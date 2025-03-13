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ВС России поразили боевиков ВСУ, отступающих из Суджи - РИА Новости, 13.03.2025
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08:29 13.03.2025 (обновлено: 10:04 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/minoborony-2004666660.html
ВС России поразили боевиков ВСУ, отступающих из Суджи
ВС России поразили боевиков ВСУ, отступающих из Суджи - РИА Новости, 13.03.2025
ВС России поразили боевиков ВСУ, отступающих из Суджи
Минобороны опубликовало кадры поражения живой силы и автомобильной техники ВСУ, отступающих из Суджи Курской области. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T08:29:00+03:00
2025-03-13T10:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
суджа
безопасность
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры поражения живой силы и автомобильной техники ВСУ, отступающих из Суджи Курской области.По данным ведомства, удары наносились расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон".Накануне президент Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России при наступлении освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в регионе превысили 67 тысяч человек, украинские боевики активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на этом направлении. Российские военнослужащие взяли в плен 430 военнослужащих противника.Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Накануне командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", сообщал РИА Новости, что флаг России подняли на центральной площади возле здания администрации Суджи, центр города возвратился под контроль российской армии. Ранее командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", сообщал РИА Новости, что флаг России поднят на центральной площади возле здания администрации Суджи, центр города возвращен под контроль России.
https://ria.ru/20250313/putin-2004664882.html
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Уничтожение живой силы и техники ВСУ отступающих из Суджи
Минобороны опубликовало кадры поражения живой силы и автомобильной техники ВСУ отступающих из населённого пункта Суджа в приграничном районе Курской области расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».
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россия, суджа, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Суджа, Безопасность
ВС России поразили боевиков ВСУ, отступающих из Суджи

Минобороны показало кадры поражения боевиков и техники ВСУ, отступающих из Суджи

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры поражения живой силы и автомобильной техники ВСУ, отступающих из Суджи Курской области.
По данным ведомства, удары наносились расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон".
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
Накануне президент Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России при наступлении освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в регионе превысили 67 тысяч человек, украинские боевики активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на этом направлении. Российские военнослужащие взяли в плен 430 военнослужащих противника.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Накануне командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", сообщал РИА Новости, что флаг России подняли на центральной площади возле здания администрации Суджи, центр города возвратился под контроль российской армии. Ранее командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", сообщал РИА Новости, что флаг России поднят на центральной площади возле здания администрации Суджи, центр города возвращен под контроль России.
Президент Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на одном из пунктов управления курской группировкой войск - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Путину доложили о завершающей стадии освобождения Курской области
08:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСуджаБезопасность
 
 
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