ВС России поразили боевиков ВСУ, отступающих из Суджи
Минобороны показало кадры поражения боевиков и техники ВСУ, отступающих из Суджи
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры поражения живой силы и автомобильной техники ВСУ, отступающих из Суджи Курской области.
По данным ведомства, удары наносились расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон".
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
Накануне президент Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России при наступлении освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в регионе превысили 67 тысяч человек, украинские боевики активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на этом направлении. Российские военнослужащие взяли в плен 430 военнослужащих противника.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Накануне командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", сообщал РИА Новости, что флаг России подняли на центральной площади возле здания администрации Суджи, центр города возвратился под контроль российской армии. Ранее командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", сообщал РИА Новости, что флаг России поднят на центральной площади возле здания администрации Суджи, центр города возвращен под контроль России.