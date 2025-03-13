МИД России призвал ООН содействовать расследованию провокации в Буче
МИД призвал ООН содействовать расследованию провокации киевского режима в Буче
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Россия вновь призывает ООН содействовать расследованию провокации киевского режима в Буче и прекратить покрывать организаторов украинских инсценировок, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Вновь требуем от секретариата ООН прекратить заниматься покрывательством украинских инсценировок и конкретно этой украинской инсценировки в Буче, которая была нацелена на дискредитацию нашей страны. Мы настоятельно призываем секретариат Объединенных Наций способствовать проведению тщательного расследования трагедии в Буче, установлению лиц, ответственных за это чудовищное преступление киевского режима", - сказала она в ходе брифинга.
По словам Захаровой, глава МИД РФ Сергей Лавров публично призывал руководство ООН предоставить список имен жертв провокации в Буче и неоднократно напоминал об этой просьбе при каждом разговоре с генсеком организации Антониу Гутеррешем.
"Понятно, что нет этого списка ни у кого, потому что все это была постановка. Это говорит о том, что организаторам этой циничной, страшной, кровавой провокации предъявить нечего, кроме пустых слов обвинений, а ведь в этой постановке, в этой провокации участвовали сотни мировых средств массовой информации", - подчеркнула она.
В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.