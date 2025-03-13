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МВД предупредило о мошеннической схеме с сервисом авиабилетов - РИА Новости, 13.03.2025
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09:09 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/mvd-2004670512.html
МВД предупредило о мошеннической схеме с сервисом авиабилетов
МВД предупредило о мошеннической схеме с сервисом авиабилетов - РИА Новости, 13.03.2025
МВД предупредило о мошеннической схеме с сервисом авиабилетов
Мошенники от имени сервиса по продаже авиабилетов предлагают ставить лайки отелям за вознаграждение, после чего предлагают перечислять деньги или установить... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T09:09:00+03:00
2025-03-13T09:09:00+03:00
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мошенники от имени сервиса по продаже авиабилетов предлагают ставить лайки отелям за вознаграждение, после чего предлагают перечислять деньги или установить вредоносное приложение, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Пример мошенничества в сфере трудоустройства. На этот раз от имени известного сервиса по продаже авиабилетов предлагают ставить "лайки" отелям, обещая от 750 рублей в день", - говорится в сообщении. Дальнейшее развитие схемы, как правило, предполагает выполнение простых заданий и даже получение символического вознаграждения. "Завоевав доверие, мошенники предложат "выкупить товар", приобрести "премиум аккаунты" или под любым другим предлогом потребуют вложиться, чтобы повысить доход. В отдельных ситуациях мошенники предлагают установить приложение "для работы", под видом которого распространяется вредоносное программное обеспечение", - предупредили правоохранители.
https://ria.ru/20250312/mintsifry-2004478824.html
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технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД предупредило о мошеннической схеме с сервисом авиабилетов

МВД: аферисты от имени сервиса авиабилетов предлагают ставить лайки отелям

© Fotolia / alimyakubovМужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Fotolia / alimyakubov
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мошенники от имени сервиса по продаже авиабилетов предлагают ставить лайки отелям за вознаграждение, после чего предлагают перечислять деньги или установить вредоносное приложение, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Пример мошенничества в сфере трудоустройства. На этот раз от имени известного сервиса по продаже авиабилетов предлагают ставить "лайки" отелям, обещая от 750 рублей в день", - говорится в сообщении.
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Дальнейшее развитие схемы, как правило, предполагает выполнение простых заданий и даже получение символического вознаграждения.
"Завоевав доверие, мошенники предложат "выкупить товар", приобрести "премиум аккаунты" или под любым другим предлогом потребуют вложиться, чтобы повысить доход. В отдельных ситуациях мошенники предлагают установить приложение "для работы", под видом которого распространяется вредоносное программное обеспечение", - предупредили правоохранители.
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ТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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