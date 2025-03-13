https://ria.ru/20250313/mid-2004714887.html

Россия следила за встречей представителей США и Украины в Джидде

Россия следила за встречей представителей США и Украины в Джидде - РИА Новости, 13.03.2025

Россия следила за встречей представителей США и Украины в Джидде

Москва внимательно следила за встречей представителей США и Украины в Джидде, состоявшейся 11 марта, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T12:23:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Москва внимательно следила за встречей представителей США и Украины в Джидде, состоявшейся 11 марта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы внимательно следим и следили за состоявшейся 11 марта в Джидде встречи представителей США и Украины. Мы ознакомились с принятым по ее итогам заявлением, в котором содержатся разные идеи. На данный момент никаких официальных обращений к нам на этот счет не поступало. Со своей стороны будем готовы обсудить изложенные там инициативы в ходе будущих контактов с американской стороной. Также могу сказать, что такие контакты возможны уже сегодня", - сказала она в ходе брифинга.Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.Портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Уиткофф предварительно планирует отправиться в Москву 13 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва своевременно проинформирует о возможности визита спецпосланника президента США в РФ.Во вторник прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.

https://ria.ru/20250313/kreml-2004710436.html

https://ria.ru/20250312/peskov-2004506224.html

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в мире, сша, украина, джидда, мария захарова, россия, дональд трамп, стив уиткофф