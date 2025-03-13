https://ria.ru/20250313/mironov-2004755877.html

Миронов рассказал о героизме и мужестве освободителей Суджи

Миронов рассказал о героизме и мужестве освободителей Суджи - РИА Новости, 13.03.2025

Миронов рассказал о героизме и мужестве освободителей Суджи

Героизм, мужество и военное искусство освободителей Суджи в Курской области навсегда останутся в памяти потомков, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T14:45:00+03:00

2025-03-13T14:45:00+03:00

2025-03-13T14:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

суджа

россия

сергей миронов

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Героизм, мужество и военное искусство освободителей Суджи в Курской области навсегда останутся в памяти потомков, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Суджа, Меловой и Подол в Курской области. "В наши дни город снова стал полем боя с агрессором, который хотел взять в заложники его жителей и превратить эти земли в разменную монету. Но враг получил достойный отпор, а Российская армия вписала еще одну славную страницу в историю своих подвигов! Беспримерный героизм, мужество и военное искусство освободителей Суджи навсегда останутся в памяти потомков!", - сказал он. Миронов также отметил, что освобождение Суджи - глубоко символичный эпизод всей специальной военной операции и предвестник нашей большой победы. "Начать хотя бы с истории этого маленького городка. Он был основан в XVII веке в результате исторического воссоединения русских и украинцев с целью борьбы с Западом в лице Речи Посполитой. И как форпост Суджа со своей задачей справилась. Затем уже в годы Гражданской войны она стала первой столицей свободной Украины, свободной от националистов и иностранных захватчиков", - рассказал лидер эсеров. Депутат Госдумы уверен, что крах военной авантюры и разгром неонацистов в Курской области являются предвестником неизбежного падения киевского режима. "Только в этом случае мы сможем на долгие годы обезопасить нашу страну и ее граждан. Слава нашим защитникам! Победа будет за нами!", - заключил Миронов. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин заявил, что стоит задача в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории. -0-

https://ria.ru/20250202/vsu-1996886535.html

https://ria.ru/20250313/minoborony-2004716775.html

https://ria.ru/20250312/peskov-2004502498.html

курская область

суджа

россия

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курская область, суджа, россия, сергей миронов, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, госдума рф