https://ria.ru/20250313/mid-2004788601.html

Посол Дании покинул МИД России после необъявленного визита

Посол Дании покинул МИД России после необъявленного визита - РИА Новости, 13.03.2025

Посол Дании покинул МИД России после необъявленного визита

Посол Дании в Москве Йеспер Вар в четверг побывал в МИД РФ, причины визита неясны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.03.2025

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МОСКВА, 13 мар - РИА НОВОСТИ. Посол Дании в Москве Йеспер Вар в четверг побывал в МИД РФ, причины визита неясны, передает корреспондент РИА Новости. Посольский автомобиль с датским флагом отъехал от здания министерства около 16.00 мск.

https://ria.ru/20250307/ssha-2003700616.html

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