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Посол Дании покинул МИД России после необъявленного визита
Посол Дании покинул МИД России после необъявленного визита - РИА Новости, 13.03.2025
Посол Дании покинул МИД России после необъявленного визита
Посол Дании в Москве Йеспер Вар в четверг побывал в МИД РФ, причины визита неясны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T16:15:00+03:00
2025-03-13T16:15:00+03:00
2025-03-13T16:33:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА НОВОСТИ. Посол Дании в Москве Йеспер Вар в четверг побывал в МИД РФ, причины визита неясны, передает корреспондент РИА Новости. Посольский автомобиль с датским флагом отъехал от здания министерства около 16.00 мск.
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дания, в мире
Посол Дании покинул МИД России после необъявленного визита
Посол Дании Йеспер Вар покинул МИД России после необъявленного визита