https://ria.ru/20250313/moskva-2004808931.html

В Москве открылась четвертая Московская неделя моды

В Москве открылась четвертая Московская неделя моды - РИА Новости, 13.03.2025

В Москве открылась четвертая Московская неделя моды

Четвертая Московская неделя моды открылась в столице в четверг в Центральном выставочном зале "Манеж", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.03.2025

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2025-03-13T17:40:00+03:00

2025-03-13T19:10:00+03:00

москва

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

мода

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Четвертая Московская неделя моды открылась в столице в четверг в Центральном выставочном зале "Манеж", передает корреспондент РИА Новости. "В этой неделе моды участвуют у нас 180 дизайнеров из 27 регионов нашей страны, а также из девяти зарубежных стран, которые представят свои коллекции, свои работы в совершенно разном формате... Помимо этого, неделя моды – это бизнес-мероприятие, это индустриальное мероприятие, которое позволит дизайнерам, которые создают коллекции, здесь представлять, в шоуруме, коллекцию для переговоров с байерами. Более 200 байеров со всей страны забронировали для себя слоты переговоров", - заявил журналистам министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин. Он отметил, что также впервые в Московской неделе моды принимают участие не только состоявшиеся дизайнеры, но и новые имена – сто студентов-дизайнеров из шести вузов страны представят свои показы. В программе четвертой Московской недели моды - показы российских и зарубежных дизайнеров, открытый маркет с товарами локальных брендов, лекторий с участием ведущих экспертов, а также фестиваль короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts и бизнес-шоурум. Дизайнеры-участники представят свои работы широкой публике и экспертам модной индустрии, найдут новую аудиторию и расширят деловые связи.

https://ria.ru/20250130/moda-1996279085.html

https://ria.ru/20250306/vystavka-2003215114.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), мода