https://ria.ru/20250313/minoborony-2004707130.html

Над Белгородской и Брянской областями сбили четыре БПЛА

Над Белгородской и Брянской областями сбили четыре БПЛА - РИА Новости, 13.03.2025

Над Белгородской и Брянской областями сбили четыре БПЛА

Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и два - над Брянской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T11:43:00+03:00

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безопасность

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

брянская область

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и два - над Брянской, сообщили в Минобороны России."Тринадцатого марта с 08.00 до 10.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 4 украинских беспилотных летательных аппарата: два – над территорией Белгородской области и два – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250313/rejs-2004675490.html

белгородская область

брянская область

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безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), брянская область