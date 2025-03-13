https://ria.ru/20250313/mid-2004740007.html

МИД России призвал ООН содействовать расследованию провокации в Буче

МИД России призвал ООН содействовать расследованию провокации в Буче - РИА Новости, 13.03.2025

МИД России призвал ООН содействовать расследованию провокации в Буче

Россия вновь призывает ООН содействовать расследованию провокации киевского режима в Буче и прекратить покрывать организаторов украинских инсценировок, заявила... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T13:45:00+03:00

2025-03-13T13:45:00+03:00

2025-03-13T13:45:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Россия вновь призывает ООН содействовать расследованию провокации киевского режима в Буче и прекратить покрывать организаторов украинских инсценировок, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Вновь требуем от секретариата ООН прекратить заниматься покрывательством украинских инсценировок и конкретно этой украинской инсценировки в Буче, которая была нацелена на дискредитацию нашей страны. Мы настоятельно призываем секретариат Объединенных Наций способствовать проведению тщательного расследования трагедии в Буче, установлению лиц, ответственных за это чудовищное преступление киевского режима", - сказала она в ходе брифинга. По словам Захаровой, глава МИД РФ Сергей Лавров публично призывал руководство ООН предоставить список имен жертв провокации в Буче и неоднократно напоминал об этой просьбе при каждом разговоре с генсеком организации Антониу Гутеррешем. "Понятно, что нет этого списка ни у кого, потому что все это была постановка. Это говорит о том, что организаторам этой циничной, страшной, кровавой провокации предъявить нечего, кроме пустых слов обвинений, а ведь в этой постановке, в этой провокации участвовали сотни мировых средств массовой информации", - подчеркнула она. В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.

https://ria.ru/20250312/oon-2004579306.html

https://ria.ru/20250311/ataka-2004409113.html

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в мире, россия, буча, киев, мария захарова, сергей лавров, антониу гутерреш, оон