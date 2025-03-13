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Посол России объяснил мотивы Британии в переговорах по Украине - РИА Новости, 13.03.2025
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21:49 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/motivy-2004878434.html
Посол России объяснил мотивы Британии в переговорах по Украине
Посол России объяснил мотивы Британии в переговорах по Украине - РИА Новости, 13.03.2025
Посол России объяснил мотивы Британии в переговорах по Украине
Великобритания понимает, что Москва не примет присутствия войск НАТО на Украине, но пытается вклиниться в мирные усилия, занять свою нишу, чтобы спасти... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T21:49:00+03:00
2025-03-13T21:49:00+03:00
украина
россия
лондон
андрей келин
кир стармер
дмитрий песков
нато
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Великобритания понимает, что Москва не примет присутствия войск НАТО на Украине, но пытается вклиниться в мирные усилия, занять свою нишу, чтобы спасти украинский "проект", заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. "Они пытаются продвинуть сейчас этот пресловутый план, который предполагает развертывание военного присутствия стран НАТО на Украине. В то же время британцы прекрасно понимают абсурдную неприемлемость этой затеи для нашей страны", - сказал Келин в эфире "Соловьев Live". По его словам, Лондон "серьезно вложился" в противостояние с Россией за прошедшие годы. "Я бы не сказал, что они пытаются подорвать эти (мирные - ред.) усилия, но они пытаются вклиниться в мирные усилия, которые проводит (президент США Дональд - ред.) Трамп лично и его команда. Вклиниться, чтобы здесь занять свою нишу и, наверное, не столько помешать, сколько попытаться всё же спасти этот украинский проект, потому что потом объяснять, что (был - ред.) неправильный курс, - это очень трудно будет", - отметил глава российского диппредставительства. Келин добавил, что не видит предпосылок для изменения курса Лондона в отношении Москвы. "В том, что касается политических партий... Здесь до 80% выступают за продолжение конфронтации, за продолжение поддержки Украины, накачивание её оружием, деньгами, всем, чем возможно", - заключил посол РФ. В Лондоне 2 марта прошел неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. Агентство Блумберг 3 марта со ссылкой на европейских чиновников передавало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
https://ria.ru/20250313/britanija-2004661167.html
https://ria.ru/20250312/zapad-2004456615.html
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украина, россия, лондон, андрей келин, кир стармер, дмитрий песков, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Украина, Россия, Лондон, Андрей Келин, Кир Стармер, Дмитрий Песков, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
Посол России объяснил мотивы Британии в переговорах по Украине

Келин: Лондон пытается спасти украинский проект, вклинившись в усилия Трампа

© РИА Новости / Мария ТабакПосол РФ в Лондоне Андрей Келин
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Мария Табак
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Великобритания понимает, что Москва не примет присутствия войск НАТО на Украине, но пытается вклиниться в мирные усилия, занять свою нишу, чтобы спасти украинский "проект", заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Они пытаются продвинуть сейчас этот пресловутый план, который предполагает развертывание военного присутствия стран НАТО на Украине. В то же время британцы прекрасно понимают абсурдную неприемлемость этой затеи для нашей страны", - сказал Келин в эфире "Соловьев Live".
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Британия заинтересована в срыве переговоров по Украине, заявил Патрушев
Вчера, 07:14
По его словам, Лондон "серьезно вложился" в противостояние с Россией за прошедшие годы.
"Я бы не сказал, что они пытаются подорвать эти (мирные - ред.) усилия, но они пытаются вклиниться в мирные усилия, которые проводит (президент США Дональд - ред.) Трамп лично и его команда. Вклиниться, чтобы здесь занять свою нишу и, наверное, не столько помешать, сколько попытаться всё же спасти этот украинский проект, потому что потом объяснять, что (был - ред.) неправильный курс, - это очень трудно будет", - отметил глава российского диппредставительства.
Келин добавил, что не видит предпосылок для изменения курса Лондона в отношении Москвы.
"В том, что касается политических партий... Здесь до 80% выступают за продолжение конфронтации, за продолжение поддержки Украины, накачивание её оружием, деньгами, всем, чем возможно", - заключил посол РФ.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Лавров: Европа и Британия хотят поднять ставки в украинском конфликте
12 марта, 09:07
В Лондоне 2 марта прошел неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. Агентство Блумберг 3 марта со ссылкой на европейских чиновников передавало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
В СВР обвинили Британию в подрыве усилий администрации Трампа по Украине
10 марта, 14:45
 
УкраинаРоссияЛондонАндрей КелинКир СтармерДмитрий ПесковНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В мире
 
 
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