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МВД предупредило о новой схеме мошенничества в Telegram - РИА Новости, 13.03.2025
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20:34 13.03.2025 (обновлено: 21:28 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/mvd-2004868433.html
МВД предупредило о новой схеме мошенничества в Telegram
МВД предупредило о новой схеме мошенничества в Telegram - РИА Новости, 13.03.2025
МВД предупредило о новой схеме мошенничества в Telegram
Мошенники рассылают россиянам в Telegram сообщения о смерти знакомых, содержащие вредоносные файлы, предупредило управление по организации борьбы с... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T20:34:00+03:00
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технологии
telegram
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Мошенники рассылают россиянам в Telegram сообщения о смерти знакомых, содержащие вредоносные файлы, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. "Мошенники всегда стараются давить на эмоции. В Telegram фиксируется рассылка с сообщениями о смерти знакомых. Рассылка содержит APK-файлы, инициирующие установку вредоносного программного обеспечения", — говорится в сообщении. Правоохранители советуют быть осторожными и проверять любую поступающую информацию.
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технологии, telegram, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Технологии, Telegram, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
МВД предупредило о новой схеме мошенничества в Telegram

МВД: мошенники рассылают россиянам сообщения с вирусами о смерти знакомых

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Мошенники рассылают россиянам в Telegram сообщения о смерти знакомых, содержащие вредоносные файлы, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"Мошенники всегда стараются давить на эмоции. В Telegram фиксируется рассылка с сообщениями о смерти знакомых. Рассылка содержит APK-файлы, инициирующие установку вредоносного программного обеспечения", — говорится в сообщении.
Правоохранители советуют быть осторожными и проверять любую поступающую информацию.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
В МВД предупредили о фейковом Telegram-боте от "Почты России"
5 марта, 10:48
 
ТехнологииTelegramМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
 
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