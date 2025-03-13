https://ria.ru/20250313/murashko-2004726449.html

Мурашко сравнил продолжительность жизни в разных регионах России

Мурашко сравнил продолжительность жизни в разных регионах России - РИА Новости, 13.03.2025

Мурашко сравнил продолжительность жизни в разных регионах России

Разница в продолжительности жизни между регионами России достигает 13 лет, поэтому нужно формировать мероприятия по повышению приверженности к здоровому образу... РИА Новости, 13.03.2025

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Разница в продолжительности жизни между регионами России достигает 13 лет, поэтому нужно формировать мероприятия по повышению приверженности к здоровому образу жизни для каждого субъекта отдельно, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. В Москве ранее состоялось заседание оргкомитета форума "Здоровье нации – основа процветания России", организатором которого является "Лига здоровья нации". "Разница в продолжительности жизни между регионами достигает 13 лет. При этом, говоря о здоровом образе жизни, мы должны не просто по всей стране проводить одно и то же, а, по сути, формировать свою повестку для каждого региона отдельно", — сказал Мурашко, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы "Лиги здоровья нации". Министр также отметил, что в рамках предстоящего форума важно не просто продемонстрировать успехи в области медицины и технологий, но и вовлечь общественные организации, формирующие культуру здорового образа жизни. По словам Мурашко, стартовавшие национальные проекты, на которые государством выделяется более 2 триллионов рублей, требуют максимальной информационной открытости и общественного внимания.

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общество, россия, москва, михаил мурашко