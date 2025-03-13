https://ria.ru/20250313/mid-2004745102.html

Захарова прокомментировала отношения России и США

Захарова прокомментировала отношения России и США - РИА Новости, 13.03.2025

Захарова прокомментировала отношения России и США

В отношениях с США нужно ориентироваться на поступки и конкретные действия, но позитивную риторику Москва отмечает, заявила на брифинге в Москве официальный... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T14:09:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В отношениях с США нужно ориентироваться на поступки и конкретные действия, но позитивную риторику Москва отмечает, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Надо принимать к сведению все сигналы, безусловно, но, мне кажется, нужно ориентироваться, в первую очередь, на поступки и конкретные шаги и действия",- сказала она, высказываясь по отношениям РФ и США. "Не потому, что мы не хотим верить в лучшее, а потому что мы уже становились свидетелями того, к сожалению, как слова расходятся с делами или потом искажаются смыслы, заложенные в эти слова", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20250313/yuriyushakov-2004743599.html

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сша, москва, россия, мария захарова, в мире