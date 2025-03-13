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В Москве открылась четвертая Московская неделя моды - РИА Новости, 13.03.2025
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17:40 13.03.2025 (обновлено: 19:10 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/moskva-2004808931.html
В Москве открылась четвертая Московская неделя моды
В Москве открылась четвертая Московская неделя моды - РИА Новости, 13.03.2025
В Москве открылась четвертая Московская неделя моды
Четвертая Московская неделя моды открылась в столице в четверг в Центральном выставочном зале "Манеж", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.03.2025
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2025-03-13T19:10:00+03:00
москва
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
мода
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Четвертая Московская неделя моды открылась в столице в четверг в Центральном выставочном зале "Манеж", передает корреспондент РИА Новости. "В этой неделе моды участвуют у нас 180 дизайнеров из 27 регионов нашей страны, а также из девяти зарубежных стран, которые представят свои коллекции, свои работы в совершенно разном формате... Помимо этого, неделя моды – это бизнес-мероприятие, это индустриальное мероприятие, которое позволит дизайнерам, которые создают коллекции, здесь представлять, в шоуруме, коллекцию для переговоров с байерами. Более 200 байеров со всей страны забронировали для себя слоты переговоров", - заявил журналистам министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин. Он отметил, что также впервые в Московской неделе моды принимают участие не только состоявшиеся дизайнеры, но и новые имена – сто студентов-дизайнеров из шести вузов страны представят свои показы. В программе четвертой Московской недели моды - показы российских и зарубежных дизайнеров, открытый маркет с товарами локальных брендов, лекторий с участием ведущих экспертов, а также фестиваль короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts и бизнес-шоурум. Дизайнеры-участники представят свои работы широкой публике и экспертам модной индустрии, найдут новую аудиторию и расширят деловые связи.
https://ria.ru/20250130/moda-1996279085.html
https://ria.ru/20250306/vystavka-2003215114.html
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60
москва, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), мода
Москва, Алексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР), мода
В Москве открылась четвертая Московская неделя моды

Четвертая Московская неделя моды открылась в Москве в выставочном зале "Манеж"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПоказ одежды бренда "Abzaeva" на четвертой Московской неделе моды. 13 марта 2025
Показ одежды бренда Abzaeva на четвертой Московской неделе моды. 13 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Показ одежды бренда "Abzaeva" на четвертой Московской неделе моды. 13 марта 2025
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Четвертая Московская неделя моды открылась в столице в четверг в Центральном выставочном зале "Манеж", передает корреспондент РИА Новости.
"В этой неделе моды участвуют у нас 180 дизайнеров из 27 регионов нашей страны, а также из девяти зарубежных стран, которые представят свои коллекции, свои работы в совершенно разном формате... Помимо этого, неделя моды – это бизнес-мероприятие, это индустриальное мероприятие, которое позволит дизайнерам, которые создают коллекции, здесь представлять, в шоуруме, коллекцию для переговоров с байерами. Более 200 байеров со всей страны забронировали для себя слоты переговоров", - заявил журналистам министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПоказ одежды бренда "Abzaeva" на четвертой Московской неделе моды
Показ одежды бренда Abzaeva на четвертой Московской неделе моды - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Показ одежды бренда "Abzaeva" на четвертой Московской неделе моды
Модели на подиуме - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Страны дальнего зарубежья заинтересовались российской модой
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Он отметил, что также впервые в Московской неделе моды принимают участие не только состоявшиеся дизайнеры, но и новые имена – сто студентов-дизайнеров из шести вузов страны представят свои показы.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПоказ одежды бренда "Alena Musaeva" на четвертой Московской неделе моды
Показ одежды бренда Alena Musaeva на четвертой Московской неделе моды - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Показ одежды бренда "Alena Musaeva" на четвертой Московской неделе моды
В программе четвертой Московской недели моды - показы российских и зарубежных дизайнеров, открытый маркет с товарами локальных брендов, лекторий с участием ведущих экспертов, а также фестиваль короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts и бизнес-шоурум. Дизайнеры-участники представят свои работы широкой публике и экспертам модной индустрии, найдут новую аудиторию и расширят деловые связи.
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