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Захарова прокомментировала отношения России и США
Захарова прокомментировала отношения России и США - РИА Новости, 13.03.2025
Захарова прокомментировала отношения России и США
В отношениях с США нужно ориентироваться на поступки и конкретные действия, но позитивную риторику Москва отмечает, заявила на брифинге в Москве официальный... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T14:09:00+03:00
2025-03-13T14:09:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В отношениях с США нужно ориентироваться на поступки и конкретные действия, но позитивную риторику Москва отмечает, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Надо принимать к сведению все сигналы, безусловно, но, мне кажется, нужно ориентироваться, в первую очередь, на поступки и конкретные шаги и действия",- сказала она, высказываясь по отношениям РФ и США. "Не потому, что мы не хотим верить в лучшее, а потому что мы уже становились свидетелями того, к сожалению, как слова расходятся с делами или потом искажаются смыслы, заложенные в эти слова", - добавила Захарова.
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сша, москва, россия, мария захарова, в мире
США, Москва, Россия, Мария Захарова, В мире
Захарова прокомментировала отношения России и США
Захарова: в отношениях с США нужно ориентироваться на конкретные действия