https://ria.ru/20250313/minoborony-2004707130.html
Над Белгородской и Брянской областями сбили четыре БПЛА
Над Белгородской и Брянской областями сбили четыре БПЛА - РИА Новости, 13.03.2025
Над Белгородской и Брянской областями сбили четыре БПЛА
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и два - над Брянской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T11:43:00+03:00
2025-03-13T11:43:00+03:00
2025-03-13T11:45:00+03:00
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и два - над Брянской, сообщили в Минобороны России."Тринадцатого марта с 08.00 до 10.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 4 украинских беспилотных летательных аппарата: два – над территорией Белгородской области и два – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250313/rejs-2004675490.html
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безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), брянская область
Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Брянская область
Над Белгородской и Брянской областями сбили четыре БПЛА
Минобороны: над Белгородской и Брянской областями сбили четыре БПЛА