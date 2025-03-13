https://ria.ru/20250313/mvd-2004670512.html

МВД предупредило о мошеннической схеме с сервисом авиабилетов

МВД предупредило о мошеннической схеме с сервисом авиабилетов - РИА Новости, 13.03.2025

МВД предупредило о мошеннической схеме с сервисом авиабилетов

Мошенники от имени сервиса по продаже авиабилетов предлагают ставить лайки отелям за вознаграждение, после чего предлагают перечислять деньги или установить... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T09:09:00+03:00

2025-03-13T09:09:00+03:00

2025-03-13T09:09:00+03:00

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мошенники от имени сервиса по продаже авиабилетов предлагают ставить лайки отелям за вознаграждение, после чего предлагают перечислять деньги или установить вредоносное приложение, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Пример мошенничества в сфере трудоустройства. На этот раз от имени известного сервиса по продаже авиабилетов предлагают ставить "лайки" отелям, обещая от 750 рублей в день", - говорится в сообщении. Дальнейшее развитие схемы, как правило, предполагает выполнение простых заданий и даже получение символического вознаграждения. "Завоевав доверие, мошенники предложат "выкупить товар", приобрести "премиум аккаунты" или под любым другим предлогом потребуют вложиться, чтобы повысить доход. В отдельных ситуациях мошенники предлагают установить приложение "для работы", под видом которого распространяется вредоносное программное обеспечение", - предупредили правоохранители.

https://ria.ru/20250312/mintsifry-2004478824.html

https://ria.ru/20250310/moshenniki-2004008564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)