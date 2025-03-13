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В Ульяновской области проверят данные о смерти ребенка в районной больнице - РИА Новости, 13.03.2025
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19:00 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/minzdrav-2004843558.html
В Ульяновской области проверят данные о смерти ребенка в районной больнице
В Ульяновской области проверят данные о смерти ребенка в районной больнице - РИА Новости, 13.03.2025
В Ульяновской области проверят данные о смерти ребенка в районной больнице
Министерство здравоохранения Ульяновской области сообщило в своем Telegram-канале, что проверяет данные в соцсетях о смерти ребенка в Кузоватовской районной... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:00:00+03:00
2025-03-13T19:00:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
ульяновская область
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САМАРА, 13 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения Ульяновской области сообщило в своем Telegram-канале, что проверяет данные в соцсетях о смерти ребенка в Кузоватовской районной больнице. Ранее ряд местных Telegram-каналов разместили данные о том, что в рабочем поселке Кузоватово 7 марта умерла семилетняя девочка. Накануне ребенку стало плохо, родители вызвали скорую помощь, которая госпитализировала девочку в местную больницу. В этот же день ребенка якобы отправили домой. Седьмого марта девочке стало хуже, медики скорой помощи снова забрали ее в больницу, где ребенок скончался. "Тринадцатого марта в соцсетях было размещено сообщение о смерти ребенка в Кузоватовской районной больнице... По данному факту проводится проверка. Ситуацию взяла на личный контроль министр здравоохранения Ульяновской области Мария Шалягина. По данному факту также проводятся следственные мероприятия", - говорится в сообщении минздрава региона.
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происшествия, здоровье - общество, ульяновская область
Происшествия, Здоровье - Общество, Ульяновская область
В Ульяновской области проверят данные о смерти ребенка в районной больнице

Минздрав Ульяновской области проверяет данные о смерти ребенка в больнице

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
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САМАРА, 13 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения Ульяновской области сообщило в своем Telegram-канале, что проверяет данные в соцсетях о смерти ребенка в Кузоватовской районной больнице.
Ранее ряд местных Telegram-каналов разместили данные о том, что в рабочем поселке Кузоватово 7 марта умерла семилетняя девочка. Накануне ребенку стало плохо, родители вызвали скорую помощь, которая госпитализировала девочку в местную больницу. В этот же день ребенка якобы отправили домой. Седьмого марта девочке стало хуже, медики скорой помощи снова забрали ее в больницу, где ребенок скончался.
"Тринадцатого марта в соцсетях было размещено сообщение о смерти ребенка в Кузоватовской районной больнице... По данному факту проводится проверка. Ситуацию взяла на личный контроль министр здравоохранения Ульяновской области Мария Шалягина. По данному факту также проводятся следственные мероприятия", - говорится в сообщении минздрава региона.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоУльяновская область
 
 
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