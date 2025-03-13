https://ria.ru/20250313/mvd-2004868433.html

МВД предупредило о новой схеме мошенничества в Telegram

МВД предупредило о новой схеме мошенничества в Telegram - РИА Новости, 13.03.2025

МВД предупредило о новой схеме мошенничества в Telegram

Мошенники рассылают россиянам в Telegram сообщения о смерти знакомых, содержащие вредоносные файлы, предупредило управление по организации борьбы с... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T20:34:00+03:00

2025-03-13T20:34:00+03:00

2025-03-13T21:28:00+03:00

технологии

telegram

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Мошенники рассылают россиянам в Telegram сообщения о смерти знакомых, содержащие вредоносные файлы, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. "Мошенники всегда стараются давить на эмоции. В Telegram фиксируется рассылка с сообщениями о смерти знакомых. Рассылка содержит APK-файлы, инициирующие установку вредоносного программного обеспечения", — говорится в сообщении. Правоохранители советуют быть осторожными и проверять любую поступающую информацию.

https://ria.ru/20250305/telegram-2003147829.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, telegram, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия