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Минобороны показало первые кадры из освобожденной Суджи
Минобороны показало первые кадры из освобожденной Суджи - РИА Новости, 13.03.2025
Минобороны показало первые кадры из освобожденной Суджи
Министерство обороны РФ показало видео и фото из освобожденной российскими войсками Суджи в Курской области. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T12:29:00+03:00
2025-03-13T12:29:00+03:00
2025-03-13T12:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
суджа
курская область
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Министерство обороны РФ показало видео и фото из освобожденной российскими войсками Суджи в Курской области.Российское военное ведомство в четверг сообщило об освобождении Суджи.На кадрах показаны разрушенные дома с рухнувшими крышами и перекрытиями, выбитыми окнами, закопченными стенами, сгоревшие на улице автомобили.
суджа
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Первые кадры из освобожденной Суджи
❗️Минобороны России показало кадры из освобожденной Суджи
2025-03-13T12:29
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РИА Новости
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министерство обороны рф (минобороны рф), суджа, курская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Суджа, Курская область
Минобороны показало первые кадры из освобожденной Суджи
Минобороны показало первые кадры из освобожденной Суджи в Курской области