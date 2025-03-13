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Миронов рассказал о героизме и мужестве освободителей Суджи - РИА Новости, 13.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:45 13.03.2025 (обновлено: 14:51 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/mironov-2004755877.html
Миронов рассказал о героизме и мужестве освободителей Суджи
Миронов рассказал о героизме и мужестве освободителей Суджи - РИА Новости, 13.03.2025
Миронов рассказал о героизме и мужестве освободителей Суджи
Героизм, мужество и военное искусство освободителей Суджи в Курской области навсегда останутся в памяти потомков, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T14:45:00+03:00
2025-03-13T14:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджа
россия
сергей миронов
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Героизм, мужество и военное искусство освободителей Суджи в Курской области навсегда останутся в памяти потомков, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Суджа, Меловой и Подол в Курской области. "В наши дни город снова стал полем боя с агрессором, который хотел взять в заложники его жителей и превратить эти земли в разменную монету. Но враг получил достойный отпор, а Российская армия вписала еще одну славную страницу в историю своих подвигов! Беспримерный героизм, мужество и военное искусство освободителей Суджи навсегда останутся в памяти потомков!", - сказал он. Миронов также отметил, что освобождение Суджи - глубоко символичный эпизод всей специальной военной операции и предвестник нашей большой победы. "Начать хотя бы с истории этого маленького городка. Он был основан в XVII веке в результате исторического воссоединения русских и украинцев с целью борьбы с Западом в лице Речи Посполитой. И как форпост Суджа со своей задачей справилась. Затем уже в годы Гражданской войны она стала первой столицей свободной Украины, свободной от националистов и иностранных захватчиков", - рассказал лидер эсеров. Депутат Госдумы уверен, что крах военной авантюры и разгром неонацистов в Курской области являются предвестником неизбежного падения киевского режима. "Только в этом случае мы сможем на долгие годы обезопасить нашу страну и ее граждан. Слава нашим защитникам! Победа будет за нами!", - заключил Миронов. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин заявил, что стоит задача в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории. -0-
https://ria.ru/20250202/vsu-1996886535.html
https://ria.ru/20250313/minoborony-2004716775.html
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курская область, суджа, россия, сергей миронов, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджа, Россия, Сергей Миронов, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
Миронов рассказал о героизме и мужестве освободителей Суджи

Миронов: героизм и мужество освободителей Суджи останутся в памяти потомков

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Героизм, мужество и военное искусство освободителей Суджи в Курской области навсегда останутся в памяти потомков, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Суджа, Меловой и Подол в Курской области.
Последствия ракетного удара ВСУ по интернату в Судже - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
ВСУ должны считаться террористами после удара в Судже, заявил Миронов
2 февраля, 13:31
"В наши дни город снова стал полем боя с агрессором, который хотел взять в заложники его жителей и превратить эти земли в разменную монету. Но враг получил достойный отпор, а Российская армия вписала еще одну славную страницу в историю своих подвигов! Беспримерный героизм, мужество и военное искусство освободителей Суджи навсегда останутся в памяти потомков!", - сказал он.
Миронов также отметил, что освобождение Суджи - глубоко символичный эпизод всей специальной военной операции и предвестник нашей большой победы.
"Начать хотя бы с истории этого маленького городка. Он был основан в XVII веке в результате исторического воссоединения русских и украинцев с целью борьбы с Западом в лице Речи Посполитой. И как форпост Суджа со своей задачей справилась. Затем уже в годы Гражданской войны она стала первой столицей свободной Украины, свободной от националистов и иностранных захватчиков", - рассказал лидер эсеров.
Депутат Госдумы уверен, что крах военной авантюры и разгром неонацистов в Курской области являются предвестником неизбежного падения киевского режима.
Первые кадры из освобожденной Суджи - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Минобороны показало первые кадры из освобожденной Суджи
Вчера, 12:29
"Только в этом случае мы сможем на долгие годы обезопасить нашу страну и ее граждан. Слава нашим защитникам! Победа будет за нами!", - заключил Миронов.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин заявил, что стоит задача в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории. -0-
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Песков рассказал о ситуации в Курской области
12 марта, 12:41
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСуджаРоссияСергей МироновВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныГосдума РФ
 
 
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