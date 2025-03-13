https://ria.ru/20250313/mishel-2004739343.html

Мишель высказался об угрозе торговой войны между США и ЕС

Мишель высказался об угрозе торговой войны между США и ЕС - РИА Новости, 13.03.2025

Мишель высказался об угрозе торговой войны между США и ЕС

Политические события в Белом доме могут привести к торговой войне, заявил бывший президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель на XII Глобальном Бакинском... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T13:43:00+03:00

2025-03-13T13:43:00+03:00

2025-03-13T13:46:00+03:00

африка

латинская америка

азия

шарль мишель

всемирная торговая организация (вто)

в мире

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БАКУ, 13 мар – РИА Новости. Политические события в Белом доме могут привести к торговой войне, заявил бывший президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель на XII Глобальном Бакинском форуме. "Европа должна продолжать укреплять свою экономику на фоне происходящих в мире событий, в частности угрозы торговой войны. Политические события в Белом доме могут привести к торговой войне. Европейцы должны быть уверены в себе как никогда и действовать исходя из этого. Необходимо больше инвестировать в развитие институтов, экономика должна быть еще больше укреплена. Мы должны работать рука об руку со Всемирной торговой организацией. Европейские страны должны устанавливать прочные связи и за пределами союза, развивать связи с Африкой, Латинской Америкой и Азией. Это укрепит не только экономику, но и безопасность. Роль региональных организаций в будущем будет только возрастать, мы должны укреплять связи и с ними", - сказал Мишель.

https://ria.ru/20250128/lyayen-1995821718.html

африка

латинская америка

азия

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африка, латинская америка, азия, шарль мишель, всемирная торговая организация (вто), в мире