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В Москве за сутки выпало до 20% месячной нормы осадков - РИА Новости, 13.03.2025
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07:56 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/moskva-2004664580.html
В Москве за сутки выпало до 20% месячной нормы осадков
В Москве за сутки выпало до 20% месячной нормы осадков - РИА Новости, 13.03.2025
В Москве за сутки выпало до 20% месячной нормы осадков
За минувшие сутки местами в Москве выпало до 20% от месячной нормы осадков, это самые массированные осадки с начала весна, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T07:56:00+03:00
2025-03-13T07:56:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. За минувшие сутки местами в Москве выпало до 20% от месячной нормы осадков, это самые массированные осадки с начала весна, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В столице за минувшие сутки, а по сути, за вчерашний вечер и ночь, в осадкомеры ВДНХ и Балчуга попало 5 миллиметров, в Тушино – 8 миллиметров небесной влаги, а это до 20% от месячной нормы и самые массированные дожди с начала весны. Осадки прекратились, и ненастье берет паузу перед грядущей в пятницу штормовой и дождливой погодой", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20250312/moskva-2004635505.html
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
В Москве за сутки выпало до 20% месячной нормы осадков

Синоптик Тишковец: в Москве за сутки выпало до 20% месячной нормы осадков

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛюди под зонтами на одной из улиц в центре Москвы
Люди под зонтами на одной из улиц в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Люди под зонтами на одной из улиц в центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. За минувшие сутки местами в Москве выпало до 20% от месячной нормы осадков, это самые массированные осадки с начала весна, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В столице за минувшие сутки, а по сути, за вчерашний вечер и ночь, в осадкомеры ВДНХ и Балчуга попало 5 миллиметров, в Тушино – 8 миллиметров небесной влаги, а это до 20% от месячной нормы и самые массированные дожди с начала весны. Осадки прекратились, и ненастье берет паузу перед грядущей в пятницу штормовой и дождливой погодой", - рассказал Тишковец.
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
На Москву обрушится сильный шторм
Вчера, 22:47
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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