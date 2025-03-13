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Минобороны показало первые кадры из освобожденной Суджи - РИА Новости, 13.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 13.03.2025 (обновлено: 12:30 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/minoborony-2004716775.html
Минобороны показало первые кадры из освобожденной Суджи
Минобороны показало первые кадры из освобожденной Суджи - РИА Новости, 13.03.2025
Минобороны показало первые кадры из освобожденной Суджи
Министерство обороны РФ показало видео и фото из освобожденной российскими войсками Суджи в Курской области. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T12:29:00+03:00
2025-03-13T12:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
суджа
курская область
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Министерство обороны РФ показало видео и фото из освобожденной российскими войсками Суджи в Курской области.Российское военное ведомство в четверг сообщило об освобождении Суджи.На кадрах показаны разрушенные дома с рухнувшими крышами и перекрытиями, выбитыми окнами, закопченными стенами, сгоревшие на улице автомобили.
суджа
курская область
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Первые кадры из освобожденной Суджи
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министерство обороны рф (минобороны рф), суджа, курская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Суджа, Курская область
Минобороны показало первые кадры из освобожденной Суджи

Минобороны показало первые кадры из освобожденной Суджи в Курской области

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Министерство обороны РФ показало видео и фото из освобожденной российскими войсками Суджи в Курской области.
Российское военное ведомство в четверг сообщило об освобождении Суджи.
На кадрах показаны разрушенные дома с рухнувшими крышами и перекрытиями, выбитыми окнами, закопченными стенами, сгоревшие на улице автомобили.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СуджаКурская область
 
 
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