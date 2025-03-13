https://ria.ru/20250313/mid-2004750788.html

В МИД рассказали об отношении к праву вето в Совбезе ООН

В МИД рассказали об отношении к праву вето в Совбезе ООН - РИА Новости, 13.03.2025

В МИД рассказали об отношении к праву вето в Совбезе ООН

Российская сторона относится к праву вето в Совете Безопасности ООН не как к привилегии, а как к важнейшему стимулирующему механизму его работы, заявила в... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T14:30:00+03:00

2025-03-13T14:30:00+03:00

2025-03-13T14:31:00+03:00

в мире

мария захарова

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Российская сторона относится к праву вето в Совете Безопасности ООН не как к привилегии, а как к важнейшему стимулирующему механизму его работы, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Ключевой момент заключается в том, что наша страна всегда относилась к вето не как к привилегии, а как к важнейшему механизму работы Совета Безопасности ООН, который стимулирует, подталкивает, воодушевляет его членов к поиску именно компромиссов", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости. Как отметила Захарова, вето служит "сигнальной лампочкой" о необходимости вернуться за стол переговоров и далее продолжить поиск пути к заключению договоренностей. "Москва в полной мере осознает свою ответственность в качестве постоянного члена Совета Безопасности, использует и продолжит использовать право вето максимально добросовестно и только в крайних случаях, сугубо в интересах выработки долгосрочных справедливых решений", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20250225/zakharova-2001393031.html

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в мире, мария захарова