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СМИ: Минобороны Нидерландов набирает врачей и медсестер на случай войны - РИА Новости, 13.03.2025
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17:21 13.03.2025 (обновлено: 17:26 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/nabor-2004805481.html
СМИ: Минобороны Нидерландов набирает врачей и медсестер на случай войны
СМИ: Минобороны Нидерландов набирает врачей и медсестер на случай войны - РИА Новости, 13.03.2025
СМИ: Минобороны Нидерландов набирает врачей и медсестер на случай войны
Министерство обороны Нидерландов активно ведет набор врачей и медсестер, которые смогли бы присоединиться к вооруженным силами страны как в качестве... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T17:21:00+03:00
2025-03-13T17:26:00+03:00
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ГААГА, 13 мар - РИА Новости. Министерство обороны Нидерландов активно ведет набор врачей и медсестер, которые смогли бы присоединиться к вооруженным силами страны как в качестве резервистов, так и в качестве профессиональных военных на случай возможной войны на территории НАТО, пишет газета Algemeen Dagblad. Сообщается, что Нидерланды набирают специалистов, которые будут способны во время войны оказывать помощь раненым солдатам. "Таким образом, вооруженные силы хотят подготовиться к возможной войне на территории НАТО", - пишет издание. По словам полковника, военного врача Саскии Мейерхоф, вооруженным силам Нидерландов необходимо не менее 12 врачей-реаниматологов из отделений интенсивной терапии, а также десятки дополнительных медсестер. Военные уже набирают таких специалистов в 14 крупных больницах Нидерландов. "Нам нужно расширить наши возможности за счет медицинского персонала, который может сопровождать тяжелораненых из пункта А в пункт Б. Нидерланды должны иметь возможность транспортировать раненых обратно в больницу в нашу страну", - заявила она газете. Военные призывают врачей и медсестер интенсивной терапии стать профессиональными военными или резервистами. Минобороны королевства рассчитывает, что такие медицинские бригады будут обучены и готовы к развертыванию к 2028 году. Отмечается, что ВС Нидерландов уже испытывают нехватку медсестер отделения интенсивной терапии. В армии должны быть 84 таких специалиста, а их всего 41.
https://ria.ru/20250211/niderlandy-1998641732.html
https://ria.ru/20250225/niderlandy-2001508924.html
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в мире, нидерланды, нато
В мире, Нидерланды, НАТО
СМИ: Минобороны Нидерландов набирает врачей и медсестер на случай войны

Минобороны Нидерландов активно набирает врачей и медсестер на случай войны

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЗдание посольства Нидерландов в Москве
Здание посольства Нидерландов в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Здание посольства Нидерландов в Москве. Архивное фото
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ГААГА, 13 мар - РИА Новости. Министерство обороны Нидерландов активно ведет набор врачей и медсестер, которые смогли бы присоединиться к вооруженным силами страны как в качестве резервистов, так и в качестве профессиональных военных на случай возможной войны на территории НАТО, пишет газета Algemeen Dagblad.
Сообщается, что Нидерланды набирают специалистов, которые будут способны во время войны оказывать помощь раненым солдатам.
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"Таким образом, вооруженные силы хотят подготовиться к возможной войне на территории НАТО", - пишет издание.
По словам полковника, военного врача Саскии Мейерхоф, вооруженным силам Нидерландов необходимо не менее 12 врачей-реаниматологов из отделений интенсивной терапии, а также десятки дополнительных медсестер. Военные уже набирают таких специалистов в 14 крупных больницах Нидерландов.
"Нам нужно расширить наши возможности за счет медицинского персонала, который может сопровождать тяжелораненых из пункта А в пункт Б. Нидерланды должны иметь возможность транспортировать раненых обратно в больницу в нашу страну", - заявила она газете.
Военные призывают врачей и медсестер интенсивной терапии стать профессиональными военными или резервистами. Минобороны королевства рассчитывает, что такие медицинские бригады будут обучены и готовы к развертыванию к 2028 году.
Отмечается, что ВС Нидерландов уже испытывают нехватку медсестер отделения интенсивной терапии. В армии должны быть 84 таких специалиста, а их всего 41.
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