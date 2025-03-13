https://ria.ru/20250313/nasledstvo-2004642623.html

Россиян уведомили о новом порядке вступления в наследство

Россиян уведомили о новом порядке вступления в наследство - РИА Новости, 13.03.2025

Россиян уведомили о новом порядке вступления в наследство

С февраля этого года нотариусы обязаны запрашивать сведения из единого реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС) при выдаче свидетельства о праве на... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T03:18:00+03:00

2025-03-13T03:18:00+03:00

2025-03-13T03:18:00+03:00

общество

татьяна овцынова

наследство

россия

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. С февраля этого года нотариусы обязаны запрашивать сведения из единого реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС) при выдаче свидетельства о праве на наследство, рассказала агентству "Прайм" адвокат коллегии адвокатов "Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры" Татьяна Овцынова.Прежде наследникам приходилось самим собирать, искать и направлять нотариусу документы о смерти наследодателя и родстве с ним. Теперь этот процесс автоматизирован: нотариус запрашивает подтверждение факта смерти наследодателя и родство с ним наследников при помощи единой системы межведомственного электронного взаимодействия.Это должно снять риски мошенничества с использованием поддельных документов, а также сократит число конфликтов и споров между наследниками, считает юрист. Однако она все же советует хранить все документы и при необходимости предоставить их нотариусу."Документы должны быть гармонизированы: фамилия, имя, отчество, указанные в документах, не должны различаться", — пояснила Овцынова. В случае обнаружения ошибок, их необходимо устранять, например, применение букв "е" и "ё".

https://ria.ru/20250225/svet-2001387520.html

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общество, татьяна овцынова, наследство, россия