https://ria.ru/20250313/mvd-2004868433.html
МВД предупредило о новой схеме мошенничества в Telegram
МВД предупредило о новой схеме мошенничества в Telegram - РИА Новости, 13.03.2025
МВД предупредило о новой схеме мошенничества в Telegram
Мошенники рассылают россиянам в Telegram сообщения о смерти знакомых, содержащие вредоносные файлы, предупредило управление по организации борьбы с... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T20:34:00+03:00
2025-03-13T20:34:00+03:00
2025-03-13T21:28:00+03:00
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министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Мошенники рассылают россиянам в Telegram сообщения о смерти знакомых, содержащие вредоносные файлы, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. "Мошенники всегда стараются давить на эмоции. В Telegram фиксируется рассылка с сообщениями о смерти знакомых. Рассылка содержит APK-файлы, инициирующие установку вредоносного программного обеспечения", — говорится в сообщении. Правоохранители советуют быть осторожными и проверять любую поступающую информацию.
https://ria.ru/20250305/telegram-2003147829.html
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технологии, telegram, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Технологии, Telegram, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
МВД предупредило о новой схеме мошенничества в Telegram
МВД: мошенники рассылают россиянам сообщения с вирусами о смерти знакомых