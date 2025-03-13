https://ria.ru/20250313/moshenniki-2004664442.html

МВД предупредило россиян о последствиях сдачи в аренду аккаунтов в соцсетях

МВД предупредило россиян о последствиях сдачи в аренду аккаунтов в соцсетях - РИА Новости, 13.03.2025

МВД предупредило россиян о последствиях сдачи в аренду аккаунтов в соцсетях

МВД предупредило россиян о возможных последствиях от сдачи в аренду аккаунтов в социальных сетях, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T07:54:00+03:00

2025-03-13T07:54:00+03:00

2025-03-13T07:54:00+03:00

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костромская область

ирина волк

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. МВД предупредило россиян о возможных последствиях от сдачи в аренду аккаунтов в социальных сетях, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Проданные или взятые в аренду учетные записи могут использоваться не только для мошенничества, но и для организации других тяжких и особо тяжких преступлений - таких как терроризм, экстремизм, вымогательство", - написала она в своем Telegram-канале. По словам Волк, в настоящее время пользователи соцсетей и мессенджеров имеют возможность с помощью специальных программ узнать информацию о других пользователях, в том числе дату регистрации аккаунта и страну проживания. В результате у аферистов возник спрос на учетные записи, зарегистрированные в России несколько лет назад. Мошенники выкупают их либо берут в аренду на определенное время. Кроме того, в криминальный бизнес вовлекаются даже дети, к ним с предложениями нередко обращаются в чатах онлайн-игр и популярных Telegram-каналах. Волк привела пример с подростком из Костромской области. Юноша, получив 1500 рублей за предоставление своего аккаунта зарубежному колл-центру, был введен в заблуждение. Анонимные работодатели уверили его в безопасности сделки, однако в результате школьник оказался вовлечен в преступную деятельность, фактически став соучастником организованной группы. "Отдельно хочу обратиться к родителям и опекунам, социальным работникам и педагогам. Информационное пространство несовершеннолетних, а также их финансовые дела должны быть под вашим пристальным контролем", - добавила она.

https://ria.ru/20250225/gosduma-2001390813.html

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технологии, россия, костромская область, ирина волк