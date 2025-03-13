Рейтинг@Mail.ru
МВД предупредило россиян о последствиях сдачи в аренду аккаунтов в соцсетях - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:54 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/moshenniki-2004664442.html
МВД предупредило россиян о последствиях сдачи в аренду аккаунтов в соцсетях
МВД предупредило россиян о последствиях сдачи в аренду аккаунтов в соцсетях - РИА Новости, 13.03.2025
МВД предупредило россиян о последствиях сдачи в аренду аккаунтов в соцсетях
МВД предупредило россиян о возможных последствиях от сдачи в аренду аккаунтов в социальных сетях, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T07:54:00+03:00
2025-03-13T07:54:00+03:00
технологии
россия
костромская область
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:265:2698:1783_1920x0_80_0_0_51317cdb3c0d6da07665bf92e0b9dc24.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. МВД предупредило россиян о возможных последствиях от сдачи в аренду аккаунтов в социальных сетях, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Проданные или взятые в аренду учетные записи могут использоваться не только для мошенничества, но и для организации других тяжких и особо тяжких преступлений - таких как терроризм, экстремизм, вымогательство", - написала она в своем Telegram-канале. По словам Волк, в настоящее время пользователи соцсетей и мессенджеров имеют возможность с помощью специальных программ узнать информацию о других пользователях, в том числе дату регистрации аккаунта и страну проживания. В результате у аферистов возник спрос на учетные записи, зарегистрированные в России несколько лет назад. Мошенники выкупают их либо берут в аренду на определенное время. Кроме того, в криминальный бизнес вовлекаются даже дети, к ним с предложениями нередко обращаются в чатах онлайн-игр и популярных Telegram-каналах. Волк привела пример с подростком из Костромской области. Юноша, получив 1500 рублей за предоставление своего аккаунта зарубежному колл-центру, был введен в заблуждение. Анонимные работодатели уверили его в безопасности сделки, однако в результате школьник оказался вовлечен в преступную деятельность, фактически став соучастником организованной группы. "Отдельно хочу обратиться к родителям и опекунам, социальным работникам и педагогам. Информационное пространство несовершеннолетних, а также их финансовые дела должны быть под вашим пристальным контролем", - добавила она.
https://ria.ru/20250225/gosduma-2001390813.html
https://ria.ru/20250211/vk-1998604408.html
россия
костромская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:12:2698:2036_1920x0_80_0_0_aa3ae3a3027bcb069375023fea3ff111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, костромская область, ирина волк
Технологии, Россия, Костромская область, Ирина Волк
МВД предупредило россиян о последствиях сдачи в аренду аккаунтов в соцсетях

Волк: сданные в аренду аккаунты в соцсетях могут использоваться мошенниками

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Информационные технологии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. МВД предупредило россиян о возможных последствиях от сдачи в аренду аккаунтов в социальных сетях, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Проданные или взятые в аренду учетные записи могут использоваться не только для мошенничества, но и для организации других тяжких и особо тяжких преступлений - таких как терроризм, экстремизм, вымогательство", - написала она в своем Telegram-канале.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Мошенники начали скупать аккаунты школьников в соцсетях, предупредили в ГД
25 февраля, 02:18
По словам Волк, в настоящее время пользователи соцсетей и мессенджеров имеют возможность с помощью специальных программ узнать информацию о других пользователях, в том числе дату регистрации аккаунта и страну проживания. В результате у аферистов возник спрос на учетные записи, зарегистрированные в России несколько лет назад. Мошенники выкупают их либо берут в аренду на определенное время. Кроме того, в криминальный бизнес вовлекаются даже дети, к ним с предложениями нередко обращаются в чатах онлайн-игр и популярных Telegram-каналах.
Волк привела пример с подростком из Костромской области. Юноша, получив 1500 рублей за предоставление своего аккаунта зарубежному колл-центру, был введен в заблуждение. Анонимные работодатели уверили его в безопасности сделки, однако в результате школьник оказался вовлечен в преступную деятельность, фактически став соучастником организованной группы.
"Отдельно хочу обратиться к родителям и опекунам, социальным работникам и педагогам. Информационное пространство несовершеннолетних, а также их финансовые дела должны быть под вашим пристальным контролем", - добавила она.
Страница социальной сети Вконтакте - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
"ВК" сообщила о снижении попыток взломов аккаунтов в соцсети
11 февраля, 13:13
 
ТехнологииРоссияКостромская областьИрина Волк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала