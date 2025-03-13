Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал планы ЕС направить миротворцев на Украину - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 13.03.2025 (обновлено: 13:20 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/mid-2004730121.html
МИД прокомментировал планы ЕС направить миротворцев на Украину
МИД прокомментировал планы ЕС направить миротворцев на Украину - РИА Новости, 13.03.2025
МИД прокомментировал планы ЕС направить миротворцев на Украину
Планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева, заявила официальный... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T13:08:00+03:00
2025-03-13T13:20:00+03:00
россия
европа
украина
в мире
москва
мария захарова
сергей лавров
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850773_10:0:3537:1984_1920x0_80_0_0_93adaae15bffa2fffbe62814c2ddfc9d.jpg
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Считаем даже озвучивание таких планов откровенно провокационным шагом, который направлен не на урегулирование конфликта, а на поддержание нездоровых и вредных иллюзий у верхушки киевского режима", - сказала она на брифинге.Как отметила Захарова, Москве прекрасно известно, что западные военнослужащие присутствуют на Украине, хоть и в ограниченном составе и под прикрытием, по меньшей мере с 2015 года.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что присутствие на территории Украины войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве, в том числе миротворцев, является угрозой для России, Москва не примет этого "ни при каких условиях".
https://ria.ru/20250313/ukraina-2004728953.html
россия
европа
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850773_451:0:3096:1984_1920x0_80_0_0_3f8a2d894fc9610e9c1f9112c3b3446e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, украина, в мире, москва, мария захарова, сергей лавров, евросоюз, нато
Россия, Европа, Украина, В мире, Москва, Мария Захарова, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
МИД прокомментировал планы ЕС направить миротворцев на Украину

Захарова назвала планы ЕС направить миротворцев на Украину провокацией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Считаем даже озвучивание таких планов откровенно провокационным шагом, который направлен не на урегулирование конфликта, а на поддержание нездоровых и вредных иллюзий у верхушки киевского режима", - сказала она на брифинге.
Как отметила Захарова, Москве прекрасно известно, что западные военнослужащие присутствуют на Украине, хоть и в ограниченном составе и под прикрытием, по меньшей мере с 2015 года.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что присутствие на территории Украины войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве, в том числе миротворцев, является угрозой для России, Москва не примет этого "ни при каких условиях".
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
МИД России: Украина демонстрирует слабость в переговорном процессе
13:03
 
РоссияЕвропаУкраинаВ миреМоскваМария ЗахароваСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала