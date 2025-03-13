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Мишель высказался об угрозе торговой войны между США и ЕС - РИА Новости, 13.03.2025
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13:43 13.03.2025 (обновлено: 13:46 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/mishel-2004739343.html
Мишель высказался об угрозе торговой войны между США и ЕС
Мишель высказался об угрозе торговой войны между США и ЕС - РИА Новости, 13.03.2025
Мишель высказался об угрозе торговой войны между США и ЕС
Политические события в Белом доме могут привести к торговой войне, заявил бывший президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель на XII Глобальном Бакинском... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T13:43:00+03:00
2025-03-13T13:46:00+03:00
африка
латинская америка
азия
шарль мишель
всемирная торговая организация (вто)
в мире
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БАКУ, 13 мар – РИА Новости. Политические события в Белом доме могут привести к торговой войне, заявил бывший президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель на XII Глобальном Бакинском форуме. "Европа должна продолжать укреплять свою экономику на фоне происходящих в мире событий, в частности угрозы торговой войны. Политические события в Белом доме могут привести к торговой войне. Европейцы должны быть уверены в себе как никогда и действовать исходя из этого. Необходимо больше инвестировать в развитие институтов, экономика должна быть еще больше укреплена. Мы должны работать рука об руку со Всемирной торговой организацией. Европейские страны должны устанавливать прочные связи и за пределами союза, развивать связи с Африкой, Латинской Америкой и Азией. Это укрепит не только экономику, но и безопасность. Роль региональных организаций в будущем будет только возрастать, мы должны укреплять связи и с ними", - сказал Мишель.
https://ria.ru/20250128/lyayen-1995821718.html
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африка, латинская америка, азия, шарль мишель, всемирная торговая организация (вто), в мире
Африка, Латинская Америка, Азия, Шарль Мишель, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире
Мишель высказался об угрозе торговой войны между США и ЕС

Экс-глава совета ЕС Мишель: события в Белом доме могут привести к торговой войне

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭкс-глава Европейского совета Шарль Мишель
Экс-глава Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БАКУ, 13 мар – РИА Новости. Политические события в Белом доме могут привести к торговой войне, заявил бывший президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель на XII Глобальном Бакинском форуме.
"Европа должна продолжать укреплять свою экономику на фоне происходящих в мире событий, в частности угрозы торговой войны. Политические события в Белом доме могут привести к торговой войне. Европейцы должны быть уверены в себе как никогда и действовать исходя из этого. Необходимо больше инвестировать в развитие институтов, экономика должна быть еще больше укреплена. Мы должны работать рука об руку со Всемирной торговой организацией. Европейские страны должны устанавливать прочные связи и за пределами союза, развивать связи с Африкой, Латинской Америкой и Азией. Это укрепит не только экономику, но и безопасность. Роль региональных организаций в будущем будет только возрастать, мы должны укреплять связи и с ними", - сказал Мишель.
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АфрикаЛатинская АмерикаАзияШарль МишельВсемирная торговая организация (ВТО)В мире
 
 
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