https://ria.ru/20250313/mid-2004730121.html

МИД прокомментировал планы ЕС направить миротворцев на Украину

МИД прокомментировал планы ЕС направить миротворцев на Украину - РИА Новости, 13.03.2025

МИД прокомментировал планы ЕС направить миротворцев на Украину

Планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева, заявила официальный... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T13:08:00+03:00

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2025-03-13T13:20:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Считаем даже озвучивание таких планов откровенно провокационным шагом, который направлен не на урегулирование конфликта, а на поддержание нездоровых и вредных иллюзий у верхушки киевского режима", - сказала она на брифинге.Как отметила Захарова, Москве прекрасно известно, что западные военнослужащие присутствуют на Украине, хоть и в ограниченном составе и под прикрытием, по меньшей мере с 2015 года.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что присутствие на территории Украины войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве, в том числе миротворцев, является угрозой для России, Москва не примет этого "ни при каких условиях".

https://ria.ru/20250313/ukraina-2004728953.html

россия

европа

украина

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