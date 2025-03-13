Россиян уведомили о новом порядке вступления в наследство
Адвокат Овцынова: порядок выдачи свидетельства о праве на наследство изменился
© Depositphotos.com / stokketeДевушка подписывает документы
© Depositphotos.com / stokkete
Девушка подписывает документы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. С февраля этого года нотариусы обязаны запрашивать сведения из единого реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС) при выдаче свидетельства о праве на наследство, рассказала агентству "Прайм" адвокат коллегии адвокатов "Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры" Татьяна Овцынова.
Прежде наследникам приходилось самим собирать, искать и направлять нотариусу документы о смерти наследодателя и родстве с ним. Теперь этот процесс автоматизирован: нотариус запрашивает подтверждение факта смерти наследодателя и родство с ним наследников при помощи единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Финансист объяснил, как хотят изменить принцип оплаты за свет
25 февраля, 03:18
Это должно снять риски мошенничества с использованием поддельных документов, а также сократит число конфликтов и споров между наследниками, считает юрист. Однако она все же советует хранить все документы и при необходимости предоставить их нотариусу.
"Документы должны быть гармонизированы: фамилия, имя, отчество, указанные в документах, не должны различаться", — пояснила Овцынова.
В случае обнаружения ошибок, их необходимо устранять, например, применение букв "е" и "ё".