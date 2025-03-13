Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала отношения России и США - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 13.03.2025 (обновлено: 14:10 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/mid-2004745102.html
Захарова прокомментировала отношения России и США
Захарова прокомментировала отношения России и США - РИА Новости, 13.03.2025
Захарова прокомментировала отношения России и США
В отношениях с США нужно ориентироваться на поступки и конкретные действия, но позитивную риторику Москва отмечает, заявила на брифинге в Москве официальный... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T14:09:00+03:00
2025-03-13T14:10:00+03:00
сша
москва
россия
мария захарова
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В отношениях с США нужно ориентироваться на поступки и конкретные действия, но позитивную риторику Москва отмечает, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Надо принимать к сведению все сигналы, безусловно, но, мне кажется, нужно ориентироваться, в первую очередь, на поступки и конкретные шаги и действия",- сказала она, высказываясь по отношениям РФ и США. "Не потому, что мы не хотим верить в лучшее, а потому что мы уже становились свидетелями того, к сожалению, как слова расходятся с делами или потом искажаются смыслы, заложенные в эти слова", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20250313/yuriyushakov-2004743599.html
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d566731a850b59690469b57fc9006c2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, москва, россия, мария захарова, в мире
США, Москва, Россия, Мария Захарова, В мире
Захарова прокомментировала отношения России и США

Захарова: в отношениях с США нужно ориентироваться на конкретные действия

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанк Мария Захарова
 Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В отношениях с США нужно ориентироваться на поступки и конкретные действия, но позитивную риторику Москва отмечает, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Надо принимать к сведению все сигналы, безусловно, но, мне кажется, нужно ориентироваться, в первую очередь, на поступки и конкретные шаги и действия",- сказала она, высказываясь по отношениям РФ и США.
"Не потому, что мы не хотим верить в лучшее, а потому что мы уже становились свидетелями того, к сожалению, как слова расходятся с делами или потом искажаются смыслы, заложенные в эти слова", - добавила Захарова.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Ушаков: Россия рассчитывает, что США учтут ее позицию в совместной работе
дополняется ...
 
СШАМоскваРоссияМария ЗахароваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала