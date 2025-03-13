https://ria.ru/20250313/minoborony-2004716775.html

Минобороны показало первые кадры из освобожденной Суджи

Минобороны показало первые кадры из освобожденной Суджи - РИА Новости, 13.03.2025

Минобороны показало первые кадры из освобожденной Суджи

Министерство обороны РФ показало видео и фото из освобожденной российскими войсками Суджи в Курской области. РИА Новости, 13.03.2025

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2025-03-13T12:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

суджа

курская область

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Министерство обороны РФ показало видео и фото из освобожденной российскими войсками Суджи в Курской области.Российское военное ведомство в четверг сообщило об освобождении Суджи.На кадрах показаны разрушенные дома с рухнувшими крышами и перекрытиями, выбитыми окнами, закопченными стенами, сгоревшие на улице автомобили.

суджа

курская область

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министерство обороны рф (минобороны рф), суджа, курская область