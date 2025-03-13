Рейтинг@Mail.ru
Над шестью регионами России сбили 77 украинских беспилотников - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:19 13.03.2025 (обновлено: 09:26 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/minoborony-2004661819.html
Над шестью регионами России сбили 77 украинских беспилотников
Над шестью регионами России сбили 77 украинских беспилотников - РИА Новости, 13.03.2025
Над шестью регионами России сбили 77 украинских беспилотников
С вечера 12 марта системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 77 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T07:19:00+03:00
2025-03-13T09:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
калужская область
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. С вечера 12 марта системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 77 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.&quot;В период с 20:00 мск 12 марта до 6:36 мск 13 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов&quot;, — рассказали в ведомстве.Как уточняется:В Воронежской области после атаки беспилотника загорелся объект инфраструктуры, сообщил губернатор Александр Гусев. Пожар оперативно ликвидировали, пострадавших нет. В Ростовской области на месте падения дрона в хуторе Калининском начался ландшафтный пожар, его тоже быстро потушили. Расположенный рядом промобъект не пострадал. В Калужской области, по словам губернатора Владислава Шапши, атака БПЛА привела к возгоранию на промышленном предприятии. Его уже потушили, один из сотрудников получил легкое ранение.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250313/vzryvy-2004657232.html
россия
калужская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, калужская область, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Калужская область, Брянская область
Над шестью регионами России сбили 77 украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО с вечера уничтожили 77 БПЛА ВСУ над территорией России

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Работа российских средств ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. С вечера 12 марта системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 77 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
«

"В период с 20:00 мск 12 марта до 6:36 мск 13 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в ведомстве.

Как уточняется:
В Воронежской области после атаки беспилотника загорелся объект инфраструктуры, сообщил губернатор Александр Гусев. Пожар оперативно ликвидировали, пострадавших нет.
В Ростовской области на месте падения дрона в хуторе Калининском начался ландшафтный пожар, его тоже быстро потушили. Расположенный рядом промобъект не пострадал.
В Калужской области, по словам губернатора Владислава Шапши, атака БПЛА привела к возгоранию на промышленном предприятии. Его уже потушили, один из сотрудников получил легкое ранение.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
В Днепропетровске прогремели взрывы
06:15
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьКалужская областьБрянская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала