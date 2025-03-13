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Над шестью регионами России сбили 77 украинских беспилотников
Над шестью регионами России сбили 77 украинских беспилотников - РИА Новости, 13.03.2025
Над шестью регионами России сбили 77 украинских беспилотников
С вечера 12 марта системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 77 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T07:19:00+03:00
2025-03-13T07:19:00+03:00
2025-03-13T09:26:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. С вечера 12 марта системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 77 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."В период с 20:00 мск 12 марта до 6:36 мск 13 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в ведомстве.Как уточняется:В Воронежской области после атаки беспилотника загорелся объект инфраструктуры, сообщил губернатор Александр Гусев. Пожар оперативно ликвидировали, пострадавших нет. В Ростовской области на месте падения дрона в хуторе Калининском начался ландшафтный пожар, его тоже быстро потушили. Расположенный рядом промобъект не пострадал. В Калужской области, по словам губернатора Владислава Шапши, атака БПЛА привела к возгоранию на промышленном предприятии. Его уже потушили, один из сотрудников получил легкое ранение.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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россия, безопасность, калужская область, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Калужская область, Брянская область
Над шестью регионами России сбили 77 украинских беспилотников
Минобороны: силы ПВО с вечера уничтожили 77 БПЛА ВСУ над территорией России