авариям.
- Финляндия вновь, как и в 1939 году, превращается в плацдарм для потенциальной агрессии против России, теперь уже под эгидой НАТО;
- Пример Финляндии наглядно показывает, как Запад уничтожает независимость разных стран;
- Надо напомнить Хельсинки, что Финский залив не принадлежит какой-либо стране, а его исторические названия — Варяжское море, Котлино озеро, Кронштадтский залив — отражали географическую принадлежность России.
- Москва не допустит посягательства на свои национальные интересы на Балтике.
- В условиях роста угроз безопасности России на Северо-Западе, укрепление ее военной мощи в этом регионе станет гарантом суверенитета на этом направлении.
НАТО пытается блокировать Россию на Балтике, заявил Патрушев
6 февраля, 17:20