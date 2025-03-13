https://ria.ru/20250313/mvd-2004670512.html
МВД предупредило о мошеннической схеме с сервисом авиабилетов
МВД предупредило о мошеннической схеме с сервисом авиабилетов - РИА Новости, 13.03.2025
МВД предупредило о мошеннической схеме с сервисом авиабилетов
Мошенники от имени сервиса по продаже авиабилетов предлагают ставить лайки отелям за вознаграждение, после чего предлагают перечислять деньги или установить... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T09:09:00+03:00
2025-03-13T09:09:00+03:00
2025-03-13T09:09:00+03:00
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149967/53/1499675399_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_2b2d01fe0b16f5dd16446a020f173d6b.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мошенники от имени сервиса по продаже авиабилетов предлагают ставить лайки отелям за вознаграждение, после чего предлагают перечислять деньги или установить вредоносное приложение, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Пример мошенничества в сфере трудоустройства. На этот раз от имени известного сервиса по продаже авиабилетов предлагают ставить "лайки" отелям, обещая от 750 рублей в день", - говорится в сообщении. Дальнейшее развитие схемы, как правило, предполагает выполнение простых заданий и даже получение символического вознаграждения. "Завоевав доверие, мошенники предложат "выкупить товар", приобрести "премиум аккаунты" или под любым другим предлогом потребуют вложиться, чтобы повысить доход. В отдельных ситуациях мошенники предлагают установить приложение "для работы", под видом которого распространяется вредоносное программное обеспечение", - предупредили правоохранители.
https://ria.ru/20250312/mintsifry-2004478824.html
https://ria.ru/20250310/moshenniki-2004008564.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149967/53/1499675399_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_ca508cd6976faea5f5aa80dafd0334bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД предупредило о мошеннической схеме с сервисом авиабилетов
МВД: аферисты от имени сервиса авиабилетов предлагают ставить лайки отелям