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В МИД рассказали об отношении к праву вето в Совбезе ООН - РИА Новости, 13.03.2025
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14:30 13.03.2025 (обновлено: 14:31 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/mid-2004750788.html
В МИД рассказали об отношении к праву вето в Совбезе ООН
В МИД рассказали об отношении к праву вето в Совбезе ООН - РИА Новости, 13.03.2025
В МИД рассказали об отношении к праву вето в Совбезе ООН
Российская сторона относится к праву вето в Совете Безопасности ООН не как к привилегии, а как к важнейшему стимулирующему механизму его работы, заявила в... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T14:30:00+03:00
2025-03-13T14:31:00+03:00
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Российская сторона относится к праву вето в Совете Безопасности ООН не как к привилегии, а как к важнейшему стимулирующему механизму его работы, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Ключевой момент заключается в том, что наша страна всегда относилась к вето не как к привилегии, а как к важнейшему механизму работы Совета Безопасности ООН, который стимулирует, подталкивает, воодушевляет его членов к поиску именно компромиссов", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости. Как отметила Захарова, вето служит "сигнальной лампочкой" о необходимости вернуться за стол переговоров и далее продолжить поиск пути к заключению договоренностей. "Москва в полной мере осознает свою ответственность в качестве постоянного члена Совета Безопасности, использует и продолжит использовать право вето максимально добросовестно и только в крайних случаях, сугубо в интересах выработки долгосрочных справедливых решений", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20250225/zakharova-2001393031.html
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в мире, мария захарова
В мире, Мария Захарова
В МИД рассказали об отношении к праву вето в Совбезе ООН

Захарова: Россия относится к вето в Совбезе ООН как к стимулирующему механизму

© РИА Новости / Виктор ТолочкоЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Российская сторона относится к праву вето в Совете Безопасности ООН не как к привилегии, а как к важнейшему стимулирующему механизму его работы, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ключевой момент заключается в том, что наша страна всегда относилась к вето не как к привилегии, а как к важнейшему механизму работы Совета Безопасности ООН, который стимулирует, подталкивает, воодушевляет его членов к поиску именно компромиссов", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости.
Как отметила Захарова, вето служит "сигнальной лампочкой" о необходимости вернуться за стол переговоров и далее продолжить поиск пути к заключению договоренностей.
"Москва в полной мере осознает свою ответственность в качестве постоянного члена Совета Безопасности, использует и продолжит использовать право вето максимально добросовестно и только в крайних случаях, сугубо в интересах выработки долгосрочных справедливых решений", - подчеркнула она.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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