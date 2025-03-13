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Мурашко сравнил продолжительность жизни в разных регионах России - РИА Новости, 13.03.2025
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12:53 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/murashko-2004726449.html
Мурашко сравнил продолжительность жизни в разных регионах России
Мурашко сравнил продолжительность жизни в разных регионах России - РИА Новости, 13.03.2025
Мурашко сравнил продолжительность жизни в разных регионах России
Разница в продолжительности жизни между регионами России достигает 13 лет, поэтому нужно формировать мероприятия по повышению приверженности к здоровому образу... РИА Новости, 13.03.2025
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2025-03-13T12:53:00+03:00
общество
россия
москва
михаил мурашко
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Разница в продолжительности жизни между регионами России достигает 13 лет, поэтому нужно формировать мероприятия по повышению приверженности к здоровому образу жизни для каждого субъекта отдельно, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. В Москве ранее состоялось заседание оргкомитета форума "Здоровье нации – основа процветания России", организатором которого является "Лига здоровья нации". "Разница в продолжительности жизни между регионами достигает 13 лет. При этом, говоря о здоровом образе жизни, мы должны не просто по всей стране проводить одно и то же, а, по сути, формировать свою повестку для каждого региона отдельно", — сказал Мурашко, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы "Лиги здоровья нации". Министр также отметил, что в рамках предстоящего форума важно не просто продемонстрировать успехи в области медицины и технологий, но и вовлечь общественные организации, формирующие культуру здорового образа жизни. По словам Мурашко, стартовавшие национальные проекты, на которые государством выделяется более 2 триллионов рублей, требуют максимальной информационной открытости и общественного внимания.
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общество, россия, москва, михаил мурашко
Общество, Россия, Москва, Михаил Мурашко
Мурашко сравнил продолжительность жизни в разных регионах России

Мурашко: разница в продолжительности жизни между регионами составляет 13 лет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Москве
Повседневная жизнь в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Разница в продолжительности жизни между регионами России достигает 13 лет, поэтому нужно формировать мероприятия по повышению приверженности к здоровому образу жизни для каждого субъекта отдельно, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
В Москве ранее состоялось заседание оргкомитета форума "Здоровье нации – основа процветания России", организатором которого является "Лига здоровья нации".
"Разница в продолжительности жизни между регионами достигает 13 лет. При этом, говоря о здоровом образе жизни, мы должны не просто по всей стране проводить одно и то же, а, по сути, формировать свою повестку для каждого региона отдельно", — сказал Мурашко, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы "Лиги здоровья нации".
Министр также отметил, что в рамках предстоящего форума важно не просто продемонстрировать успехи в области медицины и технологий, но и вовлечь общественные организации, формирующие культуру здорового образа жизни.
По словам Мурашко, стартовавшие национальные проекты, на которые государством выделяется более 2 триллионов рублей, требуют максимальной информационной открытости и общественного внимания.
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